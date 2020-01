LG TV 2020 line-up: 8K LCD en Real 8K OLED TV’s Op CES 2020 onthult LG twee nieuwe 8K OLED TV’s, ook worden er zes nieuwe LCD TV’s met AI 8K Upscaling technologie aan het assortiment toegevoegd.

LG Electronics toont op CES 2020 maar liefst 8 nieuwe 8K TV’s. Het gaat om twee nieuwe modellen binnen de high-end OLED ZX Signature TV line-up en zes nieuwe varianten binnen de beter betaalbare NanoCell LCD TV serie. Met een beeldschermgrootte van 65-inch en 77-inch bieden de nieuwe LCD televisies een betaalbaar alternatief op de bestaande line-up van 75-inch en 88-inch schermen. Door nu ook kleinere televisieformaten uit te brengen met een 8K Ultra HD resolutie maakt LG deze adembenemende beeldkwaliteit toegankelijk voor een groter publiek.

De nieuwe televisietoestellen zijn voorzien van een geavanceerde Alpha 9 AI processor, het gaat alweer om de derde generatie, die zorgdraagt voor een geoptimaliseerde beeld- en geluidservaring.

8K OLED TV met AV1 ondersteuning voor YouTube en Netflix

De 2020 line-up van 8K OLED TV’s omvat twee formaten; 77-inch en 88-inch. Beide zijn in staat Real 8K beelden te tonen. De nieuwe modellen bieden de mogelijkheid om native 8K-inhoud af te spelen dankzij ondersteuning voor een brede selectie van 8K-inhoudsbronnen.

Van HDMI en USB ingangen tot codecs zoals HEVC, VP9 en AV1. Deze laatste wordt ondersteund door grote streamingproviders, waaronder YouTube en NetFlix. De 8K TV’s van LG ondersteunen 8K-contentstreaming met een snelheid van 60 fps en zijn gecertificeerd voor het leveren van 8K 60P via HDMI.

LG LCD TV’s met AI 8K-Upscaling technologie

Naast de tweetal high-end OLED TV toestellen heeft LG zes nieuwe LCD TV modellen aangekondigd. Deze zijn onderverdeeld in drie series; Nano95, Nano97 en Nano99, elke variant is nu ook verkrijgbaar als 65-inch en 77-inch model. Nieuw is de full array local dimming functionaliteit.

Ook zijn de 8K TV’s voorzien van een vernieuwde Alpha 9 Gen 3 AI-processor. Door gebruik te maken van deep learning-technologie, leveren de 2020 televisies een betere beeld- en geluidskwaliteit voor alle soorten inhoud via op AI-gebaseerde 8K-Upscaling technologie.

AI 8K Upscaling is gebaseerd op Artificial Inteligence, waarbij beelden met een lagere resolutie verhoogd worden tot 8K kwaliteit. De inhoud wordt geanalyseerd waarna er Quad Step Noise Reduction en frequentie-gebaseerde Sharpness Enhancer wordt toegepast om inhoud met een lagere resolutie softwarematig te verhogen. Vanzelfsprekend staat dit niet gelijk aan Real 8K, maar het is wel degelijk beter dan 4K beeldkwaliteit.

2020 modellen bieden verbeterde beeld- en geluidskwaliteit

De AI Picture Pro van de Alpha 9 Gen 3-processor is in staat gezichten en tekst op het scherm te herkennen en te verscherpen om natuurlijkere huidtinten, goed gedefinieerde gelaatstrekken en beter leesbare karakters te produceren. Daarnaast herkent Auto Genre Selection het type inhoud dat wordt bekeken en past automatisch de juiste beeldinstellingen toe, waardoor de beste beeldkwaliteit wordt gegarandeerd tussen vier genres: film, sport, standaard en animatie.

LG’s AI Sound Pro analyseert en classificeert de audio in vijf categorieën – muziek, films, sport, drama of nieuws. Gesproken woorden worden geïsoleerd en het volume wordt verhoogd waardoor kijkers kunnen genieten van heldere stemgeluiden. Achtergrondgeluiden worden geïdentificeerd en de scène wordt overgeschakeld naar virtual 5.1 surround.

Gebruikers kunnen compatibele IoT-apparaten rechtstreeks vanuit het Home Dashboard van de TV bewaken en bedienen. Dit geldt zowel voor de OLED TV als de LCD TV line-up van LG. Middels handsfree spraakbediening is het mogelijk voor kijkers om aangesloten apparaten te bedienen met hun stem. ThinQ spraakherkenning is beschikbaar in 144 landen en is ingebouwd in elke LG 8K TV. webOS, het smart tv platform van LG, ondersteunt de nieuwe televisies Apple AirPlay 2 en HomeKit, evenals Google Assistant en Amazon Alexa. In de toekomst zal hier Amazon Alexa Premium Far-Field Voice-compatibiliteit aan worden toegevoegd.

LG heeft nog geen verkoopprijzen onthuld. De CES 2020 beurs gaat op 7 januari van start en duurt tot en met 10 januari. Tijdens de grootste tech beurs in Amerika worden de nieuwe TV’s tentoongesteld. Mogelijk wordt dan ook direct meer bekend over de prijs en verkrijgbaarheid van de nieuwe televisiemodellen.