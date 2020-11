Oppo Reno 4 Pro 5G review De Reno4 Pro is het nieuwe topmodel binnen de innovatieve Reno-serie. Wat heeft deze Oppo telefoon te bieden? Je leest het in onze uitgebreide review.

Toon pagina inhoud

Score

Voordelen Prachtig, duurzaam design

Prachtig, duurzaam design Goede camera met 5x Hybrid Zoom

Goede camera met 5x Hybrid Zoom Fantastische video mogelijkheden

Fantastische video mogelijkheden Bijzonder snel opladen

Bijzonder snel opladen 5G ondersteuning en veel geheugen Nadelen Geen draadloos opladen

Geen draadloos opladen Niet waterdicht

Review score Design 9.5

Gebruikersgemak 9.0

Prestaties 8.0

Functies 9.0

Prijs / kwaliteit verhouding 8.5 Recensie conclusie 8.8 Oppo Reno 4 Pro Reviews Met de Reno 4 Pro zet Oppo opnieuw een zeer veelzijdige telefoon in de markt, met een gebruiksvriendelijke bediening, een prachtig display, een uitstekende camera en fantastische snellaad-mogelijkheden.

Afgelopen maand werd de Reno4 serie geïntroduceerd door Oppo, met de Reno4 Pro als nieuwe topmodel. Het betreft een 5G smartphone met een 6,5” Full HD+ afgerond display en een 90Hz refresh rate, een triple camera met sterk verbeterde video functies en een grote batterij die ondersteuning biedt voor de supersnelle 65 Watt SuperVooC 2.0 snellaad-technologie van Oppo. LetsGoDigital heeft de Reno4 Pro de afgelopen weken uitvoerig kunnen testen. In deze review lees je meer over onze bevindingen met deze Android 10 telefoon.

De Oppo Reno4 Pro is de opvolger van de Reno3 Pro. Laatstgenoemde is echter nooit uitgebracht in Nederland. Wel werd exact een jaar geleden de Reno2 serie geïntroduceerd in ons land. Dat toestel viel destijds erg in de smaak bij de redactie van LetsGoDigital, zo valt ook in onze Reno 2 review te lezen.

We zijn erg benieuwd of de nieuwe Reno4 Pro opnieuw aan onze verwachtingen kan voldoen en welke verbeteringen Oppo heeft weten door te voeren ten opzichte van vorig jaar.

Oppo Reno 4 de nieuwe 5G telefoon serie

Dit jaar heeft Oppo drie modellen uitgebracht binnen de Reno-serie. Een goedkoop Reno4 Z model, het basismodel genaamd de Reno4 en ten slotte het topmodel, de Reno4 Pro. Alle drie de toestellen bieden ondersteuning voor het supersnelle 5G netwerk, dat inmiddels ook in Nederland is geactiveerd door T-Mobile, Vodafone en KPN.

Dankzij de ondersteuning voor 5G kun je met deze smartphones nog jaren vooruit. En mocht je de telefoon na een jaar of 2 á 3 weer van de hand willen doen, dan kun je het toestel ook makkelijker verkopen op de tweedehands markt – ten slotte zal er tegen die tijd een landelijk dekkend 5G netwerk beschikbaar zijn, waardoor consumenten dit als een essentiële functie gaan beschouwen.

Wat betreft de prijzen van de nieuwe modellen; de Reno4 Z kost €400, voor de Reno4 betaal je €600 en de Reno4 Pro heeft een adviesprijs van €800. Met deze uiteenlopende prijzen wordt een brede doelgroep aangesproken. In deze Oppo Reno 4 Pro review beperken we ons echter tot het nieuwe topmodel; is dit toestel z’n prijs waard?

Design van de Oppo Reno 4 Pro

Deze Oppo smartphone wordt geleverd in een slanke en blitsende verkoopverpakking met 3D-vormgegeven glimmende letters, waarop op te lezen valt: Oppo Reno4 Pro, 5G en 12GB/256GB.

Wat direct opvalt is het prachtig afgeronde display van deze smartphone. Oppo heeft dit jaar diverse telefoonmodellen op de markt gebracht met zo’n stijlvol curved scherm, ook binnen de Find X2 serie. Het afgeronde scherm geeft het toestel een extra hoogwaardige uitstraling. In combinatie met het formaat van 6,5” biedt dit toestel een bijzonder fijne handligging, ook is de telefoon goed met één hand te bedienen.

De smartphone is tevens opvallend slank vormgegeven, het toestel is 7,6mm dik en weegt 172 gram. Handig ook, Oppo levert standaard een doorzichtige cover mee. Met behulp van dit telefoonhoesje kun je de achterzijde van het toestel beschermen en kun je toch nog blijven genieten van het prachtige design. Want ook de achterzijde van dit toestel is bijzonder fraai en uniek vormgegeven.

De Reno 4 Pro heeft een metalen en glazen behuizing met een matte finish. Om deze bijzondere afwerking te realiseren heeft het toestel een ‘Reno Glow’ design-proces doorstaan, waarbij maar liefst een miljoen kleine kristaldeeltjes zijn aangebracht. Dit zorgt er tevens voor dat de smartphone niet glad aanvoelt, ondanks dat het een glazen behuizing betreft. Ook helpt dit vingerafdrukken te voorkomen en bovendien is het extra krasbestendig.

Wij hebben van Oppo de nieuwe Galactic Blue kleurvariant ontvangen, bij dit model ziet het nieuwe ‘Reno Glow’ design er werkelijk schitterend uit. Mooier dan de productbeelden je doen geloven en bovendien bijzonder praktisch en duurzaam. Een zeer goede keuze van Oppo!

Wat betreft de knoppen en aansluitingen, aan de linkerzijde zijn de volumetoetsen geplaatst en aan de rechterzijde is een power-knop aangebracht. Aan de onderzijde is een USB Type-C aansluiting te vinden, evenals een microfoon, speaker en het sim-compartiment. Het betreft overigens een dual stereo speaker met ondersteuning voor Dolby Atmos, wat bijdraagt aan een extra rijke geluidservaring.

De vingerafdruksensor is onder het display geplaatst. Daarnaast kun je deze smartphone ontgrendelen middels gezichtsdetectie. Beide biometrische authenticatie opties werken bijzonder snel en accuraat. Onlangs had de redactie van LetsGoDigital de Samsung Galaxy Note 20 Ultra op kantoor liggen, bij dat toestel hadden we nog wel wat op- en aanmerkingen op de gezichtsherkenning – bij de Oppo Reno4 Pro werkt dit echter feilloos, zelfs als je een bril draagt. Ook de vingerafdruksensor werkt net wat sneller.

6,5” AMOLED display met 90Hz refresh-rate

De Oppo Reno 4 Pro is uitgerust met een 6,5-inch AMOLED display, deze levert een prachtige kijkervaring, mede dankzij de Full HD+ resolutie. Ook biedt dit scherm ondersteuning voor een hoge refresh-rate van 90Hz. Dit jaar zijn er diverse telefoonmodellen geïntroduceerd met een hoge verversingssnelheid.

90 Hertz betekent dat het scherm 90x per seconde ververst wordt. Dit komt de scroll-ervaring ten goede en ook bij het kijken naar een film of het spelen van een game is het verschil met een 60Hz display goed merkbaar. Daarnaast is het scherm HDR 10+ gecertificeerd, wat bijdraagt aan een extra levendige kleurervaring. Dankzij de Eye Care Modus wordt ook het blauwe licht effectief gefilterd, waardoor je ogen minder snel vermoeid raken. Dit alles draagt bij aan een bijzonder prettige kijkervaring.

Overigens, qua scherm heeft het Pro model veel weg van de eerder dit jaar gelanceerde Find X2 Neo. Dit toestel, dat voor €100 minder in de markt werd gezet, wordt ook aangedreven door dezelfde chipset en beschikt over net zoveel geheugen. De Reno4 Pro doet er qua camera-specs nog wel een schepje bovenop, daar komen we later in deze review nog op terug.

In de linker bovenhoek is een gaatje gemaakt voor de selfie-camera. Het betreft een 32 megapixel front-camera. Met deze camera kun je hoge resolutie en mooi belichte selfies maken. Ook zijn er verschillende functies voorhanden om je zelfportretten te verrijken en/of de achtergrond te vervagen. Het voeren van videogesprekken kan met deze telefoon in Full HD resolutie. Ook het geluid is erg goed.

Persoonlijk vind ik het wel jammer dat de haaienvin pop-up camera -waar de Reno-serie bekend om is geworden- bij de Reno4 serie is komen te vervallen. Dit type camerasysteem zal ongetwijfeld duurder zijn dan een hole-punch camera, maar het gaf de telefoons ook een écht onderscheidend vermogen mee. Bovendien zorgde het pop-up systeem ervoor dat er een beeldvullend scherm gecreëerd kon worden, zonder inkepingen of gaten in het scherm. Afgezien van de achterzijde, lijkt de Reno4 Pro nu wel erg veel op de Find X2 Neo.

Foto’s en video’s maken met de Reno 4 Pro

Vanaf de allereerste Reno smartphone heeft Oppo al veel aandacht besteed aan het camerasysteem. Daar is de Reno4 Pro zeker geen uitzondering op. Op de achterzijde is een triple-camera geplaatst en een autofocuslens met laserdetectie.

Zoals we dit jaar bij veel telefoonmodellen zien steekt het camerasysteem wat uit ten opzichte van de behuizing. Hierdoor wiebelt het toestel wel enigszins als je deze plat op tafel legt. In combinatie met de bijgeleverde cover heb je hier overigens geen last meer van.

Het camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, waarvoor een 1/2″ Sony IMX586 beeldsensor en een f/1.7 lens is ingezet. Deze camera is voorzien van optische beeldstabilisatie en 4-in-1 pixel binding technologie. Laatstgenoemde wordt automatisch geactiveerd als er weinig licht voorhanden is.

De tweede camera is een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Hier is een 1/2.43″ Sony IMX708 sensor voor ingezet met een bereik van 120˚, waardoor je extra weidse opnames kunt maken. De derde camera is een 13 megapixel tele camera met een f/2.4 lens. Deze maakt 5x Hybrid zoom en 20x digitale zoom mogelijk.

Het is een veelzijdig camerasysteem, toepasbaar in een groot aantal uiteenlopende opname scenario’s. De beelden zelf ziet er detailrijk en contrastrijk uit. De kleuren ogen natuurgetrouw en ook de witbalans is in orde. Bovendien weet de autofocus snel en accuraat scherp te stellen, waardoor je zelfs van bewegende onderwerpen herinneringswaardige opnames kunt maken.

Ook is er een AI scène-herkenning functie ingebouwd, waardoor de camera-instellingen automatisch worden aangepast aan de opname-omstandigheden. Heb je liever zelf de volledige controle over je opnames, ook dat is mogelijk via de Pro mode.

Dankzij de 5x Hybrid zoomfunctie kun je ook inzoomen zonder verlies van beeldkwaliteit. Oppo heeft inmiddels verschillende telefoonmodellen in het assortiment met een 5x of zelfs 10x Hybrid zoomfunctie. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de zoommogelijkheden. Ook avondopnames zien er bijzonder detailrijk uit, er is geen sprake van overmatige ruis.

Bij de Reno 4 Pro legt Oppo ook extra focus op de video-mogelijkheden. Nu de beeldkwaliteit van foto’s naar een vergelijkbaar niveau is getild als die van een digitale compact camera, wordt de mobiele telefoon in toenemende mate ook gezien als vervanger voor een videocamera. Daarnaast zorgt de komst van het snelle 5G netwerk ervoor dat je deze relatief grote videobestanden ook makkelijk kunt delen.

Mede dankzij de ingebouwde beeldstabilisatie, genaamd ‘Ultra Steady 3.0’ zien de videobeelden er bijzonder goed en stabiel uit – ook als je veel beweegt tijdens de opname. Dit is zeker een indrukwekkende functie van Oppo, eentje om in je achterhoofd te houden als je veelvuldig video’s maakt. Ideaal ook bij het maken van actievideo’s.

Dankzij de ondersteuning voor 4K resolutie @ 30fps hoef je je over de beeldkwaliteit en scherpte ook geen zorgen te maken. In Full HD resolutie kun je ook kiezen voor 60fps. Daarnaast is het mogelijk om te filmen in 21:9 Cinema verhouding. Verder is er een Pro modus beschikbaar, evenals een Hyperlapse en een 120fps Slow-motion functie.

De 5x Hybrid zoomfunctie is ook in video-stand voorhanden, het inzoomen zelf verloopt echter nog wel wat schokkerig. Vooralsnog geldt dit overigens voor alle verkrijgbare smartphone modellen. Desalniettemin maakte ik hierdoor beduidend minder gebruik van de videozoom, dan dat ik zou doen als dit vloeiend zou verlopen.

Nieuw is de functie Ultra Night Video – waardoor je ook in de avonduren detailrijke en ruisvrije video-fragmenten kunt vastleggen. Verder zijn er tal van creatieve video filters beschikbaar om je opnames nog verder te verrijken. Over de foto- en videomogelijkheden van de Reno4 Pro niets meer dan lof!

Zo heeft Oppo ook de Soloop video-bewerkingsapp voor geïnstalleerd. Hiermee kun je video’s na-bewerken en filmfilters toevoegen. Ook zijn er verschillende sjablonen voorhanden om de volgorde waarin de fragmenten getoond worden te wijzigen, zo kun je eenvoudig zelf een professionele video-animatie creëren. Het is een gebruiksvriendelijke app met tal van mogelijkheden.

Android 10 smartphone met ColorOS 7.2 interface

Sprekende over de software, de Oppo Reno 4 Pro draait op het Android 10 besturingssysteem waar de ColorOS 7.2 schil van Oppo overheen is geplaatst. De interface oogt strak en duidelijk. Oppo heeft zelf verschillende apps toegevoegd, die indien gewenst ook eenvoudig te verwijderen zijn. Dat neemt overigens niet weg dat een aantal noemenswaardige apps tussen zitten.

Denk aan de eerder genoemde Soloop app, maar bijvoorbeeld ook Oppo Relax – om even heerlijk tot rust te kunnen komen. Ook handig is de Game-Space, hierbinnen kun je al je games kwijt en game gerelateerde instellingen wijzigen – zoals de verlichting, ook is er bijvoorbeeld een ‘Do Not Disturb’ functie voorhanden, zodat je tijdens het gamen niet wordt afgeleid door inkomende oproepen of notificaties.

Noemenswaardig is ook de WPS Office app. Deze voor-geisntalleerde third-party app maakt het mogelijk om Microsoft Office bestanden te openen en te bewerken. Wil je ook PDF bestanden bewerken, om bijvoorbeeld te voorzien van een handtekening, dan kun je de Premium versie installeren – hiervoor betaal je €20 per jaar, maar de standaard app biedt zeker ook al een toegevoegde waarde.

Octa-core processor met 5G ondersteuning

De Reno4 Pro wordt aangedreven door een 7 nanometer octa-core Qualcomm Snapdragon 765G chipset met 5G ondersteuning. Deze SoC is niet de meest krachtige van dit moment, dat is namelijk de Snapdragon 865+. Dit is dan ook het zwakste onderdeel van deze smartphone – op papier dan. Want ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat de Reno4 Pro in de praktijk bijzonder soepeltjes draait.

Voor alledaagse taken is deze chipset meer dan krachtig genoeg. Een beetje browsen op het internet, je social media kanaal updaten, een vlog maken of een film kijken – de Reno4 Pro voert alle taken zonder één enkele hapering uit.

Gebruik je het toestel veelvuldig om zware grafische games op te spelen? Dan kun je overwegen om een telefoon te kiezen met een zwaardere processor. Een goed alternatief zou zijn de Oppo Find X2, deze 5G telefoon ging in april dit jaar in de verkoop en is momenteel verkrijgbaar voor gemiddeld zo’n €870.

Toch durf ik met zekerheid te stellen dat de gemiddelde gebruiker absoluut niet het gevoel zal hebben dat dit toestel aan kracht te kort komt. Mede ook door de hoeveelheid werkgeheugen dat Oppo heeft ingebouwd: 12 Gigabytes. Daarnaast is er 256GB aan opslagruimte beschikbaar.

Batterij en snelladen

De Oppo Reno4 Pro biedt een zeer fijne gebruikerservaring – tot aan het opladen aan toe. Dankzij de ondersteuning voor 65 Watt SuperVooC 2.0 snellaadtechnologie kun je de smartphone in razendsnel tempo bijladen. Absoluut een groot voordeel van deze telefoon!

In iets meer dan een half uurtje tijd kun je de 4.000 mAh batterij volledig opladen. Het gaat overigens om twee accu’s, beide hebben een capaciteit van 2.000 mAh – wat de totale capaciteit 4.000 mAh maakt.

Doordat de telefoon zo snel opgeladen kan worden vervalt de noodzaak om het toestel ’s avonds voor het slapen gaan aan de oplader te leggen. Daar heb je ’s ochtends nog genoeg tijd voor, tijdens het zetten van een kop koffie bijvoorbeeld. Heb je een keertje echt haast? Na 5 minuten opladen is de accu alweer voldoende opgeladen om 4 uur video’s te kunnen streamen.

Daarnaast heeft Oppo verschillende slimme technologieën ingebouwd om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare energie om te gaan. Ook is er een Super Power besparingsmodus voorhanden, als je nog slechts 5% batterij over hebt kun je in deze modus toch nog 1,5 uur gebruik maken van je telefoon.

Oppo Reno 4 Pro review conclusie

Met de Reno 4 Pro zet Oppo opnieuw een zeer veelzijdige telefoon in de markt, met een gebruiksvriendelijke bediening, een prachtig display, een uitstekende camera en fantastische snellaad-mogelijkheden. Deze Android 10 smartphone biedt een geweldige gebruikerservaring en is dankzij de ondersteuning voor 5G ook nog eens toekomstbestendig.

De verkoopadviesprijs van €800 is stevig als je puur kijkt naar de toegepaste processor, ten slotte zijn er ook telefoon modellen verkrijgbaar in deze prijsklasse die voorzien zijn van de nóg krachtigere Snapdragon 865 (Plus). De afweging die Oppo hier heeft gemaakt is echter alleen maar te prijzen, de Reno 4 Pro is meer dan voldoende krachtig in de meest uiteenlopende omstandigheden. Op alle andere gebieden weet het toestel top prestaties neer te zetten, waar je bij veel andere gerenommeerde merken al snel €1.000 of meer voor moet betalen.

Je kunt de Oppo Reno4 Pro kopen via MediaMarkt, Coolblue, Bol, Mobiel, BelSimpel en Ritel. Daarnaast heeft Oppo haar eigen eStore, waar alle nieuwe modellen en beschikbare accessoires verkocht worden. Wil je het toestel met abonnement kopen, dan kun je terecht bij T-Mobile, Vodafone, Ben, Tele2 en KPN. In combinatie met een abonnement kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs. Online kun je eenvoudig de verschillende prijzen en abonnement bundels vergelijken.

Zoek je een betaalbaarder model of hecht je wat minder waarde aan de camera specs? Dan kan de Oppo Find X2 Neo uitkomst bieden, deze smartphone beschikt eveneens over een 6,5” Full HD+ curved AMOLED display, een 32MP selfie-camera en de Snapdragon 765G. Ook de Reno 4 kan een interessant alternatief bieden, hoewel dit toestel over wat minder goede specs beschikt. Wel bieden beide modellen 5G ondersteuning.

Heb je juist behoefte aan extra processor kracht omdat je jouw telefoon veelvuldig gebruikt om te gamen? Dan biedt de Oppo Find X2 of Find X2 Pro een goed alternatief. Zo heeft Oppo inmiddels een zeer divers assortiment aan telefoonmodellen, om iedere doelgroep te kunnen bedienen. Ongeacht welk model jouw voorkeur heeft, Oppo weet keer op keer een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden – zeker ten opzichte van merken zoals Samsung en Apple.

Oppo is tevens vertegenwoordigd in Nederland, dus ook over de after-sales hoef je je geen zorgen te maken. Kwaliteit staat voorop, dat heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar -sinds het in Nederland actief is- wel bewezen. Dat geldt voor de telefoon zelf, maar ook voor de bijgeleverde accessoires. Zo wordt de 65 Watt snellader standaard meegeleverd, evenals een transparante telefoon cover en een setje oordopjes. Zo kun je direct van start met je toestel, zonder dat je nog allerlei additionele kosten hoeft te maken. Chapeau!