LG smartphone met oprolbaar scherm en extra display In ontwikkeling zijnde LG Rollable uittrekbare smartphone beschikt mogelijk over een tweede display aan de achterzijde voor het maken van selfies.

Er is al veel gezegd en geschreven over de LG Rollable smartphone die later in 2021 verwacht wordt. LG Electronics heeft al meermaals een teaser getoond van deze oprolbare smartphone. Hierbij is met name de voorzijde en het uittrekbare display in beeld gebracht. Over de achterzijde is nog geen informatie bekend. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital al over een oprolbare smartphone van LG met een tweede display aan de achterzijde.

Vandaag heeft de Koreaanse fabrikant nog een design patent toegewezen gekregen voor een uittrekbare smartphone met een oprolbaar scherm. Ook bij deze LG smartphone is er een tweede display geïntegreerd aan de achterzijde. Het scherm is ditmaal kleiner vormgegeven, maar wel met een logischere en meer standaard beeldverhouding. Dit lijkt dan ook een uitstekend alternatief te zijn.

LG dual screen smartphone met oprolbaar scherm

Het octrooi werd begin 2020 aangevraagd door LG Electronics bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie is vandaag, 12 februari 2021 vrijgegeven en omvat 16 product afbeeldingen en een summiere beschrijving.

De gepatenteerde LG oprolbare smartphone heeft dunne schermranden en is aan één kant uittrekbaar, waarna het displayoppervlak vanuit de linkerzijde vergroot wordt. Uitgevouwen is het beeldscherm ongeveer 40% groter dan in z’n meest compacte vorm. Het is een stijlvol en futuristisch toestel om te zien.

Aan de achterzijde is het railsysteem zichtbaar. Voor het schuifmechanisme is gebruik gemaakt van een soortgelijk railsysteem als bij het model dat we afgelopen week hebben besproken. De achterzijde van de mobiele telefoon wordt overigens gemaakt van glas, zo wordt uit de documentatie duidelijk.

Verder is er op de achterzijde een verticaal camerasysteem aangebracht in de linkerbovenhoek. Deze herbergt een triple camera en een flitser. Over de configuratie is nog geen informatie bekend, mogelijk gaat het om een vergelijkbare camera set-up als de LG Wing – dit was de eerste LG smartphone dat binnen het nieuwe Explorer Project is ondergebracht, waartoe ook de Rollable zal behoren.

Minstens zo opvallend aan de achterzijde is het tweede scherm. Er is een rechthoekig scherm aangebracht, een ideaal formaat voor het maken van zelfportretten. Door dit tweede scherm kunnen gebruikers selfies maken met de hoofdcamera. Ook voor het voeren van videogesprekken kan dit display uitkomst bieden. Bovendien maakt deze oplossing het mogelijk om een full screen ervaring te leveren, aan de voorzijde hoeven ten slotte geen inkepingen of gaten in het scherm gemaakt te worden voor de front-camera.

Aan de zijkant zijn verschillende knoppen zichtbaar. De power-knop is op duimhoogte aangebracht. Iets verder naar onder is een langwerpige knop geplaatst, hoogstwaarschijnlijk bedoelt voor de volume regeling. Bijzonder is dat ook de speaker aan de zijkant van het toestel is gesitueerd. Verder is er zowel aan de boven- als onderzijde een microfoon geplaatst. Daarnaast biedt de onderkant toegang tot de USB-C aansluiting, om de oprolbare smartphone op te kunnen laden.

Uit de meest recente teaser die LG Electronics tijdens CES 2021 heeft getoond, bleek dat de smartphone niet over een notch of punch-hole camera beschikt. Zodoende is het zeker niet ondenkbaar dat de LG Rollable die later dit jaar gepresenteerd wordt ook over een tweede scherm aan de achterzijde zal beschikken. Ten slotte lijkt het simpelweg nog te vroeg te zijn om de camera onder het flexibele display te integreren. Waarschijnlijk wordt de LG oprolbare smartphone in de tweede helft van 2021 uitgebracht.

Bekijk hier de documentatie van de LG Rollable smartphone.