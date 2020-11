LG Wing smartphone kopen in Nederland Ook in Nederland kun je de LG Wing kopen. Webwinkel BelSimpel heeft deze unieke Dual Screen Swivel smartphone momenteel in de aanbieding.

Op zoek naar een smartphone die anders is dan alle andere? LG denkt het antwoord te hebben met de Wing. Deze 5G telefoon werd in september geïntroduceerd als eerste smartphone binnen het nieuwe Explorer Project van LG – bedoelt om innovatieve en gedurfde ontwerpen en nieuwe bedieningsmogelijkheden te creëren. Wat er zo uniek is aan de LG Wing? Deze smartphone heeft twee displays, waarbij het voorste scherm gekanteld kan worden, waardoor er een soort T-design ontstaat. Dit wordt ook wel een Dual Screen Swivel design genoemd.

Initieel werd deze telefoon alleen uitgebracht in Amerika en Korea. Inmiddels is de Wing echter ook verkrijgbaar in verschillende Europese landen. In Nederland kun je de LG Wing kopen bij BelSimpel. De smartphone heeft een adviesprijs van €1.100, zo wist Android World onlangs te melden.

LG Wing kopen bij BelSimpel

Momenteel is deze unieke smartphone in de aanbieding bij BelSimpel, tijdelijk betaal je slechts €1.000, wat een korting betekent van bijna 10%. Houdt alleen wel rekening met een relatief lange levertijd, deze bedraagt momenteel twee weken. Mocht het toestel je toch tegenvallen, de webwinkel biedt de mogelijkheid om het product gratis te retourneren binnen 31 dagen. Er is keuze uit twee kleuren: Aurora Gray (grijs) en Illusion Sky (lichtblauw).

De LG Wing heeft een modern vormgegeven design. Dankzij de integratie van een pop-up camera is er geen inkeping of gat zichtbaar in het scherm. Het voorste display heeft een grootte van 6,8-inch en een Full HD+ resolutie. Het tweede scherm is 3,9-inch groot.

Het voorste display kun je kantelen naar verticale, landschap modus, waarna het tweede, kleine display ook bruikbaar wordt. Het draaibare scherm maakt deze smartphone zeer geschikt om te gamen, ook bij het kijken en/of bewerken van video’s komt het tweede display goed van pas.

Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 765 chipset met 8GB RAM en 128GB ROM. LG heeft de Wing ook voorzien van een degelijk camerasysteem. De pop-up camera heeft een hoge resolutie sensor van 32 megapixels. De triple camera aan de achterzijde bestaat uit een 64MP groothoekcamera, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en nog een 12 megapixel ultragroothoekcamera met extra grote pixels. Dankzij de Gimbal Motion Camera beeldstabilisator moeten foto’s er extra scherm en detailrijk uitzien.

Er is een 4.000 mAh batterij ingebouwd die ook ondersteuning biedt voor draadloos opladen. De accucapaciteit lijkt aan de lage kant te zijn, voor een smartphone met twee displays. Ook de toegepaste processor is niet de meest krachtige van dit moment. Desalniettemin biedt de LG Wing zeker een unieke ervaring en met een verkoopprijs van €1000 is deze telefoon beduidend goedkoper dan opvouwbare smartphone modellen.

Uittrekbare LG smartphone met oprolbaar scherm

Tijdens de officiële product introductie van de LG Wing heeft de Koreaanse fabrikant laten weten nóg een bijzondere Explorer Project smartphone in ontwikkeling te hebben. Dit toestel is uittrekbaar! Vermoedelijk zal deze smartphone, die ontwikkelt wordt onder codenaam ‘B Project’, in maart 2021 worden uitgebracht. Eerder vandaag rapporteerde LetsGoDigital nog over een uittrekbare LG smartphone met een oprolbaar display.