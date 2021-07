Samsung Odyssey gaming monitoren 2021 line-up Samsung brengt nieuwe line-up Odyssey gaming monitoren uit, verschillende modellen met een flat-screen ontwerp, verkrijgbaar in meerdere formaten.

Vanaf vandaag is de uitgebreide 2021 line-up van Samsung Odyssey monitoren wereldwijd verkrijgbaar. Na de lancering van de curved gaming monitor in 2020 biedt Samsung nu verschillende Odyssey monitoren met flat-screen ontwerp aan, met variërende maten tussen de 24 en 28 inch. De nieuwe line-up levert hyperrealistische beeldkwaliteit, hogere responsniveaus, uitstekende ergonomie en een intuïtieve gebruikservaring. Door middel van de nieuwste features genieten gamers van natuurgetrouwe kleuren, uiterste nauwkeurigheid en vlugge reactiesnelheden op hun PC en console.

Waar de game-industrie wereldwijd groeit, groeit Samsung Odyssey snel uit tot de eerste keuze voor gamers die op zoek zijn naar de beste beeldkwaliteit en prestaties. Dankzij de uitgebreide line-up biedt Samsung voor iedere gamer wat wils. Hieronder bespreken we de nieuwe line-up van Odyssey 2021 gaming monitoren per model.

Samsung Odyssey G7 28 inch

De Odyssey G7 (model: G70A) combineert als topmodel betoverende beelden met next-gen prestaties. Het Ultra High Definition (UHD)-paneel met een brede kijkhoek van 178 graden en HDR400 produceert ongelooflijke kleuren. Hierdoor is er meer contrast, dieper zwart en helderder wit voor spectaculaire diepte en levensechte details.

Met een verversingssnelheid van 144 Hz op een toonaangevende 4K-monitor en een lage responstijd van 1 ms in combinatie met NVIDEA G-SYNC en AMD FreeSync Premium Pro, krijgen gamers levensechte nauwkeurigheid.

Dankzij HDMI 2.1 levert de Odyssey de maximale resolutie en verversingsfrequenties niet alleen voor de pc, maar ook voor next-gen game consoles die 4K 120Hz ondersteunen – zoals de Sony PlayStation 5 en de Xbox Series X. Van de Odyssey G7 werd afgelopen jaar ook al een curved model uitgebracht.

Samsung Odyssey G5 27 inch

De Odyssey G5 (model: G50A) is perfect voor gamers die hun games naar een hoger niveau willen tillen, zowel op de pc als op gameconsoles van de nieuwste generatie. Het is de eerste Odyssey met een Quad High Definition (QHD)-paneel met een verversingssnelheid van 165 Hz en een responstijd van 1 ms.

HDR10 zorgt voor verbluffende graphics die je alles laten zien. Ook de G5 is G-SYNC-compatibel en heeft AMD FreeSync Premium die de prestaties naar een hoger niveau tillen.

Met een in hoogte verstelbare standaard kunnen gamers hun monitor kantelen en draaien om een volledig ergonomische opstelling te creëren waar urenlang comfortabel op kan worden gespeeld.

Samsung Odyssey G3 27 inch en 24 inch

De Odyssey G3 (model: G30A) is ideaal voor alle gamers die op zoek zijn naar een toegankelijke manier om hun game-ervaring te verbeteren. Met een snelle verversingssnelheid van 144 Hz en een responstijd van 1 ms (MPRT) veranderen pixels met een bijna onmiddellijke respons.

AMD FreeSync Premium zorgt voor een ononderbroken ervaring, waardoor gamers gamen zoals de makers het bedoeld hebben. De Samsung Odyssey G3 is voorzien van een in hoogte verstelbare standaard.

Ook bevatten de Samsung G70A en G50A Odyssey gaming monitoren tal van intuïtieve mogelijkheden voor multitasking. Of je nu gamet of geniet van content creatie: elke monitor beschikt over meerdere beheertools voor multitasking. Gebruikers kunnen moeiteloos tegelijk gamen, kijken en chatten met Picture-by-Picture (PBP). Ook kunnen ze een virtueel tweede scherm maken met Picture-in-Picture (PIP) met flexibele aanpassingsmogelijkheden.

Met Easy Setting Box kunnen gamers meerdere schermen op één monitor beheren voor een optimale vensterplaatsing om beter te kunnen multitasken. Gamers hoeven dan niet langer te kiezen tussen het bekijken van hun favoriete streamer of het spelen van hun game.

Met Auto Source Switch+ kunnen gamers bovendien sneller bij hun content zijn, zonder te bladeren door meerdere ingangen. Zet je pc of console aan en de monitor herkent onmiddellijk de actieve invoer en schakelt daarnaar over.

De uitgebreide 2021 line-up van Samsung Odyssey monitoren is vanaf deze maand verkrijgbaar in Nederland. De verkoopadviesprijs voor de G70A is € 800, de G50A kost € 500. Voor de 27” G30A betaal je €280, ten slotte is de prijs voor het 24” model vastgesteld op €240.