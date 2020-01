Xbox Series X 8K game console kun je eind 2020 kopen De nieuwe Xbox console van Microsoft wordt rond de december feestdagen uitgebracht. Lees alles over het design en de specs van deze spelcomputer.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest omtrent de in ontwikkeling zijnde PlayStation 5 van Sony. Eind 2020 komt er echter nog een spraakmakende spelconsole op de markt. De Xbox Series X van Microsoft wordt de opvolger van de Xbox One X, die je sinds eind 2017 kunt kopen in Nederland. Dit wordt overigens de serienaam van de volgende generatie spelcomputers. Mogelijk krijgt de nieuwe console gewoon de naam Microsoft Xbox (2020). Afgelopen maand toonde Microsoft tijdens The Game Awards volledig onverwachts het ontwerp van de vernieuwde game console, althans de voorzijde van het apparaat.

In de 4K trailer video werd de spelcomputer rechtop gezet, het betreft een rechthoekig blokvormig design. Het apparaat heeft wel wat weg van een PC – niet alleen qua design, maar ook qua prestaties. Over de daadwerkelijke afmetingen zijn vooralsnog geen details bekend. Wel werd naderhand duidelijk dat het ook mogelijk is om de Xbox Series X horizontaal neer te leggen. Wel zo handig natuurlijk, zo kun je de console gewoon in een TV-kast kwijt.

De nieuwe game console wordt ook beduidend stiller. Belangrijker nog; het wordt de meest krachtige en snelste spelconsole, zo heeft de baas van Xbox, Phil Spencer, meermaals laten weten. Microsoft lijkt er van overtuigd te zijn dat het Xbox 2020 model sneller en krachtiger wordt dan de Sony PS5.

Aansluitingen op de Xbox 2020

Eerder deze maand heeft processorfabrikant AMD tijdens CES 2020 een perspresentatie gehouden waarbij een Xbox Series X render getoond werd, waarop voor het eerst de achterzijde van de console met alle aansluitingen te zien waren. Vanzelfsprekend ging de pers er vanuit dat het hier om de échte Xbox zou gaan. Ten slotte levert AMD de CPU en GPU voor de nieuwe spelcomputer. Echter, naderhand heeft AMD aangegeven dat het gaat om een ‘3D render van een fan’. Oftewel, het design was niet representatief voor het definitieve ontwerp.

De Amerikaanse gamesite Thurrot was ter plaatse om direct opheldering te vragen. Verschillende insiders zouden bevestigd hebben hoe de poorten er wel uit komen te zien. De aansluitingen kunnen nog wijzigen, maar zoals het er nu naar uit ziet wordt de nieuwe Xbox voorzien van twee USB Type A SuperSpeed poorten, een ethernet aansluiting, een enkele HDMI poort, optische audio en een aansluiting voor de stroomtoevoer.

Al deze aansluitingen worden aan de achterzijde geplaatst, onderaan. Naast de aansluitingen worden extra ventilatiegaten aangebracht. Ook aan de bovenzijde zitten luchtgaten om de warmte af te voeren. Daarnaast zal er een USB-A poort worden aangebracht aan de voorzijde. Het is opmerkelijk dat Microsoft in 2020 nog kiest voor het oudere USB Type-A, in plaats van het nieuwere USB Type C. Laatstgenoemde is kleiner en bovendien beduidend sneller.

3D visualisatie van de Xbox Series X console

De Italiaanse designer Giuseppe Spinelli – alias Snoreyn – die zich recentelijk heeft aangesloten bij het team van LetsGoDigital, heeft alle benodigde informatie vergaard om tot het volgende ontwerp te komen.

Snoreyn zal de komende periode meer video’s en 3D renders exclusief voor ons nieuwsplatform ontwerpen. Abonneer je dus op zijn YouTube kanaal, zodat jij als eerste op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste game consoles en smartphones in 3D gevisualiseerd.