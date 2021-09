Oppo Reno 6 Pro smartphone De Reno 6 Pro is de nieuwste high-end 5G telefoon van Oppo. Met krachtige chipset, zoomcamera, AI-video functies, een grote accu en een snelle oplader.

Gelijktijdig met de Oppo Reno 6 is er ook een extra geavanceerd Pro model onthuld. Deze mobiele telefoon beschikt over een groter scherm, een geavanceerder camerasysteem, een extra krachtige chipset en een grotere batterij. De prijs van deze 5G telefoon ligt dan ook een stuk hoger, voor €800 kun je de nieuwe Reno 6 Pro kopen. Het basismodel is verkrijgbaar voor €600. In deze publicatie gaan we dieper in op alle specs, de beschikbare kleuren en de koop mogelijkheden.

Over de Oppo Reno 4 Pro waren we afgelopen jaar erg tevreden. Het nieuwe model is krachtiger dan voorheen en voorzien van de nieuwste software en features. Het zijn overigens geen grote verbeteringen, toch heeft Oppo wel voor dezelfde prijsstelling gekozen als vorig jaar. Dat is enigszins merkwaardig, aangezien de high-end smartphones van Samsung en Apple afgelopen jaar in prijs zijn gedaald. Dat zal de prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van concurrerende modellen er niet direct beter op maken. Desondanks bieden Oppo smartphones doorgaans een fijne gebruikerservaring.

Oppo Reno telefoon met zoomcamera en AI video functies

De nieuwe Reno is uitgerust met een 6,55-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 90Hz refresh-rate. Het afgeronde smartphonescherm heeft een piekhelderheid van 1100 nits. In de linker bovenhoek is een gaatje gemaakt in het scherm, hier is een 32 megapixel front-camera in verwerkt. Met deze camera kun je hoge resolutie selfies vastleggen, evenals videogesprekken voeren in Full HD resolutie @ 30fps. Tot zover is er weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Op de achterzijde is er een quad-camera geplaatst, waarvan alleen de groothoekcamera voorzien is van optische beeldstabilisatie. De hoofdcamera beschikt over een 50 megapixel Sony image sensor (f/1.8). Daarnaast is er een 16 megapixel ultragroothoeklens geïntegreerd, evenals een 13 megapixel telefoto lens (f/2.4) en een 2 megapixel macro lens (f/2.4). Ook is er een LED flitser voorhanden, evenals een kleurtemperatuursensor.

Dankzij de integratie van een telefoto lens is de Reno 6 Pro ook in staat om in te zoomen – dit is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van het basismodel. Net als z’n voorganger biedt het toestel ondersteuning voor 5x Hybrid zoom en 20x Digitale zoom. Daarnaast is de 50MP camera in staat om 108MP beelden op te nemen, dankzij een uniek pixelaggregatie-algoritme.

Oppo heeft ook extra ingezet op de videofuncties. Nieuw zijn de opties ‘Bokeh Flare Portret Video’ ‘en AI Highlight Video’. Eerstgenoemde functie geeft gebruikers de mogelijkheid om een video vast te leggen waarbij de achtergrond vervaagd wordt, terwijl personen in volle scherpte in beeld blijven. De AI Highlight Video mode maakt het mogelijk om ook na zonsondergang mooie kleurrijke videobeelden vast te leggen. Het omgevingslicht wordt automatisch geoptimaliseerd, waardoor kleuren helder ogen – zelfs als je tegen de zon in fotografeert.

Ook is er een ‘Focus Tracking’ functie voorhanden, zodat je onderwerp altijd helder in beeld blijft. Ideaal bij het vastleggen van bewegende onderwerpen. Met de ‘Dual View Video’ functie is het mogelijk om gelijktijdig met de camera’s aan de voor- en achterzijde een videofragment op te nemen. Leuk bij het vastleggen van ontmoetingen of andere situaties waarin je de emotie wilt vastleggen.

De Reno 6 Pro wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 870 SoC met geïntegreerde 5G modem. Deze processor biedt krachtige en snelle prestaties en maakt het tevens mogelijk om gebruik te maken van het 5G mobiele internet netwerk. Standaard wordt er 12GB werkgeheugen ingebouwd, daarnaast biedt Oppo een exclusieve 7GB RAM-uitbreiding aan. Verder wordt er 256GB opslaggeheugen ingebouwd. In tegenstelling tot vorig jaar wordt het nieuwe model niet voorzien van een microSD geheugenkaart compartiment om het geheugen uit te kunnen breiden.

Aangande de RAM-uitbreiding, deze optie is via het menu in te schakelen. De hoeveelheid werkgeheugen dat je wilt uitbreiden is instelbaar (3GB, 5GB of 7GB) en wordt van het opslaggeheugen afgetrokken. Het extra werkgeheugen is wel wat langzamer dan de reguliere 12GB RAM die voorhanden is, desondanks kan het een handige methode zijn om zonodig over meer werkgeheugen te beschikken. In de regel geldt overigens dat de 12GB die standaard beschikbaar is, ruim voldoende zal zijn.

De dual-sim telefoon draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11.3 skin van Oppo. De nieuwe Reno wordt voorzien van een 4.500 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 65W SuperVooC 2.0 oplaadtechnologie, waardoor je een lege telefoon batterij in slechts een half uurtje tijd volledig kunt opladen. Draadloos opladen wordt helaas niet ondersteunt.

Oppo Reno 6 Pro kopen

De achterzijde van de mobiele telefoon is voorzien van een speciaal Glow effect. Het is een transparante, matte afwerking die vanuit elke hoek een andere schittering laat zien. Het materiaal is ook niet gevoelig voor vingerafdrukken. De Oppo Reno 6 Pro 5G is beschikbaar in twee kleuren: Lunar Grey en Arctic Blue. Dankzij het dunne ontwerp (nog geen 8mm dik) is het toestel ook comfortabel om vast te houden.

De smartphone heeft een adviesprijs van €800 en is verkrijgbaar via de Oppo e-store, T-Mobile, MediaMarkt, KPN, Vodafone, Belsimpel, Coolblue, Bol.com, Tele2, Ben en Mobiel. Besluit je de telefoon met abonnement te kopen, dan kun je korting krijgen op de toestelprijs.

Ongeacht of je een los toestel, of een telefoon met abonnement aanschaft, consumenten die de Oppo Reno 6 Pro kopen voor 11 oktober 2021 kunnen aanspraak maken op een gratis cadeaubox ter waarde van €280. De box met gadgets kun je hier claimen en bevat een setje Oppo Enco X oordopjes (t.w.v. €180), een Oppo Band (t.w.v. €70) en een luxe beschermhoes (t.w.v. €30). Standaard levert Oppo ook een telefoonhoesje mee in de verkoopverpakking, dat geldt overigens ook voor de oplader. Ideaal, want zo kun je direct volop genieten van je nieuwe toestel.