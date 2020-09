Oppo lanceert ColorOS 11 op basis van Android 11 Oppo brengt béta versie uit van ColorOS 11, op basis van het nieuwe Android 11 OS. Met meer dan 1000 optimalisaties voor een verbeterde gebruikerservaring.

Slechts 5 dagen geleden stelde Google het nieuwe Android 11 OS beschikbaar voor smartphones. Normaliter gaan er vervolgens enkele weken of zelfs maanden voorbij alvorens smartphone fabrikanten hun interfaces hierop hebben aangepast. Dankzij een intensieve samenwerking tussen Oppo en Google introduceert Oppo vandaag al het nieuwe ColorOS 11 besturingssysteem – op basis van Android 11. Oppo Find X2 gebruikers kunnen als eerder profiteren van de update, andere Oppo telefoons zullen snel volgen.

Oppo ColorOS 11 is de opvolger van ColorOS 7. Door nu te kiezen voor ’11’ in plaats van ‘8’ wordt de benaming gelijkgetrokken met de Android-versie. Voorheen gebruikte Google altijd namen van snoepjes of desserts, zoals Android Oreo (8) en Android Pie (9) – waardoor het lastiger was om hier similariteit in aan te brengen. Sinds Android 10 hanteert Google het principe om uitsluitend het versie nummer te communiceren. Inmiddels zijn we aangekomen bij Android 11, door ook te spreken over ColorOS 11 is het makkelijker herkenbaar op welke Android versie het OS gebaseerd is.

Nieuwe functies van Oppo Color OS 11

ColorOS 11 behoort tot de eerste OEM-besturingssystemen die de nieuwe Android 11 update wereldwijd uitrolt. Met het nieuwe Make Life Flow-concept behoudt ColorOS 11 de geliefde standaard Android-functies, terwijl het ook de uitgebreide gebruikersinterface-aanpassing biedt waar Oppo gebruikers zo aan gewend zijn geraakt.

Er zijn ruim 1000 vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd, van eenvoudige wijzigingen tot zeer handige nieuwe functies. Een van de nieuwe, innovatieve functies is de Three-Finger Translate die mogelijk wordt gemaakt door Google Lens, de eerste functie die in samenwerking door Oppo en Google is ontwikkeld. Hiermee wordt door een eenvoudige beweging met drie vingers tekst geselecteerd en vervolgens vertaald door middel van een screenshot.

Een andere nieuwe functie binnen het mobiele besturingssysteem is Flexdrop, dit is een eenvoudige en intuïtieve oplossing om te multi-tasken. Gebruikers kunnen tegelijkertijd video en tekst bekijken, ideaal voor bijvoorbeeld gamers en videoliefhebbers. Flexdrop is beschikbaar vanaf oktober 2020. Gebruikers kunnen ook snel schakelen tussen verschillende smarthome-apparaten en deze bedienen via een nieuw Device Control-menu, zonder nieuwe apps te hoeven downloaden.

Ook kunnen Oppo telefoon gebruikers met ColorOS 11 hun eigen Always-On Display, thema en achtergrond maken, evenals lettertypen, pictogrammen en beltonen. Daarnaast is de donkere modus van Android vernieuwd met drie kleurenschema’s en contrastniveaus. Verder kunnen gebruikers met Oppo Relax 2.0 hun eigen white noise mix samenstellen en is er bijvoorbeeld keuze uit een uitgebreide verzameling geluiden uit steden over de hele wereld.

Lynn Ni, OPPO ColorOS Design Project Lead: De focus van ColorOS 11 op UI-aanpassing is geworteld in het verlangen van de klant naar een meer gepersonaliseerde, unieke telefoonervaring. Het ColorOS-team heeft op basis van gebruikersfeedback een ingrijpende UI-aanpassing doorgevoerd, die een meer persoonlijke gebruikersinterface biedt en een breed scala aan functies omvat. Op die manier bieden we gebruikers voldoende ruimte om hun creativiteit te uiten en tegelijkertijd controle uit te oefenen over hun telefoons.

Beter batterij & geheugen management systeem

Om de beschikbare batterij te maximaliseren, kunnen gebruikers in de nieuwe Super Power Saving-modus zes apps selecteren die kunnen draaien in situaties met een bijna lege batterij. Daarnaast voorkomt Battery Guard schade door langdurig opladen bij onstabiele voedingsspanningen door gebruikersgewoonten te leren. Battery Guard pauzeert op intelligente wijze het opladen zodra het ’s nachts 80% bereikt, voordat het weer volledig wordt opgeladen tegen de tijd dat gebruikers wakker worden.

Hoewel hoge framesnelheden een positieve ontwikkeling zijn in de branche, ervaren telefoons vaak vertragingen en hapering als gevolg. Om dit tegen te gaan, heeft ColorOS 11 UI First 2.0 geïntroduceerd, die Oppo’s gepatenteerde en vertraging reducerende engine combineert met Quantum Animation. Dit verhoogt het RAM-gebruik met 45%, waardoor de respons met 32% en de framesnelheid met 17% worden verbeterd.

De AI App Preloading leert daarnaast gebruikersgedrag, om de meest gebruikte apps vooraf te laden waardoor de laadtijd aanzienlijk wordt verkort. SuperTouch identificeert vervolgens op intelligente wijze gebruikersscenario’s en optimaliseert op basis daarvan de aanraakreactiesnelheid, om zo een optimale gebruikerservaring te bieden.

Verbeterde beveiliging en nieuwe privacy opties

Oppo ColorOS 11 bevat ook de nieuw toegevoegde privacy-opties van Android 11 en biedt tegelijkertijd een reeks extra privacy- en gegevensbeveiligingsfuncties. Private System dupliceert apps en gegevens en maakt een kopie die onafhankelijk is van het origineel en die alleen toegankelijk is via een aparte vingerafdrukscan of uniek wachtwoord.

Met een nieuwe snelkoppeling naar App Lock kunnen gebruikers daarnaast apps vergrendelen met een wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsverificatie. Het machtigingensysteem is ook verbeterd, met tijdelijke machtigingen die de camera, microfoon en locatietoegang resetten wanneer de app wordt gesloten.

Ondertussen zetten auto-reset-rechten de app-toestemmingsinstellingen terug naar de standaardinstellingen als ze lange tijd niet zijn gebruikt. Om te voorkomen dat ongewenste apps toegang krijgen tot de gegevens van andere apps, beperkt de bereikopslag de toegang van apps tot telefoongegevens en wordt hiervoor altijd toestemming van de gebruiker gevraagd.

De huidige bèta-lancering van ColorOS 11 nodigt technisch onderlegde gebruikers uit om de nieuwe functies te verkennen en feedback te geven. De officiële versie volgt in de komende weken. Oppo ColorOS 11 wordt batch voor batch uitgebracht, te beginnen met de Find X2-serie en Reno3-serie. De volledige uitrol omvat meer dan 28 Oppo telefoons, inclusief de in Nederland verkrijgbare Oppo Find-, Reno- en A-series.