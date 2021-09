Oppo Reno 6 5G telefoon Oppo heeft de Reno 6 serie uitgebracht in Nederland. Het instapmodel is ideaal voor content creators die veel video’s maken en een AMOLED scherm wensen.

Oppo heeft een tweetal nieuwe smartphones aangekondigd binnen de innovatieve Reno serie, ontworpen voor jongeren. Het gaat om de Oppo Reno 6 en 6 Pro, beide modellen werden in mei al aangekondigd voor de Chinese markt. Vanaf heden is het duo ook in Nederland verkrijgbaar. In deze publicatie beperken we ons tot de Reno 6, dat met een verkoopprijs van €500 het goedkoopste model is. Hier kun je meer informatie vinden over de Oppo Reno 6 Pro.

Het gaat om de opvolgers van de Reno 5 (Pro), deze toestellen zijn echter nooit internationaal uitgebracht. De Reno 4 serie daarentegen verscheen afgelopen jaar wel in Nederland. In onze Oppo Reno 4 Pro review concludeerde we destijds dat dit een zeer veelzijdige telefoon is, met een prachtig scherm, uitstekende camera mogelijkheden en fantastische laadsnelheden.

De nieuwe modellenreeks bouwt duidelijk voort op deze traditie. De Reno 6 is een 5G telefoon met een mooi AMOLED scherm, een 64 megapixel triple-camera en een grote accu die razendsnel opgeladen kan worden.

Oppo Reno 6 met geavanceerde video functies

De nieuwe Oppo smartphone is uitgerust met een 6,43-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een adaptieve 90Hz refresh-rate. De hoge verversingsfrequentie draagt bij aan meer scroll-comfort en ook tijdens het kijken van een film of het spelen van een game komt de hoge verversingssnelheid goed van pas.

Het scherm biedt een piekhelderheid van 750 nits en zal net als voorgaande Reno modellen een fijne kijkervaring leveren. Het betreft een vlak display. Oppo heeft het toestel voorzien van een hoge resolutie selfiecamera. De 32 megapixel (f/2.4) front-camera is in de linker bovenhoek gesitueerd.

De achterzijde is fraai vormgegeven met wat Oppo een ‘Glow-afwerking’ noemt – geïnspireerd op kristallisatie van sneeuw in de natuur. Het Glow-design is een jaar lang in ontwikkeling geweest en voelt zijdezacht aan.

Het drievoudige camerasysteem bestaat uit een 64 megapixel groothoekcamera (f/1.7), en 8 megapixel groothoekcamera (f/2.2) en een 2 megapixel macro camera (/f2.4). Oppo heeft met name ook veel aandacht besteed aan de videofuncties van de Reno 6, dat maakt dit een ideale smartphone voor content creators en vloggers.

Met de Reno 6 kun je prachtige 4K video’s vastleggen @ 30fps. Er is een nieuwe AI Portrait Video-functie voorhanden, dat handig is bij het vastleggen van emoties. Met de Bokeh Flare Portrait Video-functie kunnen scènes worden vastgelegd met een subtiel vervaagde achtergrond. En de functie AI Highlight Video verbetert de belichting van bewegende en stilstaande beelden, wat resulteert in extra heldere en levendige kleuren.

Daarnaast zorgt de Ultra Steady Video-modus ervoor dat video-opnames worden gestabiliseerd. Ten slotte is er ook nog een Ultra Dark mode beschikbaar, zodat je ook in de avonduren herinneringswaardige videobeelden kunt vastleggen. De Oppo Reno 6 biedt tevens ondersteuning voor Dolby Atmos, wat bijdraagt aan een extra goede geluidservaring.

De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 900 chipset. Dit is een mid-range chipset. Standaard wordt de telefoon voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Deze SoC maakt tevens 5G ondersteuning mogelijk. Zoek je echt een krachtige telefoon, dan kan de Reno 6 Pro met Qualcomm Snapdragon 870 SoC een goed alternatief bieden. Het toestel draait op het Android 11 besturingssysteem, waar Oppo haar eigen ColorOS 11 schil overheen heeft geplaatst.

De dual-sim telefoon beschikt ook over een grote capaciteit batterij van 4.300 mAh. Dankzij de ondersteuning voor 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge technologie kan de Reno 6 in razendsnel tempo opgeladen worden. Een lege batterij zit na 30 minuten opladen alweer helemaal vol.

Over de inhoud van de verkoopverpakking hoef je je bij Oppo geen zorgen te maken. Standaard wordt er naast de telefoon ook een 65W oplader, oordopjes en een telefoonhoesje meegeleverd in de verkoopdoos.

Oppo Reno 6 kopen

De Oppo Reno 6 is leverbaar in twee kleuren Arctic Blue en Stellar Black. De smartphone heeft een adviesprijs van €500 en is verkrijgbaar via de Oppo e-store, T-Mobile, MediaMarkt, KPN, Vodafone, Belsimpel, Coolblue, Bol.com, Tele2, Ben en Mobiel.nl.

Snelle beslissers worden beloond. Diegene die voor 11 oktober 2021 een Oppo Reno 6 kopen ontvangen er Oppo Enco Free2 oordopjes (t.w.v. €100) en een luxe beschermhoes (t.w.v. €50) bij cadeau. Je dient de gratis cadeaubox wel te claimen, dit kan via het volgende webadres.

Met de Reno 6 serie zet Oppo opnieuw een interessante reeks 5G telefoons in de markt, met een sterke focus op de videofuncties en de oplaadsnelheid. De concurrentie binnen de €500 prijsrange is echter groot – denk aan modellen zoals de Samsung Galaxy A52s, de OnePlus Nord 2, de Motorola Moto G100 en de Xiaomi Mi 10T Pro. Ook de Samsung Galaxy S20 FE kun je voor dit bedrag kopen.

Het is de vraag of de Reno 6 zich voldoende weet te onderscheiden van de massa. De Glow-afwerking ziet er zeker mooi uit, maar als je een hoesje gebruikt kun je daar helaas weinig van genieten. Verder zijn er simpelweg te weinig kenmerken te noemen die we niet bij de concurrentie terugzien.