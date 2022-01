Samsung TV met Neural Quantum Processor Samsung legt handelsmerk vast voor een Neural Quantum Processor voor TV’s. Mogelijk een variant op de reeds geïntroduceerde Neo Quantum Processor.

Samsung heeft tijdens CES 2022 een reeks nieuwe producten aangekondigd. Het begon met de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE. Ook heeft Samsung een nieuwe draagbare projector aangekondigd, genaamd The Freestyle evenals een nieuwe monitor line-up – waaronder de Odyssey Ark gaming monitor – en verschillende nieuwe TV modellen voor 2022. De Samsung TV’s zijn voorzien van een vernieuwde 2022 Neo Quantum Processor. Door gebruik te maken van 16 neurale netwerken wordt de beeldkwaliteit middels kunstmatige intelligentie verbeterd tot een prachtige 8K beeldervaring.

Uit een nieuwe trademark aanvraag blijkt dat Samsung nog een TV processor met kunstmatige intelligentie in de maak heeft, genaamd de Neural Quantum Processor.

Samsung Neural Quantum Processor voor TV’s

Op 4 januari 2022 heeft Samsung Electronics in Zuid-Korea en in het Verenigd Koninkrijk een handelsmerk ingediend voor de naam ‘Neural Quantum Processor’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving: ‘chipset voor televisies’.

Samsung Neural Quantum Processor trademark description: Televisions; chipsets for televisions; Microprocessors for television apparatus; multiprocessor chips for television apparatus.

Verdere details blijven vooralsnog onbekend. Zo is het onduidelijk of de Neural Quantum Processor simpelweg een andere benaming is voor de Neo Quantum Processor of dat Samsung aan een extra variant werkt.

In 2019 introduceerde Samsung voor het eerst een TV met een Quantum Processor, waarbij eveneens gebruik werd gemaakt van machine learning technologie om de content op te schalen naar 8K kwaliteit. In 2021 bracht Samsung de eerste Neo QLED TV uit. Op dat moment werd ook de Neo AI Quantum Processor 8K geïntroduceerd. Mogelijkerwijs borduurt de nieuwe Neural Quantum Processor hierop voort.

Hoewel Samsung tijdens CES 2022 reeds verschillende nieuwe TV’s heeft gepresenteerd, lijkt het bedrijf nog niet alle details uit de doeken te hebben gedaan. Zo merkt CNET op dat Samsung een 2022 CES Best of Innovation Award heeft ontvangen voor een nog niet officieel aangekondigde Samsung 65” QD-Display TV. Het gaat om’s werelds eerste RGB self-emitting Quantum Dot OLED display. Deze Samsung TV wordt eveneens voorzien van een 2022 Neo Quantum Processor. Mogelijkerwijs dat we hier vandaag of morgen meer over te horen krijgen. De CES beurs duurt nog tot en met 7 januari 2022.

