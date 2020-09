Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G review De Galaxy Note 20 Ultra is Samsung's beste smartphone ooit. In deze review lees je alles over de voordelen en nadelen van deze high-end 5G telefoon.

Voordelen Mooi afgewerkt design

Geavanceerde S Pen

Groot en scherp display

Verbeterde digitale camera

5G ondersteuning Nadelen Grote camerabult

Matige accuduur

Beperkt snellaadvermogen

Geen 10x Hybrid Zoom

Recensie conclusie 8.7 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Reviews De Galaxy Note 20 Ultra is een fantastische smartphone met hoogstaande specs en een veelzijdige S Pen. De prijs is hoog, maar dit is dan ook Samsung's beste telefoon ooit.

Vorige maand werd de Galaxy Note 20 serie onthuld door Samsung, met de Note 20 Ultra als nieuwe topmodel. Het is de meest krachtige en veelzijdige Samsung smartphone ooit, ontworpen voor content-makers en creatievelingen die graag maximale productiviteit behalen. Vanzelfsprekend is de kenmerkende S Pen ook weer terug te vinden in de nieuwe Note, met verbeterde functionaliteit weliswaar. Daarnaast zijn er tal van nieuwe functies beschikbaar. Ik heb de Samsung Galaxy Note 20 Ultra de afgelopen weken uitgebreid kunnen testen, in de volgende review lees je meer over mijn bevindingen met Samsung’s nieuwste vlaggenschip.

De Note 20 Ultra is ontworpen voor diegene die uitsluitend genoegen neemt met het beste van het beste. Het toestel is voorzien van een prachtig groot en helder afgerond display, een sterk verbeterde camera set-up, een krachtigere chipset en een grotere accu dan voorheen. Deze phablet is ook uitsluitend verkrijgbaar als 5G telefoon, zo ben je helemaal voorbereid op de toekomst. Een belangrijk voordeel ten opzichte van de Note 10 modellen overigens, want die waren in Nederland uitsluitend verkrijgbaar met 4G LTE.

Kijken we puur naar de specs, dan stijgt de Note 20 Ultra boven alle andere Galaxy toestellen uit. Maar hoe zit het met de gebruikerservaring en welke prijs moet je betalen voor dit toestel?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra review

Het Ultra-model heeft een vanaf prijs van €1.300, hiervoor ontvang je het 256GB model. De Note 20 Ultra is dus Samsung’s beste smartphone, maar ook de duurste. Is deze hoge prijs te rechtvaardigen? Hier komen we later in onze review conclusie op terug.

LetsGoDigital heeft van Samsung een zwart test exemplaar ontvangen, deze kleurvariant wordt ook wel ‘Mystic Black’ genoemd. Daarnaast is het toestel verkrijgbaar in de nieuwe stijlvolle kleur ‘Mystic Bronze’. De Note 20 Ultra wordt standaard voorzien van 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen – aan rekenkracht en opslagruimte dus geen gebrek.

Wat betreft het geheugen, we juichen het toe dat Samsung ervoor heeft gekozen om 256GB als minimum te hanteren. De eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S20 Ultra is in Nederland uitsluitend verkrijgbaar met 128GB geheugen, wat mijn inziens toch echt te weinig is voor een topmodel anno 2020 – zeker gezien een microSD kaart niet ondersteunt wordt. Bij de Note 20 Ultra speelt dit euvel dus niet, consumenten hebben keuze uit 256GB of 512GB geheugen. Voor laatstgenoemde model betaal je €100 meer.

Het is overigens voor het eerst dat Samsung een Ultra-model heeft uitgebracht binnen de Note-reeks. Afgelopen jaar werden de Note 10 en Note 10 Plus aangekondigd. Ditmaal heeft Samsung ervoor gekozen om geen Plus-variant aan te kondigen, maar wel een nóg geavanceerder Ultra model. Hierdoor is het verschil tussen de Note 20 en Note 20 Ultra ook groter geworden, qua specs, maar ook qua prijs.

Design en Display kwaliteit

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra heeft een bijzonder strak en elegant design met een enigszins zakelijke uitstraling, mede door de scherpe hoeken. Dankzij het afgeronde display en de glazen achterzijde met matte finish ziet het Ultra model er ook veel luxer uit dan het basismodel. Hoewel het een matte afwerking betreft blijft de glazen behuizing toch gevoelig voor vingerafdrukken. De smartphone heeft bijzonder smalle schermranden en is ook zeer dun uitgevoerd. Dit laatste brengt overigens ook een duidelijk nadeel met zich mee, want hierdoor steekt het camerasysteem nog verder uit de behuizing.

Zodoende steunt het toestel, wanneer je deze op tafel neerlegt, altijd op het camerasysteem. Zeker als je gewend bent om de smartphone naar je toe te schuiven, dan zal dit tot beschadigingen kunnen leiden. Vanzelfsprekend kan een bijpassend telefoonhoesje uitkomst bieden. Ten slotte zorgt zo’n hoesje niet alleen meer extra bescherming, het zorgt er ook voor dat de triple-camera minder ver uitsteekt. Qua optionele accessoires zit het bij Samsung wel goed, er wordt een ruime keuze geboden aan bijpassende smartphone hoesjes, hierover later in deze review meer.

Samsung heeft het Ultra model uitgerust met een prachtig 6,9-inch WQHD+ Dynamic AMOLED display met een 19.3:9 beeldverhouding en een piek helderheid van 1500 nits. Vanzelfsprekend is dit Infinity-O display van Samsung-makelij. Het is dit jaar overigens de enige Note smartphone met een afgerond display, ook is het de eerste Samsung telefoon met een variabele verversingssnelheid van 120 Hertz. Deze hoge refresh-rate zorgt ervoor dat bewegende beelden veel beter tot hun recht komen en de bediening vloeiender verloopt. Denk aan het kijken van een film of het spelen van een game, maar ook bij het scrollen door lange webpagina’s komt de hoge verversingssnelheid goed van pas.

De S20 modellen beschikken ook over een 120Hz display, echter deze ondersteunen geen variabele verversingssnelheid. Zodoende raakt het toestel eerder oververhit. Bij de Note 20 Ultra wordt de refresh-rate van het scherm automatisch aangepast, afhankelijk van de applicatie die gebruikt wordt. Dit werkt in de praktijk erg goed. Ten slotte heb je niet altijd 120 Hertz nodig, wat toch veel vergt van de smartphone – zowel qua prestaties als qua batterij.

Het is overigens niet mogelijk om 120 Hertz toe te passen bij de maximale resolutie, de display zal dan automatisch terugschakelen naar Full HD. In de praktijk merk je hier echter weinig nadeel van, bovendien kan op deze wijze bespaard worden op het energieverbruik. Wat ons betreft is dit dan ook een weloverwogen keuze, hoewel er inmiddels wel verschillende concurrerende modellen verkrijgbaar zijn waarbij de 120Hz wel bruikbaar is in QHD resolutie – zoals de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8 Pro.

De Galaxy Note 20 Ultra is overigens de allereerste smartphone die voorzien wordt van Corning Gorilla Glass Victus. Hierdoor is de telefoon bestand tegen een val van 2 meter hoogte, ook zou de vernieuwde screenprotector beter bestand zijn tegen krassen. Het gaat om de opvolger van Gorilla Glass 6, die in de meeste huidige vlaggenschip modellen wordt toegepast.

Qua helderheid, kleuren en contrasten heb je met een Samsung telefoon weinig te klagen, zeker met een vlaggenschip zoals de Note 20 Ultra. Het scherm is zeer goed afleesbaar in uiteenlopende omstandigheden. Over de grootte van het display kun je nog wel twisten. Voor mij persoonlijk hanteer ik 6,7-inch als maximum om goed met één hand te kunnen bedienen. Het 6,9-inch display van de Ultra is wat dat betreft net iets té groot, waardoor je de telefoon tijdens het gebruik moet verleggen in je handpalm om alle functies goed te kunnen bedienen. Bediening met twee handen wordt dan al snel noodzakelijk.

Hier staat echter wel tegenover dat je met de Note over een S Pen beschikt, in combinatie met de stylus pen is het 6,9-inch formaat ineens bijzonder handig en goed te bedienen – wat weer bijdraagt aan een verhoogde productiviteit, iets waar Samsung juist zo op inzet met dit topmodel.

Samsung Note S Pen

Sprekende over de S Pen, voor veel Note-gebruikers is deze stylus dé reden om voor een Note smartphone te kiezen. Ten slotte zijn er zeer weinig andere smartphone modellen verkrijgbaar met een stylus pen, dit geeft de Note dan ook een uniek karakter. Heb je nog geen ervaring met de S Pen? Dan is het zeker de moeite waard om deze eens uit te proberen. Het liefst voor een wat langere periode, want hoe langer je de pen gebruikt, hoe meer je deze gaat waarderen.

Voor de Note 20 Ultra (en de Galaxy Tab S7 / S7+) heeft Samsung de S Pen vernieuwd. Allereerst heeft Samsung kans gezien om de latentie te verlagen naar 9 milliseconden. Dit was 26ms, wat bij de standaard Note 20 overigens nog altijd het geval is. Hierdoor voelt het schrijven met de S Pen aan alsof je een reguliere pen in je handen hebt, er is nagenoeg geen sprake van invoervertraging. Het verschil met de oude pen is daadwerkelijk merkbaar en maakt het schrijven met de S Pen ook aangenamer. Zeker gecombineerd met de vele soorten schrijfmiddelen, van een balpen, tot vulpen of markeerstift – alles is voorhanden in verschillende diktes en kleuren. En dan dat geluid, als je de pen gebruikt om te tekenen dan hoor je dit op een subtiele wijze, wat zorgt voor een extra realistische ervaring.

Het schrijven met de S Pen is niet alleen verbeterd, ook de functies die hieraan gekoppeld zijn heeft Samsung verder uitgebreid. Zo kun je eenvoudig met één druk op de knop handgeschreven tekst omzetten naar getypte tekst. Ook als je een slordig handschrift hebt vindt de conversie bijzonder nauwkeurig plaats. Wel merkte ik tijdens het testen op dat het converteren van cijfers nog wel eens fouten bevat. Gelukkig kun je de getypte tekst gemakkelijk aanpassen, maar hierdoor blijft het wel raadzaam om de geconverteerde tekst eerst even goed te lezen, voordat je op ´Ok´ drukt.

Daarnaast kun je aantekeningen maken op internet pagina’s, maar ook in PDF documenten of PowerPoint presentaties. Ook biedt de vernieuwde S Pen de mogelijkheid om stemopnames te maken, handig om even een voice memo in te spreken via de stylus. Vanzelfsprekend zijn alle bestaande functies ook in de vernieuwde S Pen beschikbaar, waaronder Bluetooth. Zo kun je op afstand foto’s maken of de stylus inzetten als afstandsbediening voor je telefoon.

Verder zijn er verschillende Air Actions toegevoegd, om middels gebaren bepaalde functies te activeren, zo kun je bijvoorbeeld extra snel terugkomen naar het hoofdmenu. Ook kun je een foto nemen of wisselen tussen twee camera´s door simpelweg één of tweemaal op de pen te klikken. Indien gewenst kun je de Air Actions ook koppelen aan specifieke apps waar je veelvuldig gebruik van maakt, zoals WhatsApp of je mail. Het blijft natuurlijk een kwestie van gewenning, maar het is zeker een mooie toevoeging van Samsung.

Mocht je de S Pen overigens ergens laten liggen, dan zal de Note 20 Ultra je snel laten dat de styluspen niet langer in de buurt is en dat deze opnieuw gekoppeld moet worden. Het koppelen gebeurt automatisch, zodra je de stylus weer in het daarvoor bestemde compartiment opbergt – aan de linker onderzijde. Het waarschuwingssignaal is in ieder geval een handig hulpmiddeltje om te voorkomen dat de pen overal blijft rondslingeren.

Ben je de stylus toch kwijtgeraakt of is deze om welke reden dan ook aan vervanging toe, dan kun je de S Pen ook als losse accessoire kopen voor een prijs van €40. Er wordt keuze geboden uit maar liefst vijf kleurvarianten.

Prestaties en beveiliging

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra wordt aangedreven door dezelfde chipset als de S20-serie. In Europa gaat het om de 7 nanometer Exynos 990 chipset. Dit is de meest krachtige processor die Samsung ooit gefabriceerd heeft, aan prestatiekracht dus geen gebrek.

Toch hadden we liever gezien dat Samsung had gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 865+, die in de Amerikaanse modellen is terug te vinden. Dit is namelijk de verbeterde variant van de Snapdragon 865 – terwijl laatstgenoemde al hogere benchmark testresultaten toonde dan de Exynos 990. Juist bij een toestel als de Note 20 Ultra is ultieme prestatiekracht een must, desalniettemin zal de Exynos SoC zeker niet tegenvallen qua prestaties. Met 12GB RAM geheugen en keuze uit 256GB of 256GB geheugen is er ook voldoende geheugen voorhanden.

Overigens, het is best mogelijk dat Samsung in de toekomst wel vaker de Snapdragon variant zal inzetten voor haar Europese modellen. Zo wordt het 5G model van de recent geïntroduceerde Galaxy S20 Fan Edition aangedreven door de Snapdragon 865, terwijl er voor het 4G model gekozen is voor de Exynos 990. Een dergelijk onderscheid hadden we ook wel willen zien bij de Note 20 en Note 20 Ultra.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is de allereerste smartphone met een geïntegreerde Ultra-Wideband (UWB) chip. Deze maakt het mogelijk om draadloos bestanden uit te wisselen, maar ook om andere apparaten te bedienen – denk bijvoorbeeld aan het openen van een UWB-compatibele autodeur. Bij UWB wordt er gebruik gemaakt van radiogolven -net als bij WiFi en Bluetooth- maar dan op zeer hoge frequenties, waardoor deze technologie beduidend nauwkeuriger is. Het is een combinatie van NFC, ultrawideband technologie en een beveiligingselement. De chip zelf is ontworpen door het Nederlandse bedrijf NXP Semiconductors – de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips.

De UWB chip werkt in combinatie met de Nearby Share-functie van Google. In de toekomst zal Samsung ook een koppeling maken met de SmartThings Find app, waardoor je met behulp van AR andere Galaxy apparaten kunt terugvinden – zoals je koptelefoon of je tablet. Ook wordt er een ‘Digital Key’ service in het leven geroepen, waarmee het mogelijk wordt om je huis of kantoor te openen met je telefoon – in plaats van met een sleutel. UWB zal in de toekomst niet alleen terug te vinden zijn in onze mobieltjes, maar ook in auto’s en op specifieke plaatsen in gebouwen en huizen. Het is een veelbelovende nieuwe technologie die Samsung nu als eerste weet te implementeren in een smartphone.

Wat betreft de ontgrendelmethodes zijn er meerdere mogelijkheden voorhanden. Je kunt de biometrische authenticatie laten plaatsvinden door een wachtwoord of patroon in te stellen, maar ook via de ingebouwde vingerafdruksensor of via gezichtsherkenning. Laatstgenoemde viel mij in het gebruik wat tegen, te vaak komt het voor dat de Note 20 Ultra het gezicht niet kan herkennen – het veranderen van de instellingen en het opnieuw registreren van mijn gezicht hielp hierbij niet. Vooral in situaties waarbij de lichtomstandigheden te wensen overlaten presteert de gezichtsherkenningsmodule onvoldoende.

Gelukkig werkt de ingebouwde vingerafdrukscanner wel naar behoren, deze werkt snel en accuraat. Het betreft een ultrasone scanner die beter presteert dan een optische sensor – welke in veel andere concurrerende smartphones wordt toegepast. Met name als je vochtige en/of vieze vingers hebt is dit verschil goed merkbaar – als je bijvoorbeeld net in de tuin hebt gewerkt of als je aan het koken bent. Een optische sensor daarentegen reageert wel iets sneller. De vingerafdrukscanner is overigens een veiligere manier van ontgrendelen dan gezichtsherkenning, ik prefereer dan ook de in-display vingerafdruksensor – zowel qua gebruik als qua veiligheid.

Digitale camera functies

Samsung heeft ervoor gekozen om het Ultra model te voorzien van een triple-camerasysteem. Deze bestaat uit een 108 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 12 megapixel telefoto camera (f/3.0). Dankzij de toepassing van grotere pixels (die meer licht kunnen opvangen) en AI (Artifical Intellegence) technologie weet de Note 20+ vooral in slechte lichtomstandigheden betere resultaten te behalen dan voorheen.

De 108MP primaire camera kan beduidend meer details vastleggen dan de 12MP groothoekcamera die in de Note 10+ te vinden was. Dit is zeker ook in de donkere delen van een foto waarneembaar. De camera weet uitstekend om te gaan met contrasten en ook de vignettering (scherpte in de hoeken) is prima op orde. De groothoekcamera heeft wel de neiging om het beeld te vervormen, waardoor rechte gebouwen er op de foto ineens niet meer helemaal recht uitzien.

Samsung kiest er al jaren voor om behoorlijk veel verzadiging toe te passen. Hierdoor zien de foto’s er bijzonder levendig uit. Soms kan dit mooi uitpakken (bij weinig kleur), zoals op een donkere, druilerige dag of ´s ochtends in de mist – maar vaak is het iets teveel van het goede. Er wordt dan zoveel kleur toegevoegd, dat het ten koste gaat van de echtheid. Gelukkig zijn er veel camera-instellingen voorhanden op de Note 20, zo kun je de beelden helemaal afstemmen op wat jij mooi vind.

Nieuw is de toevoeging van een laser autofocus, hierdoor is de Note 20 Ultra sneller en beter in staat om scherp te stellen dan zijn voorganger. Dit is een duidelijke vooruitgang, zeker in slechte lichtomstandigheden zijn de verschillen goed merkbaar. Desalniettemin blijft het toestel moeite hebben met het scherpstellen op snel bewegende onderwerpen. De 3D ToF sensor, ook wel DepthVision Camera genoemd, is komen te vervallen op de nieuwe Note. Deze hebben we echter totaal niet gemist, met de huidige cameraconfiguratie kun je uitstekende bokeh-foto’s maken met een mooie scherptediepte verhouding.

Ten tijde van de introductie van de Galaxy S20 Ultra besteedde Samsung veel aandacht aan de Space Zoom functionaliteit. Dankzij de 100x zoom kun je met dit toestel ongelofelijk ver inzoomen. Het betreft echter wel digitale zoom, waardoor de beeldkwaliteit snel achteruit holt wanneer je gebruik maakt van het lange zoombereik. Bij de Note 20 Ultra is er dan ook voor gekozen om de digitale zoom te beperken tot 50x. Wat mij betreft meer dan genoeg, persoonlijk maak ik eigenlijk nagenoeg geen gebruik van de digitale zoomfunctie.

De Hybrid Zoom functionaliteit daarentegen is wel een échte toevoeging. Helaas heeft Samsung ervoor gekozen om ook dit zoombereik te halveren. Waar de S20 Ultra over 10x Hybrid Zoom beschikt is dit bij de Note 20 Ultra ‘slechts’ 5x. Jammer, want hoewel Note gebruikers het toestel waarschijnlijk niet primair zullen inzetten om te fotograferen is dit toch wel een functie die we hebben gemist. Desalniettemin kun je in veel omstandigheden ook uitstekend uit de voeten met de 5x zoom.

Video’s opnemen met de Note 20 Ultra

Filmen in 8K met je mobiele telefoon… Samsung was begin dit jaar de eerste fabrikant die dit mogelijk maakte, met de S20-serie. Gelukkig is deze functie ook terug te vinden in de nieuwe Note. Het is een fantastische smartphone om video’s mee vast te leggen.

8K heeft een 4x hogere resolutie dan 4K UHD en is zelfs 16x scherper dan Full HD. Zo kun je video´s vastleggen met enorm veel detail en scherpte. Ook de Super Steady beeldstabilisatie werkt naar behoren. Bovendien heb je met de Pro Video mode tal van instellingen voorhanden, denk aan de ISO, sluitertijd, scherpte en witbalans, maar bijvoorbeeld ook de inzoomsnelheid.

Het inzoomen zelf verloopt nog wel een beetje schokkerig, ondanks de nieuwe Smooth Zoom functie. Dit is echter zeker niet iets dat alleen geldt voor Samsung, feitelijk hebben alle mobieltjes nog moeite met het vloeiend in- en uitzoomen tijdens het maken van een video-opname.

Een leuke extra functie die gerelateerd is aan de 8K video functionaliteit is 8K Videosnap. Zo kun je van een 8K videoframe een stilstaand beeld vastleggen, dat resulteert in een 33 megapixel foto. Hierdoor hoef je dus nooit meer te kiezen tussen het maken van een video of een foto opname. Je maakt gewoon een video en naderhand klik je hier wat leuke foto’s uit. Het is een feature die jaren geleden werd geïntroduceerd door Panasonic, voor haar systeemcamera’s. Leuk om dit nu ook terug te zien in Samsung smartphones.

Mocht je niet over 8K apparatuur beschikken om de videobestanden op af te spelen, dan kun je er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om de video’s in Full HD of 4K resolutie op te nemen. Ook dan blijven de opnames van goede kwaliteit, bovendien zijn de bestandsgroottes dan aanzienlijk kleiner en het vergt ook nog eens beduidend minder rekenkracht van je smartphone.

Een andere handige functie voor vloggers is Live Focus Video, zo wordt het onderwerp centraal gesteld en de achtergrond automatisch vervaagd. Dit werkt in de praktijk erg makkelijk. Ook kun je hier desgewenst een leuk effectje aan koppelen. Verder behoort het maken van 120fps Full HD video’s tot de mogelijkheden, dit kan zowel in real-time als in slow-motion (960fps).

De ingebouwde microfoon zorgt voor een goede geluidskwaliteit. Het is ook mogelijk om te schakelen tussen de microfoon aan de voor- en achterzijde of om beide te gebruiken. Voor het eerst ondersteunt de Samsung Galaxy Note 20 Ultra ook het gebruik van een externe Bluetooth microfoon. Voor het afspelen van audio is de smartphone uitgerust met stereoluidsprekers met Dolby Atmos ondersteuning.

Selfie camera

Vanzelfsprekend is er ook een front-camera voorhanden. De hole-punch camera is voorzien van een 10 megapixel beeldsensor met een diafragma van f/2.2. Deze selfiecamera is gelijk aan die van de Note 10 (Plus). Dit is overigens geen nadeel, want hoewel dit geen zeer hoge resolutie sensor betreft is het wel een erg goed presterende camera, met dual-pixel autofocus.

Gezichten worden mooi belicht en ook de huidtinten worden aangenaam weergegeven. Dankzij een groot dynamisch bereik blijven er veel details zichtbaar en ook de automatische witbalans levert goede resultaten. Bovendien zijn er tal van mogelijkheden voorhanden om je selfies nog verder te verrijken.

Aumented Reality Zone

Voor de creatievelingen onder ons heeft Samsung een AR Zone ingebouwd in de camera app. Hier vind je verschillende programma’s zoals AR Emoji camera, AR-schets, AR Emoji-Studio, AR Emoji-Stickers en Versierde foto.

In de AR-Zone kun je met behulp van Augmented Reality dingen toevoegen aan de realiteit. Zo kun je bijvoorbeeld naar jezelf kijken, alsof je in een spiegel kijkt, en daar vervolgens elementen aan toevoegen – van een leuke hoed tot versieringen op je gezicht – zo gek als je maar kunt bedenken. Deze elementen bewegen vervolgens met jouw hoofdbewegingen mee. Hier kun je dan weer een foto of video van maken.

Kies je voor ‘AR Emoji-stickers’, dan veranderen de stickers mee naarmate jou gezichtsuitdrukking verandert. Ben je blij, dan zijn de stickers ook vrolijk. Kijk je vervolgens bedroefd of verbaasd, dan wordt dit direct via de stickers zichtbaar gemaakt. ‘Versierde foto’ biedt ook veel mogelijkheden om je foto’s een extra creatief tintje mee te geven. Ook leuk is de ‘AR Emoji camera’, hiermee is het mogelijk om een eigen emoji te maken, op basis van een selfie.

Een iets serieuzere AR applicatie is Snelle meting. Heel accuraat werkt het nog niet, maar Snelle meting biedt de mogelijkheid om de afstand tot een object te bepalen. Deze afstand zie je vervolgens in real-time veranderen, naarmate je de camera beweegt.

Batterij & Snelladen

Samsung heeft het Ultra model uitgerust met een forse 4.500 mAh niet-verwijderbare batterij. Dat is iets meer dan de 4.300mAh accu van de Note 20, maar minder dan de 5.000 mAh accu van de Galaxy S20 Ultra. In de praktijk ben ik echter elke dag doorgekomen zonder het toestel tussentijds bij te hoeven laden. Vanzelfsprekend hangt de accuduur wel nauw samen met de applicaties die je gebruikt, zo gaat het veelvuldig gebruik maken van de camera ten koste van de batterijduur. Na een dagje uit, met het nemen van wat leuke kiekjes tussendoor, is de batterij wel leeg.

Bedraad opladen is mogelijk met een maximaal laadvermogen van 25 Watt, daarnaast ondersteunt het toestel 15W draadloos opladen en 4,5W omgekeerd draadloos opladen, PowerShare genoemd. Laatstgenoemde biedt gebruikers de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden via de accu van je smartphone, denk bijvoorbeeld aan optionele accessoires zoals de nieuwe Galaxy Buds Live oordopjes of de Galaxy Watch 3 smartwatch.

Qua laadsnelheid gaat de Note 20 Ultra er op achteruit ten opzichte van de Note 10 Plus en de S20 Ultra. Laatstgenoemde modellen bieden namelijk ondersteuning voor 45 Watt snelladen – hoewel er standaard maar een 25W oplader wordt meegeleverd. Bij het nieuwe model wordt 45W snelladen echter überhaupt niet ondersteund. Dat is toch merkwaardig, zeker gezien concurrerende merken zoals Xiaomi en Oppo beduidend snellere laadtechnieken gebruiken voor hun topmodellen.

Wat ons betreft is dit zeker een punt waar Samsung zich nog verder kan verbeteren. Het even snel kunnen bijladen van je telefoon is echt een uitkomst en biedt wat mij betreft meer toegevoegde waarde dan functies zoals omgekeerd draadloos opladen – waar ik persoonlijk eigenlijk geen gebruik van maak.

Samsung One UI en samenwerking met Microsoft

De Galaxy Note 20 Ultra draait op het Android 10 besturingssysteem, waar de One UI 2.5 interface overheen is geplaatst. De One UI interface werkt soepel en fijn. Wat betreft beveiligingsupdates en OS updates zit je bij Samsung wel goed. Zo liet de Koreaanse fabrikant onlangs nog weten voortaan 3 jaar Android OS updates uit te voeren, waardoor je langer gebruik kunt maken van alle nieuwe functies. Daarnaast ontvang je 3 jaar lang beveiligingsupdates, zodat je telefoon ook optimaal beschermd blijft.

Handig zijn ook de Microsoft apps die vooraf staan geïnstalleerd. De goede samenwerking tussen Samsung en Microsoft zorgt voor een naadloze koppeling met Windows PC’s. Zo kun je gebruik maken van Samsung DeX om je telefoon om te vormen naar een desktop-omgeving of te verbinden met een smart TV.

Daarnaast vinden er automatische synchronisaties plaats tussen de apps van Samsung en Microsoft. Bijvoorbeeld: als je gebruik maakt van Samsung Notes wordt deze automatisch gesynchroniseerd met Microsoft OneNote en Outlook, hetzelfde geldt voor Samsung Reminders.

Ook op het gebied van gaming hebben Samsung en Microsoft elkaar gevonden. Zo is de Note 20 geoptimaliseerd voor Xbox cloud gaming. Hiervoor dien je wel over een Xbox Game Pass Ultimate abonnement te beschikken, waarna je ruim 100 mobiele Xbox games kunt spelen op je Samsung smartphone. Optioneel biedt Samsung ook een Moga XP5 game controller aan (met 3.000 mAh ingebouwde accu) om het game vermaak verder te vergroten. Deze is verkrijgbaar voor een adviesprijs van €70.

Optionele Samsung accessoires

Over optionele accessoires gesproken, zoals we van Samsung gewend zijn is het topmodel compatibel met een reeks andere high-end Galaxy producten. Denk aan de nieuwe Galaxy Buds Live oordopjes en de Galaxy Watch 3 smartwatch – die beide gelijktijdig met de Note 20 serie geïntroduceerd werden.

Ook kun je de Note20 Ultra gebruiken in combinatie met de optionele Wireless Charger Convertible. Deze draadloze oplader biedt de mogelijkheid om je smartphone zowel horizontaal als verticaal neer te zetten – zo kun je het toestel blijven gebruiken, ook tijdens het opladen. De wireless charger kost €50 en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

Verder heeft Samsung verschillende type telefoonhoesjes ontworpen. Zo zijn er intelligente hoesjes verkrijgbaar in de vorm van een Smart LED View Cover en een Smart Clear View Cover. Ook kun je kiezen voor een Leather Cover of een Kvadrat Cover. Voor wat extra bescherming biedt de Protective Standing Cover en de Clear Protective Cover uitkomst. Daarnaast heeft Samsung een Silicone Cover en een Clear Standing Cover in het assortiment. Prijzen voor deze hoesjes lopen uiteen van €30 tot €70.

Ongeacht welk model je prefereert, het is in ieder geval raadzaam om bij een high-end smartphone zoals de Note20 een bijpassend hoesje aan te schaffen. Ten slotte beperk je daarmee de kans op schade aanzienlijk. Bovendien is de Note een redelijk glad en groot toestel, waardoor deze relatief eenvoudig uit je handen kan glippen. Door een telefoonhoesje te gebruiken verbetert ook de grip op het toestel.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra review conclusie

De Galaxy Note 20 Ultra is een fantastische smartphone. Het toestel levert stabiele en snelle prestaties, beschikt over een schitterend display, is voorzien van een uitstekende camera en zit boordevol geavanceerde functies. Hoewel er meer high-end telefoons verkrijgbaar zijn die aan deze criteria voldoen, weet de Note 20 Ultra zich te onderscheiden door de S Pen – de meegeleverde stylus maakt deze Samsung smartphone een zeer veelzijdige telefoon.

De S Pen is veruit het belangrijkste verkoopargument voor de Note 20 Ultra. Het is dan ook niet vreemd dat Samsung er opnieuw voor heeft gekozen om de stylus te verbeteren. De S Pen schrijft niet alleen nóg beter, ook de compatibele functies zijn uitgebreid ten opzichte van de Note 10 serie van vorig jaar.

Helaas zit er ook een stevig prijskaartje aan deze 5G telefoon. €1300 is de adviesprijs voor het model met 12GB RAM en 256GB ROM. Voor dubbel zoveel opslaggeheugen betaal je een additioneel bedrag van €100. Dit roept natuurlijk de vraag op; is de Note 20 Ultra deze hoge prijs waard?

Uiteindelijk blijft dit een erg persoonlijke vraag, waarbij het antwoord in hoge mate zal samenhangen met de waarde die jij toekent aan de S Pen. Zoek je een smartphone met een schitterend scherm en/of een goede camera en/of een krachtige processor, dan zijn er meer modellen voorhanden – waaronder de S20 Ultra – die vergelijkbare of zelfs betere prestaties leveren. Zo is de accuduur en snellaad technologie zeker niet het sterkste punt van de nieuwe Note. Ook miste ik de 10x Hybrid Zoom functionaliteit. De stylus pen maakt de Note 20 (Ultra) echter wel uniek, het is dus maar net wat je prefereert.

Vind je het toestel simpelweg te duur? Dan kun je overwegen om een paar maanden te wachten, Samsung telefoons dalen namelijk redelijk snel in prijs. Daarnaast kun je een ander Note-model overwegen. Voor de basis Note 20 5G betaal je €250 minder, maar hiervoor ontvang je ook wel beduidend mindere specs. Daarnaast is zijn voorganger, de Note 10 Plus, ook nog (beperkt) verkrijgbaar, deze 4G telefoon kun je momenteel kopen voor zo’n €1.050 – gelijk aan de adviesprijs van de Note 20 5G.