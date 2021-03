Samsung A52 en A72 lancering tijdens Galaxy 2021 event Samsung organiseert Galaxy Awesome Unpacked 2021 evenement om twee nieuwe A-serie smartphones te introduceren, de veelbelovende A52 en de A72.

Komende week zal Samsung een virtueel event organiseren genaamd ‘Galaxy Awesome Unpacked 2021’. Op 17 maart 2021 worden er twee nieuwe Samsung A-serie modellen verwacht, de Galaxy A52 en de Galaxy A72. Alle details en officiële beelden van de tweetal toestellen zijn inmiddels al bekend. Met de benaming van het event wordt er niet alleen gerefereerd naar de geweldige functies, maar ook naar de kleuren – die allemaal de naam ‘awesome’ krijgen, zoals ‘awesome black’ en ‘awesome blue’. Deze benamingen worden overigens ook al gebruikt voor de recent geïntroduceerde Galaxy A32.

Wie wil er nou geen ‘awesome’ smartphone voor een betaalbare prijs? Met de Galaxy A-serie zet Samsung in op jongeren die een trendy telefoon wensen, met goede specs tegen een redelijke prijs. Deze strategie lijkt haar vruchten af te werpen. Zowel de Galaxy A50 als de één jaar later geïntroduceerde Galaxy A51 waren de meest populaire / best verkochte smartphones in Europa. Verwacht wordt dat de Galaxy A52 dit stokje gaat overnemen.

De Samsung Galaxy A72 is nog een stukje geavanceerder, hoewel de tweetal A-serie 2021 smartphones ook veel gelijkenissen met elkaar hebben, waaronder het design. Beide modellen draaien ook op het Android 11 besturingssysteem, beschikken over een quad-camera en een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Nieuw wordt de IP67 certificering, wat inhoudt dat de smartphones ook stof- en waterdicht zijn.

Als extra biedt de Samsung A72 een groter 6,7” display met een 90 Hertz refresh-rate, wat de scroll ervaring ten goede komt. Daarnaast zal het camerasysteem over hogere resolutie beeldsensoren beschikken en er wordt een dubbele stereo speaker ingebouwd. Ten slotte wordt er ook een hogere capaciteit batterij geïntegreerd. Hieronder nog even alle specs per model.

Samsung Galaxy A52

De Samsung A52 wordt uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ display. Net als bij zijn voorganger wordt het platte SuperAMOLED scherm voorzien van een in-display vingerafdruksensor. De mobiele telefoon beschikt over een gecentreerd geplaatste punch-hole selfie-camera met een resolutie van 32 megapixels.

Het 4G model wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 720, voor het 5G model wordt de snellere Snapdragon 750G ingezet. Laatstgenoemde beschikt over een geïntegreerde 5G modem waardoor je in combinatie met een 5G abonnement kunt genieten van het snelle mobiele internet dat het 5G netwerk te bieden heeft. Zowel het 4G als 5G model verschijnt in twee geheugenvarianten: 6GB/128GB of 8GB/256GB.

Op de achterzijde wordt een viervoudig camerasysteem geplaatst, bestaande uit een 64MP hoofdcamera, een 8MP ultragroothoekcamera, een 5MP dieptecamera en een 2MP macrocamera. Ten slotte wordt er een 4.500 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 25 Watt snelladen.

Er worden vier kleurvarianten verwacht: Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White en Awesome Violet. De Samsung A52 4G krijgt vermoedelijk een vanaf prijs van €350. Voor de Galaxy A52 5G wordt de adviesprijs waarschijnlijk vastgesteld op €430.

Samsung Galaxy A72

De Samsung A72 wordt letterlijk de grotere broer. Deze smartphone krijgt een 6,7-inch Full HD+ scherm. In plaats van de standaard 60 Hertz verversingssnelheid zal de A72 ook ondersteuning bieden voor 90Hz. Ideaal bij het scrollen, maar ook bij het gamen of het kijken van een film. Doordat het scherm 90x per seconde ververst wordt -in plaats van 60x- zien bewegende beelden er nog vloeiender uit.

Onder de motorkap van de Galaxy A72 4G wordt de Qualcomm Snapdragon 720G geplaatst. Het is nog onbekend of Samsung van dit model ook direct een 5G variant zal introduceren, en zo ja, welke SoC hiervoor ingezet. De Snapdragon 720G biedt namelijk geen 5G ondersteuning.

Naast een 32 megapixel selfie-camera zal er een quad-camera aan de achterzijde geïntegreerd worden. Het gaat om een 64 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 8 megapixel camera en een 2 megapixel macrolens.

De Samsung A72 krijgt een extra grote accu van 5.000 mAh. Ook dit A-serie model zal ondersteuning bieden voor 25 Watt snelladen. De A72 wordt uitgebracht in dezelfde vier kleuren als de A52. Vermoedelijk krijgt de 4G variant een adviesprijs van €450.

Op woensdag 17 maart zullen de Samsung A52 en A72 officieel worden aangekondigd. Het Galaxy Awesome Unpacked event is via een livestream te volgen, dat via het YouTube kanaal van Samsung wordt uitgezonden. Onderstaand nog even een teaser die Samsung gedeeld heeft, in aanloop naar het evenement.