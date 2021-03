Samsung Odyssey Neo gaming monitor Samsung bereidt zich voor op de introductie van een nieuwe high-end gaming monitor met miniLED achtergrondverlichting, genaamd de Odyssey Neo.

Samsung heeft deze week verschillende hoge resolutie monitoren gepresenteerd, binnen de S6, S7 en S8 serie. Later dit jaar zal de Zuid-Koreaanse fabrikant ook nog een vernieuwde Odyssey gaming monitor uitbrengen. De opvolger van de Odyssey G9 zal voorzien worden van een Quantum MiniLED display, zo liet de fabrikant eerder deze maand via een persbericht weten. De kleine LED’s dragen zorg voor extra heldere en gedetailleerde beelden.

Recent heeft Samsung een handelsmerk aangevraagd, waaruit valt af te leiden welke modelnaam het bedrijf in gedachten heeft voor haar nieuwe gaming monitor met miniLED verlichting: Samsung Odyssey Neo.

Samsung Odyssey Neo met miniLED achtergrondverlichting

Het gaat om een aanvraag dat Samsung Electronics op 23 maart 2021 heeft ingediend in de EU bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO), in de UK bij de Intellectual Property Office (IPO), in Australië bij het IP Australia (IPA) en ten slotte in thuisland Korea bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO). Het handelsmerk ‘Odyssey Neo’ is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving.

Samsung Odyssey Neo trademark description: ‘LED displays; gaming monitors; computer monitors’.

Uit de aanvraag valt op te maken dat de benaming voor gaming monitoren ingezet kan worden. Dit lijkt ook het meest waarschijnlijk, gezien Samsung’s recente aankondiging.

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung gebruik maakt van miniLED backlight technologie. Begin 2021 kondigde Samsung een nieuwe reeks QLED TV’s aan met miniLED achtergrondverlichting. Deze Samsung televisies zijn binnen de Neo QLED TV line-up geplaatst.

Uit de trademark valt af te leiden dat Samsung deze ‘Neo’ benaming binnenkort dus ook binnen de product categorie ‘gaming monitoren’ wil gaan toepassen. Mogelijk dat de ‘Odyssey G9’ dus niet wordt opgevolgd door de ‘Odyssey G10’, maar door de ‘Odyssey Neo’.

Voor de Neo QLED TV’s maakt Samsung gebruik van Quantum Matrix technologie, in combinatie met Quantum Mini LED achtergrondverlichting en een Neo Quantum Processor. De vele mini LED’s, met een grootte van slechts 1/40ste van conventionele LED’s, dragen bij aan extra diepe zwarttinten, heldere lichttinten en een betere controle over de lichtregeling. Ook zien opgeschaalde beelden er beter uit dan voorheen.

Onlangs ontving Samsung al een ‘Gaming TV Performance’ certificering voor de nieuwe Neo QLED TV line-up. Het certificaat is uitgegeven door de Duitse keurmerkinstantie Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). Samsung TV’s hebben eerst een grondige testprocedure moeten doorlopen, waarbij onder andere de input lag, HDR, helderheid en kleurvolume uitvoerig zijn getest.

Wanneer wordt de nieuwe Samsung gaming monitor verwacht?

Aangezien de trademark voor Odyssey Neo reeds in meerdere werelddelen is aangevraagd, is het zeker niet ondenkbaar dat Samsung haar nieuwe high-res curved gaming monitor op korte termijn officieel zal aankondigen. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit in de eerste helft van 2021, oftewel binnen nu en drie maanden.

Logischerwijs zal de nieuwe monitor wel een fors prijskaartje krijgen. De 49-inch Odyssey G9 kreeg afgelopen jaar al een stevige adviesprijs van €1.500. De nieuwe achtergrondverlichtingstechnologie zal de high-end gaming monitor er niet goedkoper op maken.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Odyssey Neo.