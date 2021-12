Oppo design TV: Lifestyle televisie met bijzonder frame Oppo heeft in China een moderne en slanke smart TV gepatenteerd, met smalle schermranden en een brede voet die zorgt voor een uniek en stijlvol design.

Toon pagina inhoud

Velen denken bij Oppo direct aan smartphones – zoals de high-end Oppo Find X3 serie, de mid-range Oppo Reno line-up en de goedkope A-serie modellen. Sinds vorige week is daar de Oppo Find N opvouwbare smartphone bijgekomen. De afgelopen periode is het productportfolio van de Chinese fabrikant echter aanzienlijk verbreed. Het gaat daarbij niet alleen over smartphone accessoires, zoals Bluetooth oordopjes.

Oppo heeft ook verschillende wearables in het assortiment, zoals de Oppo Watch. Afgelopen week introduceerde het bedrijf ook een nieuwe AR-bril, genaamd Air Glass. Daarnaast voert het Chinese merk sinds vorig jaar haar eigen smart TV’s.

Het begon met de introductie van de Oppo TV S1 en de TV R1. Dit jaar is daar de K9 serie aan toegevoegd. Op de achtergrond werkt de Chinese fabrikant gestaag verder aan de ontwikkeling van nieuwe televisie modellen. Een nieuw design patent geeft ons mogelijk meer inzicht wat we in de toekomst van Oppo mogen verwachten.

Oppo smart TV met uniek design

Het design patent werd op 9 november 2020 ingediend door Guangdong Oppo Mobile Telecommunications bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De publicatie vond plaats op 14 september 2021, waarna het octrooi ook is opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Office) voor wereldwijde bescherming van het gepatenteerde design.

De documentatie bevat 16 productbeelden, waarvan 8 kleuren renders. De vormgeving wijkt duidelijk af van bestaande Oppo TV modellen. De lifestyle TV heeft een modern en slank design, waardoor deze goed past binnen elk interieur. Het televisiescherm wordt gekenmerkt door zeer smalle schermranden – zoals we ook kennen van de bestaande Oppo TV’s. De voet is ditmaal extra breed vormgegeven en vormt een frame waar het televisiescherm als het ware binnen valt. Dit zorgt voor een unieke vormgeving.

Het lijkt bijna een cassette te zijn, waar het scherm in opgeborgen kan worden – zoals we kennen van de LG Rollable TV. Uit de summiere omschrijving blijkt echter niet dat het om een oprolbaar display gaat. Het betreft een regulier tv-scherm. Aangezien het een design patent betreft blijven de verdere specs onderbelicht. Onbekend blijft ook of en wanneer Oppo deze design TV zal aankondigen.

De huidige televisiemodellen zijn vooralsnog uitsluitend in China verkrijgbaar. De Oppo TV S1 is een 65” 4K QLED TV. De nieuwe K9 serie zijn LCD modellen, verkrijgbaar in een 43”, 55”, 65” en 75” formaat. Enige tijd geleden werd bekend dat de Oppo TV’s binnenkort ook in India worden uitgebracht. Mogelijkerwijs dat het bedrijf haar TV toestellen op den duur ook in Europa zal gaan verkopen.

Download official documentation: Oppo design TV.