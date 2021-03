A52 en A72 zijn de nieuwste Galaxy A-Serie smartphones De Samsung Galaxy A52 en A72 beschikken over een quad-camera, grote batterij en een prachtig display. Van de A52 is ook een 5G model beschikbaar.

Samsung heeft tijdens het Galaxy Awesome Unpacked 2021 evenement verschillende nieuwe A-serie smartphone modellen aangekondigd. Zoals al werd verwacht zijn de Galaxy A52 4G, de A52 5G en de extra geavanceerde Galaxy A72 geïntroduceerd. Alle nieuwe modellen zijn waterbestendig volgens de IP67 normering, wat voor het eerst is binnen de A-serie. Ook heeft Samsung het camerasysteem herzien, de verversingssnelheid van het scherm verhoogd en een grotere capaciteit batterij ingebouwd. Bovendien is de A52 ditmaal ook verkrijgbaar als 5G model.

Samsung Galaxy A52 5G en 4G model

De Galaxy A52 4G en 5G zijn in grote mate gelijk aan elkaar. Desalniettemin heeft Samsung ook enkele verschillen aangebracht. Zo zijn beide modellen uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ Super AMOLED display met een Full HD resolutie. Bij het 5G model heeft Samsung echter gekozen voor een 120 hertz refresh-rate, bij het 4G model is dit beperkt tot 90 Hertz. Een hoge refresh-rate draagt bij aan een betere scroll-ervaring. Ook tijdens het film kijken of mobiel gamen komt een hoge verversingssnelheid goed van pas, beelden ogen hierdoor nog vloeiender.

Daarnaast heeft Samsung van het 5G model slechts één geheugenvariant uitgebracht: 6GB / 128GB, terwijl het 4G model ook als 8GB / 256GB variant verkocht wordt. Afgezien van de verversingssnelheid en het geheugen zijn beide smartphones identiek aan elkaar. De volgende specificaties zijn dan ook van toepassing op beide modellen.

Samsung heeft gebruik gemaakt van een Infinity-O display, met smalle schermranden en een centraal geplaatst punch-hole camera. De front-camera herbergt een 32 megapixel beeldsensor met een f/2.2. lens. Met deze hoge resolutie selfiecamera maak je eenvoudig gedetailleerde portretopnames.

Op de achterzijde van de Samsung A52 is een viervoudige camera geplaatst. Er is een 64 megapixel groothoekcamera met optische beeldstabilisatie voorhanden, evenals een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel macro camera en ten slotte een 5 megapixel dieptecamera voor het creëren van een mooi bokeh effect. De quad-camera maakt het tevens mogelijk om 10x digitaal in te zoomen.

Samsung heeft ook een 4K Video Snap functie toegevoegd, die het mogelijk maakt om 8 megapixel foto’s te maken van je 4K video’s. Ook is er een Scene Optimizer ingebouwd, middels kunstmatige intelligentie is de camera in staat om wel 30 verschillende opnames situaties te herkennen, waarna de camera instellingen automatisch worden aangepast aan de opname omstandigheden.

Daarnaast is er een Night mode voorhanden, om ook in de avonduren herinneringswaardige beelden op te kunnen nemen. Ten slotte kun je met AR Emoji en My Filter tal van leuke extra’s aan je foto’s toevoegen. Voor nog meer plezier kun je gebruik maken van de Fun Mode, die toegang geeft tot de AR-lens in Snapchat.

Samsung heeft de Galaxy A52 ook uitgerust met stereo speakers die zijn getuned door AKG. De smartphone is ook voorzien van Dolby Atmos technologie, die zorg moet dragen voor een surround sound ervaring. Ook is de A52 uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting, zodat je ook bedraad van je muziek kunt genieten. Met de Music Share functie kun je jouw muziek ook eenvoudig synchroniseren met de smartphone van je vriend, om zo samen naar de muziek te kunnen luisteren.

Aangaande de processor, Samsung vermeldt dat zowel het 4G als 5G model van de A52 wordt aangedreven door een 2.3Ghz octa-core chipset. Bij het 4G model gaat het waarschijnlijk om de Qualcomm Snapdragon 720, voor het 5G model is hoogstwaarschijnlijk de Snapdragon 750G ingezet. Laatstgenoemde beschikt over een geïntegreerde 5G modem en biedt iets snellere prestaties dan de Snapdragon 720.

Het 4G model kun je in Nederland kopen met 6G/128GB of 8GB/256GB geheugen. Het 5G model is uitsluitend beschikbaar met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Voor beide versies geldt dat het geheugen uitbreidbaar is middels een microSD geheugencompartiment.

De Samsung Galaxy A52 wordt ook voorzien van een extra krachtige accu. Er is een 4.500 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 25 Watt snelladen. Er wordt echter een beduidend langzamere 15 Watt oplader meegeleverd. De batterij zou groot genoeg moeten zijn om twee dagen mee te kunnen, zonder het toestel tussentijds op te hoeven laden.

De nieuwe Android 11 smartphones zijn per direct verkrijgbaar. In Nederland kun je de Galaxy A52 5G kopen voor een adviesprijs van € 430. Voor het 4G model is de vanaf prijs vastgesteld op € 350. De smartphone verschijnt in vier kleuren: Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White.

Samsung Galaxy A72

De Galaxy A72 is de grotere broer van de A52, letterlijk en figuurlijk. Deze smartphone beschikt over een 6,7-inch Super AMOLED display met Full HD+ resolutie. Het toestel biedt een maximale verversingssnelheid van 90 Hertz. Vooralsnog is de A72 uitsluitend verkrijgbaar met 4G support.

Mogelijk dat er op een later moment ook nog een 5G model wordt uitgebracht, in dat geval is het aannemelijk dat dit toestel ook de 120Hz refresh-rate ondersteunt – net als de Samsung A52 5G. De vingerafdruksensor is overigens onder het scherm geplaatst, dat geldt voor alle nieuw geïntroduceerde Galaxy A-serie modellen.

De 32 megapixel punch-hole selfie-camera is gelijk aan die van z’n kleinere broer. Bij de viertal camera’s aan de achterzijde is wel een verschil waarneembaar. In plaats van een dieptecamera is de Samsung A72 voorzien van een 8 megapixel telelens met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Deze telezoom camera is ook toegepast bij de Galaxy S21. De overige camera’s zijn gelijk aan die van de A52. Wat inhoudt dat er een 64 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 5 megapixel macrocamera is ingebouwd.

De Galaxy A72 4G wordt, net als z’n kleinere broer, aangedreven door de Snapdragon 720 SoC met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Een microSD kaart wordt ondersteunt tot maximaal 1TB.

Zowel aan de boven- als onderzijde van de mobiele telefoon is een stereo luidspreker geplaatst, die zorgt voor een surround sound effect. Heerlijk voor een avond bingewatchen, ook tijdens het gamen profiteer je van een extra realistisch en meeslepend geluid. De Samsung A72 beschikt ook over Game Booster, een speciale interface die ervoor zorgt dat je tijdens het spelen niet onnodig wordt afgeleid. Ook optimaliseert Game Booster de temperatuur en het geheugen, wat bijdraagt aan een fijne, contante spelervaring.

Mede door het grotere display heeft de A72 ook een grotere accu dan de A52. De 5.000 mAh batterij is bij regulier gebruik twee volle dagen te gebruiken, alvorens de smartphone weer aan de oplader gelegd moet worden. In tegenstelling tot de S21 serie worden de nieuwe A-serie modellen wél met oplader geleverd. Blijkbaar telt het milieu aspect bij de mid-range modellen niet mee, terwijl deze toestellen normaliter op veel hogere verkoopaantallen kunnen rekenen dan de high-end S-serie. Het gaat overigens om een 25 watt snellader.

De Android 11 smartphone wordt voorzien van de One UI 3.1 gebruikersinterface van Samsung. De nieuwe A-serie modellen bieden 3 jaar software ondersteuning, wat inhoudt dat er op den duur ook een update naar Android 12, 13 en 14 zal volgen. Daarnaast ontvang je 4 jaar lang beveligingsupdates.

De Samsung Galaxy A72 is verkrijgbaar in dezelfde vier kleuren: Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White. De 4G telefoon heeft een adviesprijs van € 450. Genoemde prijzen zijn voor een los, simlockvrij toestel. De nieuwe A-serie modellen zijn ook verkrijgbaar in combinatie met een telefoonabonnement. Doorgaans worden er lagere toestelkosten in rekening gebracht als je een abonnement afsluit. Alle Nederlandse telecomproviders zullen de Samsung A52 en A72 aanbieden.