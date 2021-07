Nintendo Switch OLED 2021 model Nintendo kondigt nieuwe Switch game console aan met een 7” OLED scherm en kleinere schermranden. Vernieuwde verstelbare standaard wordt meegeleverd.

Nadat Sony en Microsoft afgelopen jaar een nieuwe game console hebben uitgebracht, in de vorm van de Sony PlayStation 5 en de Xbox Series X, is het nu de beurt aan Nintendo. De Japanse fabrikant heeft een nieuwe Nintendo Switch aangekondigd. De vernieuwde spelconsole is voorzien van een 7-inch OLED scherm, wat aanzienlijk groter is dan het voorgaande model met 6,2” LCD scherm. Bij de Nintendo Switch OLED wordt een verbeterde standaard meegeleverd, om de handheld ook in tablet modus te kunnen gebruiken.

Een OLED scherm biedt mooie levendige kleuren, met een rijk contrast en diepe zwarttinten. Ook is de beeldhoek van een OLED scherm groter dan die van een LCD display, bovendien is dit type display extra energiezuinig. De HD resolutie (1280×780 pixels) van de handheld blijft overigens gelijk, hetzelfde geldt voor de 60hz refresh-rate. Gekoppeld aan het docking station wordt 1080p Full HD ondersteunt.

De vernieuwde game console heeft beduidend kleinere schermranden gekregen, zodoende heeft Nintendo kans gezien om het beeldschermformaat te vergroten, zonder dat de totale afmetingen van het device zijn toegenomen. De nieuwe Switch OLED zal dan een vergelijkbare handligging bieden als de originele Switch.

Nintendo Switch OLED met instelbare standaard

De meegeleverde standaard is breder vormgegeven dan voorheen en bovendien verstelbaar. Je kunt de standaard uitklappen, waarna je samen met een vriend kunt spelen. De houder bevat ook twee USB-poorten en een HDMI-poort, om het systeem op een TV aan te kunnen sluiten. Tevens is er een nieuwe LAN-poort toegevoegd, die zorgt voor een stabiele online-spelervaring bij het spelen in de tv-stijl.

Er is een dubbele luidspreker ingebouwd met verbeterde audio, om nog intenser op te gaan in de geluidsfragmenten. Mocht je overigens al over Nintendo Switch games beschikken, die blijven gewoon bruikbaar op het nieuwe spelsysteem. Ook als je digitale games hebt aangeschaft zijn deze op meerdere systemen te gebruiken, details hieromtrent kun je op deze webpagina terugvinden.

De SoC lijkt gelijk te zijn gebleven. Hetzelfde geldt ook voor de 4.310 mAh batterij – deze een accuduur levert van gemiddeld zo’n 4 uur – afhankelijk van het spelletje dat je speelt. De Nintendo Switch OLED wordt uitgerust met 64GB opslaggeheugen – dat is dubbel zoveel geheugen als het model uit 2017. Het geheugen blijft bovendien uitbreidbaar met behulp van een microSD kaart.

Prijs & verkrijgbaarheid

Het vernieuwde Nintendo Switch 2021 model wordt op 8 oktober uitgebracht en zal een verkoopprijs krijgen van $350 USD. Vermoedelijk wordt dit vertaalt naar een Euro-prijs van €350.

Er worden twee kleurvarianten beschikbaar gesteld, een wit model met wit/zwarte controllers en een zwart model met neonblauwe/neonrode Joy Con controllers. Standaard worden er twee Joy Con controllers meegeleverd, zodat je direct kunt beginnen met het spelen van games. De huidige Switch Lite blijft overigens ook gewoon beschikbaar.

Gelijktijdig met de release van de Switch OLED wordt ook het actie-avonturen spel Metroid Dread uitgebracht. Het gaat om de opvolger van Metroid Fusion, het spel is ontwikkeld door MercurySteam en Nintendo EPD, speciaal voor de Nintendo Switch.

Er gingen al langer geruchten de ronde omtrent een nieuwe gameconsole van Nintendo, zo lijkt de Japanse fabrikant ook een Switch Pro in ontwikkeling te hebben met een extra krachtige processor en een 4K display. Het blijft vooralsnog echter onbekend of en wanneer deze console zal worden uitgebracht.