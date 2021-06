LG Rollable OLED TV met zijwaarts oprolbaar scherm LG patenteert een zeer compacte en uiterst stijlvolle oprolbare TV. Het scherm van deze draagbare televisie rolt uit in de breedte, in plaats van in de hoogte.

LG Electronics is inmiddels gestopt met de productie van smartphones. De langverwachte LG Rollable smartphone is dan ook definitief van de baan. De Zuid-Koreaanse fabrikant is echter in meer markten actief, zo produceert LG ook al jaren OLED TV’s. LG was in 2018 het eerste merk dat een oprolbare TV presenteerde, de ‘Signature OLED R’ – ook wel ROLED genoemd. Hoewel het langer duurde dan verwacht, is de LG Rollable TV inmiddels verkrijgbaar in verschillende werelddelen. Sinds maart 2021 kun je de 65-inch oprolbare TV ook in Nederland kopen, voor een exorbitant hoge prijs van €100.000.

Er zijn inmiddels verschillende jaren verstreken sinds de Signature OLED R in 2018 werd aangekondigd. Wat mogen we de komende periode van LG verwachten, heeft het bedrijf nog meer oprolbare televisieschermen in ontwikkeling?

In 2019 publiceerde LetsGoDigital al over drie oprolbare TV modellen van LG, met een driehoekvormige behuizing. Ditmaal heeft LG een televisiedesign gepatenteerd dat nog een stuk draagbaarder is. In plaats van een scherm dat in de hoogte uittrekbaar is, gaat het ditmaal om een zijwaarts oprolbaar scherm.

LG oprolbare TV

Op 4 juni 2021 heeft LG Electronics een designpatent toegewezen gekregen door de The Hague International Design System, onderdeel van de World Intellectual Property Office (WIPO), voor een ‘Television with rollable display’.

In z’n meest compacte vorm heeft de televisie de vormgeving van een langwerpige speaker, die aan de zijkanten prachtig is afgerond. Het betreft echter een uittrekbare TV, die op een relatief smalle voet staat. Het oprolbare scherm ligt opgeborgen in twee cassettes, die uit elkaar getrokken kunnen worden.

Vervolgens rolt het display uit en vormt de ene cassette de linkerzijde en de andere de rechterzijde van het televisietoestel. Het oprolbare display ligt om de cassette gekruld, waardoor het schermoppervlak niet alleen de voorzijde, maar ook de twee zijkanten beslaat – die overigens betrekkelijk breed zijn, door de dikte van de cassettes.

Vanuit de achterzijde gezien wordt het scherm in het midden ondersteunt door een T-vormig frame, die aan de voet is gemonteerd. Dit frame moet ervoor zorgen dat het displayoppervlak strak oogt, zonder kreukels. Over het schermformaat is helaas geen informatie bekend, afgaande op de afbeeldingen lijkt het om een 16:9 beeldverhouding te gaan. Verder mag je er vanuit gaan dat het een OLED display betreft.

Het design heeft erg veel weg van de TCL CsOT Rollable OLED TV, die in oktober 2020 werd gedemonstreerd tijdens de Global Display Ecosystem Conference (DTC 2020). Ook Samsung lijkt aan een soortgelijk design te werken, eind 2018 rapporteerde LetsGoDigital al over een vergelijkbare Samsung oprolbare TV.

Of LG in de toekomst een nieuwe rollable TV zal introduceren is vooralsnog onbekend, maar zeker niet onwaarschijnlijk. Tenslotte worden er steeds meer elektronische apparaten met een flexibel scherm geïntroduceerd. De huidige oprolbare TV van LG is ontzettend duur in aanschaf, maar zoals bij elke technologische innovatie zal de prijs naar verloop van tijd zakken.

De tijd zal moeten uitwijzen of zo’n oprolbaar scherm ook voldoende meerwaarde kan bieden. Vooral voor de zakelijke markt kan het natuurlijk een groot voordeel zijn om de televisie eenvoudig te kunnen verplaatsen. Dit was tevens één van de speerpunten voor de transparante TV, die begin dit jaar door LG Display werd gedemonstreerd.

Eerder dit jaar legde LG ook een uitschuifbare OLED TV vast, wat een soort kruising was tussen de transparante en de oprolbare televisie van het merk. Wat dat betreft heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nog voldoende innovatieve ideeën in petto.

Bekijk hier de documentatie van de LG Rollable TV.