Samsung 4K en 8K QLED TV 2020 modellen Samsung heeft nieuwe 4K en 8K televisie modellen voor 2020 bekend gemaakt, voor de Europese markt. Evenals nieuwe lifestyle TV’s en microLED modellen.

Nadat Samsung begin dit jaar tijdens CES 2020 de QLED TV line-up voor 2020 bekend heeft gemaakt, zijn de nieuwe televisiemodellen nu ook aangekondigd voor de Europese markt. Onder de nieuwe modellen behoren de high-end Samsung Q950TS QLED 8K TV, evenals een uitgebreid portfolio aan QLED 8K en 4K TVs, MicroLED en lifestyle-tv’s. Ook zijn er verschillende nieuwe soundbars aangekondigd. De vernieuwde line-up biedt een verbeterde beeldkwaliteit, heldere audio en tal van nieuwe functies, waaronder AI mogelijkheden.

Samsung 8K QLED TV modellen

Samsungs vlaggenschip, de Q950TS QLED 8K TV 2020, biedt baanbrekende technologie en een meeslepende kijkervaring. De televisie combineert een fantastische beeld- en geluidskwaliteit, intelligente AI (Artificial Intelligence) mogelijkheden en een premium ontwerp.

De Samsung Q950 QLED 8K TV is in Europa beschikbaar in 65, 75 en 85 inch. Het Infinity Screen heeft zeer dunne schermranden en levert een screen-to-body ratio van maar liefst 99%. De TV is slechts 15mm dik en beschikt over zes ingebouwde luidsprekers, voor een extra meeslepende kijk- en luisterervaring. Naast de Q950 heeft Samsung ook de Q900TS en Q800T aangekondigd. Deze schermen zijn verkrijgbaar in 55 tot 98 inch, waardoor het aanbod 8K TV’s inmiddels voor ieder wat wils biedt.

Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio bij Samsung Benelux zegt : Onze line-up voor TV- en audioapparatuur in 2020 is onze sterkste, slimste en meest meeslepende tot nu toe. We bevinden ons in een nieuw tijdperk van intelligente weergave en daarin zal de vraag naar TV-personalisatie groeien. Wat voor content er ook bekeken wordt en in welke ruimte dat ook is, deze televisies bieden altijd de optimale kijk- én luisterervaring.

Ook de QLED 4K TV’s van Samsung blijven een belangrijk onderdeel van het totale tv-portfolio. In 2020 bestaat de 4K line-up uit de Q60T-, Q70T-, Q80T-, Q90T- en Q95T-modellen, die dit jaar verkrijgbaar zullen zijn in maten van 43 tot 85 inch.

Samsung QLED TV’s met AI functies

Beeld- en geluidskwaliteit vormen de basis van Samsung QLED-tv’s, maar wat de 2020 modellen echt onderscheidt zijn de verbeterde AI-functies voor ‘Smart Screen’. Deze functies zijn uniek voor Samsung en zorgen ervoor dat de televisies van dit jaar een sterk verbeterde kijkervaring bieden:

• Quantum Dot AI combineert de 8K-contentprocessor van Samsung met het toonaangevende platform Tizen om alle content op te schalen. Ongeacht de bron of de huidige resolutie kan inhoud nu worden weergegeven door 33 miljoen pixels.

• Adaptive Picture analyseert de lichtomstandigheden en de inhoud op het scherm om een perfecte beeldkwaliteit te garanderen, ongeacht of er TV wordt gekeken in een lichte of donkere kamer.

• Active Voice Amplifier maakt een einde aan ongewenste achtergrondgeluiden – de op een na grootste afleiding van Europese tv-kijkers, zo is uit onderzoek gebleken. De Voice Amplifier herkent deze onderbrekingen automatisch en past de stemhelderheid daarop aan.

• Objecting Tracking Sound+ (OTS+) creëert een 3D geluidseffect door de meerdere luidsprekers aan de bovenkant, zijkant en onderkant van de televisie te combineren met een eigen AI-algoritme. OTS+ combineert de audio met de actie op het scherm op perfecte wijze, voor een ultieme kijkervaring.

• Q-Symphony is een unieke implementatie met meerdere luidsprekers. Voor het eerst bij de 2020 QLED-tv’s blijven de boven- en zijluidsprekers actief bij het aansluiten van een soundbar uit de Samsung Q-serie voor een rijker surround-geluid.

• Door het gebruik van Samsungs Acoustic Beam-technologie en geïntegreerde object-based audio door Dolby Atmos en DTS:X, is de Q-serie soundsbars in staat om entertainment te ervaren alsof je echt deel uitmaakt van de actie op het scherm.

• Optimaal geluid is meer dan alleen een naadloze integratie met een tv. De nieuwe Samsung S-serie (S60T en S40T) soundbars bieden krachtige prestaties. De S-serie is stijlvol, slim en past perfect in elke kamer en moeiteloos in elk huis. Het is een soundbar voor muziekliefhebbers en mensen die waarde hechten aan een premium design.

Nieuwe Samsung TV’s bieden Disney+

Een goede televisie komt natuurlijk het beste tot zijn recht met de juiste content. Samsung is reeds verschillende samenwerkingen aangegaan met content providers om nieuwe en unieke content te leveren op de QLED televisies. Zo is Disney+ beschikbaar in Nederland vanaf 24 maart, Disney+ zal in heel Europa worden uitgerold en beschikbaar zijn op Samsung TV’s.

Samsung televisies bieden ook meerdere opties voor spraakassistenten, waaronder Amazon Alexa, Google Assistant en Bixby. Met uitgebreide slimme home- en TV-bedieningsmogelijkheden krijgen gebruikers makkelijker toegang tot nieuws, het weer en content waar ze van houden.

Samsung heeft ook nieuwe connectiviteitsfuncties aangekondigd die voldoen aan de behoeften van consumenten die schermen op verschillende manieren gebruiken, waaronder:

• Multi-View is voor consumenten die vaak ook nog andere apparaten gebruiken terwijl ze TV kijken. Hiermee kunnen gebruikers hun mobiele apparaat uitbreiden naar een groter scherm, met de flexibiliteit om te kiezen tussen 14 verschillende lay-out opties voor twee vensters.

• Tap View maakt het eenvoudiger dan ooit om smartphones op de tv aan te sluiten. Consumenten kunnen nu hun telefoonscherm op de tv bekijken, door simpelweg de twee apparaten elkaar aan te laten raken.

Samsung The Sero en The Serif lifestyle TV’s

Samsung heeft ook de Europese lancering van The Sero aangekondigd. The Sero is een lifestyle-tv en kan net als een smartphone draaien tussen horizontale en verticale weergave. Consumenten kunnen hun smartphone spiegelen naar het scherm en zo genieten van een verscheidenheid aan content en de overgang tussen de verschillende scherm oriëntaties.

De design-first-tv van Samsung, The Serif, is dit jaar verkrijgbaar in 43, 49 en 55-inch modellen. Behalve nieuwe beeldformaten is The Serif ook verkrijgbaar in twee nieuwe kleuren, Cloud White en Cotton Blue. The Serif werd dit jaar samen met The Sero erkend voor innovatief productontwerp op de International Forum (iF) Design Awards.

The Frame maakt de line-up van lifestyle-televisies rond. Naast de bestaande schermformaten zijn de 32- en 75-inchmodellen toegevoegd. Met de nieuwe, op AI gebaseerde auto-curate-functie in de Art Store, is de Frame nu in staat om illustraties voor te stellen die aansluiten bij de specifieke smaak van de gebruiker.

Op het Samsung Forum in Malta, waar de Europese lancering plaatsvond, werd ook een complete line-up aan innovatieve MicroLED-TV’s onthuld. Dankzij de modulaire technologie van de MicroLEDs kunnen deze televisieschermen worden aangepast op het gebied van grootte, verhouding, bezel en resolutie. Er is keuze uit afmetingen variërend van 75 tot 292 inch.