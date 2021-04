Samsung Diamond OLED display Samsung Display dient handelsmerk in voor ‘Diamond OLED’, een nieuw type scherm met een nog mooiere beeldweergave. Maar voor welke producten?

Samsung produceert een groot aantal elektronica producten, van smartphones en wearables tot TV’s en monitoren. De schermen van deze producten worden doorgaans ontwikkelt door de display divisie van het merk. Samsung Display ontwikkelt verschillende type schermen, waaronder OLED displaypanelen. Deze worden onder andere ingezet voor de smartphones en tablets van Samsung Electronics.

Het lijkt erop dat het bedrijf een nieuw soort OLED display heeft ontwikkelt, dat Samsung ook wel ‘Diamond OLED’ noemt. Dit blijkt uit een handelsmerk dat het bedrijf heeft aangevraagd in de United Kingdom.

Samsung Diamond OLED

Op 19 april 2021 heeft Samsung Display een trademark ingediend bij de Intellectual Property Office (UK IPO) voor de naam ‘Diamond OLED’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9. De omschrijving is erg breed geformuleerd; ‘computer display monitors; display for smartphones; television monitors; video display screen; tablet monitors’.

Door de uitgebreide omschrijving blijft het onduidelijk voor welk product dit vernieuwde OLED scherm bedoelt is. Het huidige assortiment van Samsung bevat geen OLED TV’s of monitoren. Desalniettemin gaan er al wel langer geruchten de ronde dat Samsung hier dit jaar nog verandering in wil aanbrengen. Het bedrijf heeft naar verluidt een QD OLED TV en monitor in ontwikkeling.

Onlangs maakte The Elec bekend dat Samsung Display haar QD-OLED TV display productie in juni wil opstarten. Het bedrijf zou al enkele prototypes van QD OLED panelen aan Samsung Electronics hebben gestuurd. Ook zouden er plannen zijn voor een QD-OLED monitor prototype. Het is goed mogelijk dat de Diamond OLED trademark aanvraag met deze nieuwe ontwikkelingen te maken heeft.

Een andere mogelijkheid is dat ‘Diamond OLED’ zal worden ingezet voor de mobiele apparaten van het merk. Samsung smartphones en tablets worden momenteel voorzien van een zogenaamd AMOLED scherm. Een OLED display waarop een extra laag dunne filmtransistors (TFT’s) is aangebracht. Mogelijk heeft Samsung een vernieuwde, verbeterde variant in ontwikkeling.

Het woord ‘Diamond’ wordt door Samsung vaker ingezet. Denk bijvoorbeeld aan ‘Diamond Pixel’, dat in 2013 werd geïntroduceerd voor de Galaxy S4. Hierbij hebben de rode en blauwe subpixels een diamantvorm, om de hoogst mogelijke pixels per inch (ppi) te kunnen bereiken.

Afgelopen jaar publiceerde Samsung Display nog een video over een ‘Foldable OLED display met Diamond Pixel’. Of de ‘Diamond OLED’ benaming hier iets mee te maken heeft blijft vooralsnog onbekend. De eerstvolgende opvouwbare smartphones van Samsung worden rond juli verwacht, dan zullen de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 worden aangekondigd. Vooralsnog is er geen informatie bekend dat deze vouwtelefoons over een nieuw type display zullen beschikken.

Hoewel er nog veel vraagtekens zijn rondom deze trademark, is het wel duidelijk dat Samsung Display zich volop bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde displaytechnologieën. Mogelijk dat we de komende tijd meer te horen krijgen over het Diamond OLED display.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Diamond OLED.