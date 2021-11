Oppo Reno 7 smartphone serie Oppo heeft drie nieuwe middenklasse telefoons aangekondigd in China. De Oppo Reno 7 Pro is het topmodel, de Reno 7 SE is het nieuwe instapmodel.

Oppo heeft drie nieuwe middenklasse smartphones geïntroduceerd in China. Het gaat om de Reno 7 SE, de Reno 7 en de Reno 7 Pro. Het zijn de opvolgers van de Reno 6 en de Reno 6 Pro, die sinds september 2021 verkrijgbaar zijn in Nederland. De nieuwe modellen worden helaas niet in Nederland verwacht, daarvoor zal je geduld moeten hebben tot de Reno 8 serie die vermoedelijk pas in de tweede helft van 2022 het levenslicht zal zien. Zover is het echter nog niet. Eerst is het tijd voor de nieuwe smartphones uit de 7-serie.

De Oppo Reno 7 modellen zijn voorzien van een nieuw design, met rechte frameranden zoals we kennen van de iPhone 12 en iPhone 13 serie. Opvallend is ook het camerasysteem van het Pro model, deze is nieuw vormgegeven waarbij het cameraeiland wordt omringt door een handig LED-lichtje. In deze publicatie gaan we dieper in op het nieuwe trio. De beelden zijn afkomstig van onze Chinese collega Ice Universe, die al over een Reno 7 Pro review exemplaar beschikt. Zijn eerste indruk is erg positief.

Oppo Reno 7 Pro met lichtgevende camera

Het Pro model is het nieuwe topmodel binnen de mid-range Reno serie. Dit model is voorzien van een 6,55-inch Full HD+ AMOLED display met een 90Hz refresh-rate en een 180Hz touch-sampling rate. Het scherm biedt een piekhelderheid van 800 nits. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. Opmerkelijk zin ook de schermranden, deze zijn opmerkelijk dun.

Waar de Reno 6 Pro is uitgerust met een afgerond display, heeft Oppo er bij de Reno 7 Pro voor gekozen om een plat scherm te integreren. Daarmee loopt het bedrijf Samsung achterna, die ook steeds minder smartphone modellen uitrust met een curved display. Persoonlijk vind ik dit jammer, een afgerond display ziet er immers stijlvoller uit. Desondanks zijn er genoeg gebruikers die een plat scherm prefereren.

De Android 11 smartphone wordt aangedreven door de krachtige MediaTek Dimensity 1200 Max chipset. Het gaat om de meest krachtige processor van het Taiwanese MediaTek. Er wordt keuze geboden uit 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Het toestel draait op Android 12 in combinatie met de ColorOS 12 gebruikersinterface.

Er is een punch-hole selfiecamera geïntegreerd met een 32 megapixel resolutie beeldsensor. Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst, deze is volledig nieuw vormgegeven. Helaas wordt het nieuwe model niet langer voorzien van een telefoto lens. Waar het bedrijf in 2019 nog de Reno 10x Zoom introduceerde, is de zoomfunctionaliteit sindsdien alleen maar verder afgebouwd. Teleurstellend, temeer omdat de toestellen er niet bepaald goedkoper op worden.

Het vernieuwde camerasysteem bestaat uit een 50 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultra-groothoek camera en een 2 megapixel macro-sensor. Voor de hoofdcamera is een 50MP Sony IMX766 1/1.56-inch sensor toegepast. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 60fps worden vastgelegd. Het camerasysteem wordt rondom verlicht, hiervoor is een blauw LED lampje ingezet. Deze dient tevens als notificatie LED.

Aangaande de batterij, de Reno7 Pro beschikt over een 4.500 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 65W SuperVooC 2.0 snelladen. De accucapaciteit en oplaadmogelijkheden blijven daarmee ongewijzigd. In de praktijk zal een lege batterij binnen 40 minuten weer helemaal op te laden zijn. Dat is toch een belangrijk plusplunt.

In China kun je de Oppo Reno 7 Pro kopen vanaf 3 december. De telefoon heeft een vanaf prijs van 3.700 Chinese yen, omgerekend zo’n € 510. Voor het 12GB/256GB model is de prijs vastgesteld op 4.000 Chinese yen, oftewel ruim € 550. In Europa worden de Reno modellen overigens beduidend duurder in de markt gezet. Ter vergelijking, de Reno 6 Pro kreeg in september dit jaar een adviesprijs van € 800.

Oppo Reno 7 biedt goede prijs/kwaliteit verhouding

Het basismodel is net als z’n grotere broer een 5G telefoon. Het toestel is uitgerust met een 6,43-inch Full HD+ AMOLED scherm. Het betreft een plat display met een 90Hz refresh-rate. De vingerafdrukscanner is ook bij dit model onder het scherm verwerkt. Tevens is dezelfde 32 megapixel selfie-camera geïntegreerd.

Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 778 te vinden. Deze biedt iets minder krachtige prestaties dan de Dimensity 1200, desondanks is deze SoC snel genoeg voor veruit de meeste doeleinden. Ook om te gamen bijvoorbeeld. De Oppo Reno 7 wordt aangeboden in drie geheugenvarianten: 8/128GB, 8/256GB en 12/256GB.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Hiervoor is een 64MP groothoekcamera, een 8MP ultra-groothoekcamera en een 2MP macro-camera ingezet. Hoewel de hoofdcamera over meer megapixels beschikt dan de 7 Pro, is er een kleinere sensor toegepast. Zodoende zal het Pro model een betere beeldkwaliteit leveren in slechte lichtomstandigheden.

De Reno 7 is in China verkrijgbaar vanaf 3 december 2021 voor een adviesprijs van 2.700 Chinese yen, omgerekend zo’n € 375 (8GB/128GB). Voor het 8GB/256GB model betaal je 2.700 Chinese yen, zo’n € 415. Ten slotte kun je het 12GB/256GB model in China kopen voor 3.300 Chinese yen / € 455. De telefoon wordt net als het Pro model aangeboden in drie kleuren: zwart, blauw en crème.

Oppo Reno 7 SE met 90Hz AMOLED display

De Reno7 SE is het goedkoopste model. Deze smartphone beschikt over een 6,43-inch AMOLED display met een 90Hz refresh-rate. Dit toestel wordt aangedreven door een Dimensity 900 SoC met 8GB RAM. Daarnaast wordt er keuze geboden uit 128GB of 256GB opslaggeheugen.

Op deze smartphone is uitgerust met een triple-camera. De configuratie is wel wat minder sterk. Er is een 48 megapixel hoofdcamera ingebouwd, gecombineerd met 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptesensor – voor het creëren van een bokeh effect.

De accucapaciteit van 4.500 mAh is identiek aan de andere modellen uit de 7-serie. Wel gaat het opladen een stukje langzamer, bij de Oppo Reno 7 SE wordt namelijk een 33W oplader meegeleverd. Daarmee is deze telefoon overigens nog altijd sneller op te laden dan topmodellen zoals de Samsung Galaxy S21 serie, de Apple iPhone 13 serie en de Google Pixel 6 serie.

De Reno 7 SE gaat op 17 december in de verkoop in China. Op een later moment zullen de toestellen ook in India worden aangekondigd. In Europa zullen we zoals gezegd moeten wachten tot de Oppo Reno 8 serie wordt geïntroduceerd. Het nieuwe SE model heeft een adviesprijs van 2.200 CNY / € 305 (8GB/128GB). Voor het 256GB model is de prijs vastgesteld op 2.400 CNY / € 330.