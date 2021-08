Samsung Galaxy A52s 5G smartphone De Galaxy A52s is een veelbelovende smartphone met een krachtige chipset met 5G, een grote batterij, een goede digitale camera en een IP67 certificering.

Samsung heeft een nieuwe mid-range smartphone uitgebracht binnen de populaire A-serie. Het gaat om de Galaxy A52s 5G, een extra krachtige variant ten opzichte van de Galaxy A52 5G. Het nieuwe model is vanaf begin september 2021 verkrijgbaar in Nederland. Met keuze uit vier verschillende kleuren en twee geheugenvarianten heeft deze smartphone een vanaf prijs van €450. Wat heeft deze waterbestendige smartphone allemaal te bieden en hoe verhouden de specs zich ten opzichte van zijn gelijknamige broer?

Voordat we dieper ingaan op deze nieuwe smartphone, eerst een kort stukje achtergrond informatie over het bestaande model. De Galaxy A52 (review) is sinds maart dit jaar verkrijgbaar als 4G en 5G model. Het is de best verkochte Samsung A-serie smartphone in 2021. Het 4G model wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 720 en voor het 5G model is de iets krachtigere Snapdragon 750G van Qualcomm ingezet.

De A52 biedt geavanceerde functies, zoals we ook kennen uit de high-end S-serie, maar dan tegen een betaalbare prijs. Dat Samsung van dit model nu een extra krachtige variant uitbrengt, in de vorm van een Galaxy A52s, kunnen we alleen maar toejuichen.

Samsung A52s met krachtige processor

Het nieuwe model is voorzien van een nog iets krachtigere processor, het gaat om de Qualcomm Snapdragon 778G. Deze SoC werd in mei dit jaar aangekondigd en beschikt, net als de 750G, over een geïntegreerde 5G modem met mmWave ondersteuning. Zodoende is deze telefoon ook compatibel met het snelle 5G mobiele internet netwerk.

Verdere specificaties zijn identiek aan die van de A52 5G. De Samsung Galaxy A52s wordt uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ Super AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Het is een fijn en handzaam formaat met een helder en kleurrijk display, zoals we van Samsung gewend zijn.

Dankzij het grote, heldere scherm en de snelle chipset is dit ook een uitstekende smartphone om op te gamen. Er is een op AI-gebaseerde Game Booster ingebouwd, die ervoor zorgt dat virtuele afbeeldingen tussen frames worden toegevoegd, voor extra vloeiende graphics.

Het toestel voelt degelijk en solide aan, desondanks is er gekozen voor een Glastic achterzijde – oftewel; het is een plastic achterpaneel dat eruit ziet als glas. Het voordeel van dit materiaal is dat het minder vingerafdrukgevoelig is.

Om de mobiele telefoon snel te kunnen ontgrendelen is de vingerafdruksensor onder het scherm geplaatst. Verder draait de smartphone op het Android 11 besturingssysteem, waar de One UI 3.1 gebruikersinterface overheen geplaatst is. Samsung biedt tegenwoordig 3 jaar Android OS updates en 4 jaar firmware updates – zodoende kun je extra lang genieten van een goed beveiligde smartphone, voorzien van de nieuwste functies.

Quad-camera systeem en waterbestendige behuizing

Aangaande het camerasysteem, er is een punch-hole camera beschikbaar met een 32 megapixel beeldsensor en een f/2.2 lens. Met deze selfiecamera maak je moeiteloos prachtige zelfportretten, uiteraard zijn er ook tal van instellingen beschikbaar om de selfies geheel naar wens aan te kunnen passen.

Op de achterzijde is een ‘Multi Role Quad-Camera’ geplaatst. Deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel ultragroothoeklens, een 5 megapixel tele/macrocamera en een 5 megapixel dieptelens. Dankzij het OIS systeem worden onbedoelde bewegingen effectief gecompenseerd.

De ultragroothoeklens biedt een beeldhoek van 123˚ en de macro-camera is geschikt om onderwerpen moeiteloos dichterbij te halen, om alle prachtige details vast te kunnen leggen. Om ook in de avonduren mooie opnames te kunnen maken is er een Night mode beschikbaar. Daarnaast is er een Fun-mode toegevoegd, waarbij je nu AR-lenzen van Snapchat kunt toepassen.

Ook kun je prachtige video’s vastleggen met deze Samsung Galaxy smartphone, video’s worden in 4K resolutie @ 30fps worden vastgelegd – zowel met de front-camera, als het camerasysteem aan de achterzijde.

De smartphone is IP67 gecertificeerd, wat betekent dat de behuizing stof- en waterbestendig is – gedurende 30 minuten kun je het toestel maximaal 1 meter diep onder water houden. Je kunt de telefoon dus zonder problemen meenemen in de stromende regen, ook bij het zwembad hoef je niet direct bang te zijn dat het toestel het zal begeven.

De 4.500 mAh batterij is meer dan krachtig genoeg om de dag door te komen. Daarnaast biedt de Samsung A52s ondersteuning voor 25W Fast Charging. Dat betekent dat je deze mid-range smartphone net zo snel kunt opladen als de high-end Galaxy S21 serie. Opladen gaat overigens via de USB-C aansluiting aan de onderzijde van het toestel.

Muziekliefhebbers zullen ook de 3.5mm jack kunnen waarderen, want ook een koptelefoon aansluiting ontbreekt niet op deze mobiele telefoon. De smartphone beschikt verder over stereo luidsprekers die dankzij Dolby Atmos technologie een meeslepende 3D surround sound ervaring levert. Ideaal, ongeacht of je wilt gamen of naar een leuke film wilt kijken.

Uiteraard zal de Galaxy A52s ook Bluetooth ondersteuning bieden, zodoende kun je ook gebruik maken van draadloze oordopjes – zoals de onlangs aangekondigde Galaxy Buds 2. Naast Bluetooth 5.0 biedt het nieuwe A-serie model ook ondersteuning voor een dubbele simkaart en NFC.

Samsung Galaxy A52s prijs & verkrijgbaarheid

Vanaf 24 augustus 2021 is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de A52s. De release datum is vastgesteld op vrijdag 3 september 2021. In Nederland kun je de Samsung Galaxy A52s 5G kopen in de kleuren Awesome Mint, Awesome Violet, Awesome White en Awesome Black. De frisse mintgroene kleur is helemaal nieuw.

Voor het 6GB/128GB model is de adviesprijs vastgesteld op € 450. Het 8GB/256GB model kost € 510. Het is tevens mogelijk om een microSD geheugenkaartje te gebruiken om het opslaggeheugen uit te breiden.

Mocht je de prijzen willen vergelijken met het oude model, de Galaxy A52 5G werd in maart dit jaar voor €430 in de markt gezet – oftewel, €20 goedkoper. Dit toestel is echter nog maar zeer beperkt verkrijgbaar, online kom ik dan ook prijzen tegen die ver boven de adviesprijs liggen; €500 (128GB). Wat dat betreft is de Galaxy A52s een welkome toevoeging.

Zie jij nog niet zozeer toegevoegde waarde in het 5G netwerk? Dan kan de Galaxy A72 ook een goed alternatief bieden. Deze 4G LTE smartphone is verkrijgbaar voor een vergelijkbare prijs als de A52s, maar beschikt over een iets groter display, een grotere accu en een telefotocamera met 3x optische zoom. Daar staat echter wel tegenover dat er een iets minder krachtige chipset is toegepast; namelijk dezelfde Snapdragon 720 SoC die ook in de A52 4G is terug te vinden.

Veelgestelde vragen over de Galaxy A52s

• Wat kost de Galaxy A52s? Deze Samsung smartphone is verkrijgbaar vanaf €450, hiervoor ontvang je 6GB RAM / 128GB ROM. Voor €50 extra krijg je de beschikking over 8GB RAM / 256GB ROM.

• In welke kleuren is de A52s verkrijgbaar? Het toestel wordt in Nederland aangeboden in vier kleuren: mintgroen, lichtpaars, wit en zwart. De mintgroene variant is uniek voor dit model.

• Hoe oud is de Samsung A52s? De A52s is in augustus 2021 officieel geïntroduceerd. In september 2021 zal het toestel worden uitgebracht in Nederland. Doorgaans gaat er één jaar overheen voordat Samsung z’n opvolger bekend maakt. In de tussentijd zal de Galaxy A53 verschijnen, dit model wordt rond maart 2022 verwacht.

• Waar is de Samsung A52s het goedkoopst? Op het moment van schrijven is de A52s nog niet verkrijgbaar. De release vindt begin september 2021 plaats. In eerste instantie zullen alle retailers de adviesprijs hanteren. Samsung smartphones dalen doorgaans vrij snel in prijs. Zodoende is het altijd raadzaam om een online prijsvergelijker te raadplegen, zo kun je eenvoudig de prijzen van verschillende retailers vergelijken.

• Hoe goed is de Galaxy A52s? De Samsung Galaxy A52s biedt op papier een erg goede prijs/kwaliteit verhouding, het toestel biedt verschillende functies die ook in de high-end Galaxy S-serie te vinden zijn. De smartphone heeft een krachtige processor met 5G, beschikt over een mooi en helder AMOLED scherm met een 120Hz refresh-rate, is voorzien van een grote accu en komt met een IP67-rating.

• Wat is de nieuwste Samsung Galaxy telefoon? De Galaxy A52s is op het moment van schrijven de nieuwste Samsung Galaxy telefoon. De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceert echter maandelijks nieuwe modellen, waardoor het nooit lang de nieuwste smartphone zal blijven.

Tot op heden heeft Samsung de volgende A-serie 2021 modellen aangekondigd, op volgorde van introductiedatum: Galaxy A42 5G, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A32 4G / 5G, Galaxy A52 4G / 5G, Galaxy A72 4G, Galaxy A22 5G en de Galaxy A52s.

• Wat is de beste Samsung telefoon? De Galaxy S21 Ultra is de beste Samsung telefoon in 2021, met een verkoopprijs van €1.250 is deze smartphone echter niet voor iedereen weggelegd. Binnen de A-serie is de Galaxy A72 de beste smartphone van Samsung, in termen van displaygrootte, accucapaciteit en cameramogelijkheden. De A52s is de meest krachtige A-serie smartphone van het merk, in tegenstelling tot de A72 is dit toestel ook compatibel met het 5G netwerk.