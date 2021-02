Samsung Galaxy A72 waterdichte telefoon Nieuwe Galaxy A-serie smartphone op komst. De Samsung A72 wordt een 4G telefoon met een 90Hz AMOLED display. Nieuw is ook de IP67 certificering.

Er zijn meerdere Galaxy A-serie smartphones op komst. Afgelopen maand werd de Samsung Galaxy A32 al officieel geïntroduceerd, ook de A42 is inmiddels alweer enige tijd verkrijgbaar. Binnenkort worden ook de Galaxy A52 en de Galaxy A72 verwacht. Door de tijd heen zijn er al meermaals beelden online verschenen van deze nieuwe telefoonmodellen, ook zijn er al verschillende specs bekend.

Inmiddels heeft het Duitse WinFuture nieuwe details weten te bemachtigen omtrent de Samsung A72. De tech-website heeft een reeks officiële productbeelden gepubliceerd, ook worden nagenoeg alle specs genoemd. Grote kans dat deze informatie correct is.

Samsung Galaxy A72 met 90Hz display

De Galaxy A52 en A72 lijken in grote mate op elkaar, laatstgenoemde is wat groter en zal ook wat duurder worden. In eerste instantie zal dit model uitsluitend als 4G telefoon verschijnen. De smartphone zal verschillende designelementen van de Galaxy S21 overnemen, maar dan voor een aanzienlijk lagere prijs. De Samsung Galaxy A72 krijgt namelijk een adviesprijs van €450, aldus WinFuture.

De nieuwe A-serie smartphone wordt uitgerust met een 6,7-inch SuperAMOLED display met 2400×1800 pixels en een 20:9 beeldschermverhouding. Het betreft een plat display. Nieuw wordt de 90 Hertz refresh-rate ondersteuning, wat bijdraagt aan een betere scroll-ervaring. De vingerafdruksensor zal onder het scherm geplaatst worden.

Verder wordt er bovenin, in het midden, een klein gaatje in het display gemaakt voor de selfiecamera. Er wordt een 32 megapixel front-camera ingebouwd. Daarnaast wordt er een quad-camera aan de achterzijde geplaatst, deze is ondergebracht in een nieuw ontworpen cameramodule. De vormgeving doet ons denken aan de Galaxy S20 FE, het goedkoopste model binnen de S-serie van afgelopen jaar.

De hoofdsensor van 64 megapixels kan dankzij pixelbinning technologie meer scherpte en detail vastleggen dan voorheen. Daarnaast wordt er een 8 megapixel camera ingebouwd, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 2 megapixel macro lens.

Onder de motorkap van de Galaxy A72 wordt de 2.3Ghz octa-core Qualcomm Snapdragon 720G geplaatst, deze mid-range processor wordt ondersteunt door 8GB RAM geheugen en 128GB / 256GB opslaggeheugen. Het geheugen zal tevens uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaartje.

De smartphone heeft een ingebouwde batterij met een capaciteit van 5.000 mAh. De behuizing is gemaakt van kunststof en is tevens waterdicht gemaakt worden volgens IP67 normering. Voorgaande modellen binnen deze line-up waren nog niet waterdicht, dit is dan ook een duidelijk pluspunt.

Ook lijkt Samsung kans te zien om de A72 uit te rusten met een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Het toestel draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface van Samsung.

Samsung A72 prijs & verkrijgbaarheid

Nu ook de persafbeeldingen online zijn verschenen zal het niet lang meer duren alvorens Samsung deze nieuwe A-serie smartphone officieel zal introduceren. Waarschijnlijk wordt zowel de A72 als de A52 deze maand nog aangekondigd, komende maand zullen beide modellen naar verwachting in de verkoop gaan.

De A52 is de opvolger van de A51, dit was afgelopen jaar het best verkochte smartphonemodel wereldwijd. Ook met de A71 wist Samsung goede verkoopresultaten te behalen. Verwacht wordt dat ook de nieuwe modellen erg populair zullen zijn.

Vermoedelijk zal de Samsung Galaxy A72 in vier kleurvarianten worden uitgebracht: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet en Awesome Blue. Voor de 4G variant wordt de prijs van een los toestel zonder abonnement vastgesteld op €450. De A52 wordt overigens in dezelfde kleurvarianten verwacht.

Het is hierbij wel opmerkelijk dat er nog geen Samsung A72 5G model in de planning lijkt te staan. Er wordt namelijk wel een 5G model van de A52 verwacht. Zelfs de nog goedkopere A32 is verkrijgbaar met 5G.

Net als de A72 krijgt ook de A52 een 90Hz display en IP67 certificering. Echter, de Samsung A52 5G zal over een 120 Hz scherm beschikken, het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat een eventuele A72 5G ook ondersteuning zal bieden voor deze extra hoge verversingssnelheid.