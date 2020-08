Oppo Find X2 aanbieding bij T-Mobile, KPN en Tele2 Toe aan een nieuwe mobiel? Overweeg de Oppo Find X2. Tot en met 30 augustus krijg je een gratis Enco W51 True Wireless headset cadeau.

Ben jij op zoek naar een nieuwe telefoon? Deze maand vinden de Oppo Festival weken plaats, je hebt nog vier dagen de tijd om gebruik te maken van de kortingsacties. Eén van de toestellen die je momenteel in de aanbieding kunt kopen is de in maart introduceerde Oppo Find X2. Dit was de allereerste 5G telefoon in Nederland! Deze Android 10 smartphone wordt momenteel geleverd met gratis Oppo Enco W51 draadloze oordopjes, ter waarde van €120. Telecomproviders T-Mobile, KPN en Tele2 bieden de Find X2 met abonnement aan. Voor een los toestel kun je ook terecht bij MediaMarkt en Coolblue.

Oppo Find X2 smartphone en Oppo Enco W51 headset

De Find X2 is een geavanceerde Android 10 smartphone met een prachtig afgerond 6,7-inch QHD+ display en een extra hoge 120 Hertz refresh-rate. De telefoon wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 865+ chipset, er wordt standaard maar liefst 12GB RAM en 256GB ROM ingebouwd.

Het toestel is uitgerust met een 32 megapixel selfiecamera. Daarnaast vind je op de achterzijde een drievoudige camera, bestaande uit een 48 megapixel groothoekcamera (Sony beeldsensor), een 12 megapixel ultragroothoeklens (Sony beeldsensor) en een 13 megapixel zoomcamera met 5x Hybride zoom en 20x digitale zoom.

Uniek is ook de 65 Watt SuperVOOC 2.0 Flash Charge technologie, hierdoor kun je de 4.200 mah batterij in minder dan 40 minuten volledig opladen. Dit is werkelijk ideaal! Even een kwartiertje aan de oplader en je kunt de hele dag weer vooruit. De Oppo Find X2 is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart (met een luxueuze keramische achterzijde) of ocean blue (glazen achterzijde). Standaard wordt er ook een doorzichtige cover meegeleverd.

Tijdens de Oppo Festival weken ontvang je na aankoop van de Find X2 een Enco W51 True Wireless headset cadeau. Deze oortjes beschikken over dubbele active noise cancellation technologie, waardoor omgevingsgeluiden gereduceerd worden en de muziek goed tot z´n recht komt. Daarnaast zorgt de 7mm dynamische driver voor een betere bass. Ook kun je oproepen aannemen, van liedjes wisselen en het volume regelen met simpele aanrakingen. De Enco W51 oordopjes hebben een speelduur van 4 uur en worden geleverd met een handige oplaadcase.

Om gebruik te kunnen maken van de Oppo Festival actie kun je terecht bij één van de volgende providers en retailers. Na aankoop dien je het product te registreren op de Oppo website (voor 8 september 2020), waarna je de headset binnen 6 weken na goedkeuring krijgt thuisgestuurd. Deze aanbieding is overigens geldig voor alle Oppo Find X2 modellen, dus ook voor de duurdere Find X2 Pro en de goedkopere Find X2 Neo en Find X2 Lite – één voor één 5G telefoons.

Oppo Find X2 kopen bij T-Mobile of Tele2

Bij T-Mobile betaal je €768 voor de Oppo Find X2 met keuze uit een 1- of 2-jarig abonnement. T-Mobile biedt beide kleurvarianten aan. Maak je al gebruik van T-Mobile Thuis of een ander mobiel T-Mobile abonnement? Dan ontvang je korting op het maandbedrag en krijg je 2GB extra internet data te besteden.

Voor onbeperkt bellen en 5GB data betaal je bij T-Mobile € 20 per maand. Voor € 4 extra krijg je de beschikking over 10GB data. Kies jij liever voor onbeperkt internet? Dan kun je een T-Mobile Unlimited abonnement afsluiten voor een bedrag vanaf €35 per maand. Genoemde prijzen gelden voor een 2-jarig abonnement. Bij het Unlimited abonnement zit 5G standaard inbegrepen, bij de overige abonnementen kun je dit als add-on bestellen voor €2 per maand.

Tele2 werd eind 2017 overgenomen door T-Mobile, wat betekent dat Tele2-klanten gebruik maken van het T-Mobile netwerk. Tele2 rekent net als T-Mobile €768 aan toestelkosten voor de Find X2. De databundels zijn wel enigszins afwijkend. Tele2 biedt namelijk de mogelijkheid om 7GB data + onbeperkt bellen af te nemen voor €15 per maand. Heb je behoefte aan meer internet data? Dan kun je kiezen voor 20GB data, hiervoor betaal je €19 per maand – uitgaande van een 2-jarig abonnement.

Mobiel abonnement afsluiten bij KPN

KPN hanteert, net als eerder genoemde providers, een verkoopprijs van €768 voor de Oppo Find X2. Bij KPN is 5G standaard inbegrepen, ongeacht voor welke abonnementsvorm je kiest en zolang je abonnement loopt. Dit is echter een actie, besluit je een abonnement af te sluiten na de actieperiode dan betaal je €2,50 per maand om gebruik te maken van het 5G netwerk.

Uitgaande van een tweejarig abonnement betaal je bij KPN voor 5GB data en onbeperkt bellen een tarief van €22,50 per maand. Voor 10GB data is de prijs vastgesteld op €27,50 per maand. Daarnaast heeft KPN momenteel een aanbieding lopen bij het 10GB abonnement ontvang je nu tijdelijk maandelijks 10GB data cadeau – zolang je abonnement loopt. Heb je al internet van KPN of Telfort? Dan kun je profiteren van extra voordeel, je ontvangt dan standaard €7,50 korting per maand op je mobiele abonnement.

Los toestel kopen bij MediaMarkt en Coolblue

Koop je de Oppo Find X2 liever als los, simlockvrij toestel? Dan kun je terecht bij MediaMarkt. Voor de blauw/groene ‘Ocean Blue’ variant is de prijs vastgesteld op €999. Heb je liever keramisch zwart? Dan betaal je iets minder, namelijk €962. MediaMarkt hanteert de policy van gratis bezorgen en retourneren. Daarnaast heb je maar liefst 100 dagen bedenktijd. Ook biedt MediaMarkt de mogelijkheid om het product op afbetaling te kopen.

Bij Coolblue kun je momenteel alleen de zwarte Oppo Find X2 kopen. De verkoopprijs van €962 is ook hier van kracht. Vandaag besteld, is morgen geleverd. Wel meldt Coolblue op haar site een beperkte voorraad te hebben van dit model. Retourneren is gratis, binnen 30 dagen. Daarnaast ontvang je 2 jaar garantie op je telefoon – ongeacht waar je deze aankoopt.

Wil je meer weten over de actiemodellen van Oppo? Lees hier alles over de Oppo Festival weken.