Samsung heeft de nieuwe monitor line-up voor 2022 aangekondigd, bestaande uit de Odyssey Neo G8, de Smart Monitor M8 en de High Resolution Monitor S8. Het is een veelzijdige line-up, die allemaal op een andere wijze uitblinkt. Of je nou een monitor zoekt om te werken, te gamen of voor andere vormen van entertainment, met het nieuwe aanbod biedt Samsung voor ieder wat wils.

De nieuwe Samsung monitoren zullen later deze week tentoongesteld worden tijdens de jaarlijks terugkerende consumenten elektronica beurs CES 2022, dat op 5 januari van start gaat in Las Vegas. De nieuwe aanwinsten zullen ook in Nederland verkrijgbaar zijn, details omtrent de prijs en release datum zijn nog niet vrijgegeven door Samsung.

Samsung Odyssey Neo G8 een 32” monitor voor gamers

De Odyssen Neo G8 (modelnaam: G85NB) is met z’n 32-inch scherm het kleine broertje van de 49” Odyssey Neo G9, die halverwege 2021 werd gepresenteerd. Het is ‘s werelds eerste monitor met een 4K (3,840×2,160) 1000R curved screen, een 240Hz refresh rate en een 1ms responstijd. Daarmee is de Odyssey Neo G8 een droom voor iedere gamer.

De monitor biedt een bijzonder mooie beeldweergave dankzij Quantum Mini LEDs, Quantum HDR 2000 met een piekhelderheid van 2,000 nits en een statische contrastverhouding van 1.000.000:1. Zelfs de kleinste details komen volledig tot leven op de Odyssey Neo G8.

De Odyssey Neo G8 is een slanke monitor met een witte glimmende achterzijde, die zelfs indruk maakt als hij uitstaat. Eenmaal aan, spatten de kleuren van het scherm dankzij CoreSync. Die functie zit aan de achterkant van de monitor en detecteert kleuren om ze vervolgens in real life de kamer in te blazen. Zo wordt niet alleen je scherm een belevenis, maar de hele wereld om je heen.

Samsung Smart Monitor M8 een 32” monitor voor thuiswerkers

Met maar 11.4mm is de Smart Monitor M8 32” (modelnaam: M80B) ongeveer driekwart dunner dan zijn voorganger. Het platte ontwerp is verder verfijnt en verschijnt in een warm witte tint. Verder is de gebruikservaring sterk verbeterd. Zo biedt het UHD-paneel een 99% sRGB kleurengamma, een kleurbereik van maar liefst 1,07 miljard kleuren bij een helderheid van 400 nits. Hierdoor zien beelden er levensecht uit.

De Smart TV en apps zijn direct in de monitor gebouwd. Deze functioneren tevens als SmartThings-hub, zonder dat je een PC nodig hebt. De 32-inch Samsung Smart Monitor M8 is perfect voor werken op afstand. Hij wordt geleverd met een beweegbare, magnetische SlimFit Cam. Ideaal voor het voeren van videogesprekken. Een bijkomend voordeel is dat de ingebouwde Video Call app alle gebruikelijke bel-apps ondersteunt. De USB-C poort faciliteert 65W oplaadverbindingen. Kortom, de Smart Monitor M8 is een gestroomlijnd alles-in-één werkstation, waarvoor je geen aanvullend dockingstation nodig hebt.

Samsung UHD Monitor S8 voor creators en designers

De High Resolution Monitor S8 (modelnaam: S80PB) biedt een professionele UHD-ervaring, voor creators en designers die behoefte hebben aan maximale nauwkeurigheid en een groot bereik. Of je nu op kantoor werkt of vanuit huis, met deze monitor heb je de beschikking over 98% van het DCI-P3 kleurengamma, wat een ongekend rijk kleurenpalet is.

De hoge resolutie-monitor brengt alle content tot leven. Het is tevens ‘s werelds eerste door UL (Underwriter Laboratories) geverifieerde Glare Free-monitor. Bovenop het paneel is Matte Display aangebracht die lichtreflectie vermindert – ook als je geen monitorkap gebruikt.

De Samsung High Resolution Monitor S8 komt beschikbaar in 27” en 32”-formaten, allebei met USB-C 90W oplaad- en LAN-poorten. Zo creëer je gemakkelijk een werkstation dat laptops en mobiele toestellen oplaadt, zonder dat je een dockingstation nodig hebt. De S80PB is gebouwd volgens de VESA-norm en beschikt over in hoogte verstelbare kantel- en draaipunten.