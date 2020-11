Samsung Quantum Mini LED voor high-end QLED TV modellen Samsung vraagt trademark aan voor Quantum Mini LED en bevestigt daarmee dat de QLED 2021 TV modellen voorzien worden van miniLED backlight tech.

Elektronica fabrikanten bereiden zich alweer voor op CES 2021, dat 11 januari van start gaat. Ondanks dat deze jaarlijks terugkerende beurs komend jaar uitsluitend digitaal plaatsvindt, door corona, zullen er weer een hoop nieuwe producten en innovaties onthuld worden op het gebied van consumenten elektronica. Zo zullen verschillende fabrikanten tijdens CES hun nieuwe TV line-up voor de eerste helft van 2021 onthullen.

Samsung toonde vorig jaar verschillende nieuwe TV modellen tijdens CES 2020, waaronder een zero bezel TV, 8K QLED TV’s en een microLED TV. Komend jaar worden er opnieuw een reeks innovaties verwacht. Eén van de vernieuwingen wordt de Quantum Mini LED TV, zo valt uit een recente trademark af te leiden.

Samsung Mini LED TV

Op 18 november 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk laten vastleggen in Australië en in thuisland Korea voor de benaming ‘Samsung Quantum Mini LED’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung Quantum Mini LED trademark description: televisions; television display apparatus.

De beschrijving is kort maar krachtig; het gaat hier om een TV. Uit de benaming ‘quantum’ kan worden afgeleid dat het om een QLED-variant gaat. QLED is Samsung’s benaming voor LCD displaypanelen met quantum-dot technologie. QLED wordt ook wel beschouwt als tegenhanger van OLED.

Afgelopen maand bracht market research bureau Display Supply Chain Consultants (DSCC) nieuws naar buiten waarin veronderstelt werd dat Samsung een miniLED TV in ontwikkeling heeft. Hoewel deze informatie nog niet bevestigd is door Samsung zelf, toont deze trademark aanvraag aan dat Samsung wel degelijk een quantum mini LED TV in ontwikkeling heeft.

Samsung QLED TV met miniLED backlighting

Hoewel de benaming miniLED en microLED behoorlijk op elkaar lijken, is het een totaal andere technologie. microLED is een self-emitting display technologie. Bij miniLED gaat het om een conventioneel LCD display met Mini LED backlight. Deze nieuwe technologie zal Samsung hoogstwaarschijnlijk toepassen bij de high-end QLED modellen.

Doordat de mini LED’s zo enorm klein zijn kunnen er veel meer backlights worden geplaatst (denk aan enkele duizenden in plaats van honderden). Deze miniLED achtergrondverlichting draagt bij aan een hogere beeldkwaliteit, in de vorm van verbeterde helderheid en contrast en betere HDR prestaties. Daarnaast zouden de miniLEDs ook extra energiezuinig zijn.

Waarschijnlijk zullen ook andere televisiefabrikanten komend jaar een mini LED TV introduceren, zoals Sony en LG Electronics. Het Chinese TCL heeft zelfs al enkele miniLED TV modellen in het assortiment. Vermoedelijk zal de technologie op den duur ook in andere consumenten elektronica producten terug te vinden zijn, zo zou Apple een miniLED iPad Pro in ontwikkeling hebben.

Onderstaand een YouTube video van HDTVTest waarin Vincent Teoh uitstekend uitlegt waarom Samsung overstapt naar mini LED en wat je van miniLED backlight technologie mag verwachten.

Afgelopen week legde Samsung ook al een trademark vast voor ‘Infinity One Design’ en ‘Dynamic Window’, eveneens benamingen die waarschijnlijk gebruikt worden voor de Samsung 2021 TV modellen.

Bekijk hier de trademark voor Samsung Quantum Mini LED.