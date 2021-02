Samsung Galaxy A-Serie smartphone met roterende camera Samsung patenteert een smartphone met roterende drievoudige camera, waardoor de gebruiker ook één van de camera's voor selfies kan gebruiken.

Toon pagina inhoud

Samsung zal dit jaar weer een grote variëteit aan smartphones uitbrengen. De Galaxy S21 serie is inmiddels officieel geïntroduceerd, evenals de goedkope Galaxy A32. Later dit jaar zullen er nog meer mid-range A-serie en budget M-serie modellen volgen, evenals verschillende opvouwbare smartphones. Wat mogen we dit jaar verwachten op het gebied van camera design; zullen er in 2021 nieuwe soorten uitschuifbare camera’s worden toegepast of houden telefoon-fabrikanten het liever bij de goedkoper en makkelijker te implementeren punch-hole camera?

Samsung bracht halverwege 2019 de Galaxy A80 uit, deze mobiele telefoon werd voorzien van een roterende camera waarmee je zowel selfies als reguliere foto- en videopnames kunt maken. Het lijkt er sterk op dat Samsung voornemens is om dit jaar z’n opvolger aan te kondigen, in de vorm van een Galaxy A82 5G.

Vooralsnog blijft het onbekend over wat voor een (selfie-)camera de Samsung Galaxy A82 zal beschikken. Mogelijk overweegt Samsung om de volgende technologie te implementeren.

Samsung smartphone met roterende pop-up camera

Halverwege 2020 heeft Samsung Electronics een patent aangevraagd voor een ‘Electronic device including camera module’. De 70-pagina tellende documentatie is op 14 januari 2021 gepubliceerd door de WIPO (World Intellectual Property Office).

Het gaat om een Samsung smartphone met een ingenieuze pop-up camera die zowel naar voren als achteren gericht kan worden, om selfies en reguliere foto’s en video’s te kunnen maken. Het is een vrij smalle, cilindrisch gevormde uitschuifbare camera. Het pop-up systeem herbergt maar liefst 3 camera lenzen.

Standaard zal de triple camera naar achteren gericht staan, alle drie de camera lenzen zijn dan zichtbaar. De camera bevindt zich dan in de behuizing. Zodra je een selfie wilt maken dan wordt de pop-up camera gedraaid en komt deze deels uit de behuizing omhoog.

Bij het maken van selfies en het voeren van videogesprekken heb je slechts één van de drie camera’s tot je beschikking. De twee onderste camera’s blijven in de behuizing en worden automatisch gedeactiveerd.

Het pop-up camerasysteem werkt geheel automatisch. Er wordt een motor ingebouwd die stroom levert. Daarnaast worden er twee tandwielen en een lange schroefas gebruikt om de rotatie en het pop-up mechanisme mogelijk te maken. Ten slotte wordt er een beweegbaar frame ingebouwd. In dit frame ligt de flexibele printplaat opgeslagen, die meebeweegt wanneer het camerasysteem uitgeschoven wordt.

Dit frame bevindt zich direct onder het pop-up camera systeem. Als de camera omhoog komt ontstaat er aan de achterzijde een opening, deze wordt bedekt door het frame. Optioneel kan Samsung dit zo ontwerpen dat je hier de flexibele printplaat in ziet liggen, zo staat in de uitgebreide documentatie beschreven.

Voor een betere visuele weergave van de gepatenteerde technologie heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, voor LetsGoDigital een serie product afbeeldingen gemaakt, waarop deze unieke Samsung smartphone met roterende pop-up camera is vormgegeven.

Bij het maken van selfies heb je in principe maar één lens tot je beschikking. Desalniettemin zijn er meer mogelijkheden uiteen gezet. Optioneel kan de camera nog verder omhoog komen, om zo ook een tweede cameralens bloot te stellen, zo staat er in de documentatie beschreven.

In de praktijk lijkt dit echter een minder solide en duurzame oplossing, temeer omdat het een vrij smal pop-up systeem betreft, die dan behoorlijk ver uit de behuizing zal moeten steken. Dit zou het camerasysteem extra kwetsbaar maken.

Afgezien van de Galaxy S10 Plus heeft Samsung ook bijzonder weinig dubbele selfiecamera’s toegepast. Voor de renders zijn we er dan ook vanuit gegaan dat er slechts één camera uit de behuizing komt – net als de patentafbeeldingen illustreren overigens.

Smartphones met een uitschuifbare camera

In 2019 werden er een groot aantal telefoonmodellen geïntroduceerd met een pop-up camera. Niet alleen Samsung, ook merken zoals Oppo, Vivo, OnePlus, Motorola, Huawei, Honor en Xiaomi hebben dat jaar verschillende telefoonmodellen met een pop-up selfiecamera geïntroduceerd.

Zo’n camerasysteem heeft verschillende voordelen. Allereerst maakt het gebruik van een pop-up camera het mogelijk om een groter schermoppervlak toe te passen, zonder uitsparingen of gaten in het scherm. Het geeft de smartphone een extra moderne en elegante uitstraling. Toch zijn er in 2020 beduidend minder mobiele telefoons geïntroduceerd met zo’n type camera. Dit brengt ons bij de nadelen van een uitschuifbare camera.

Een veelgehoord minpunt is de duurzaamheid. In de praktijk valt dit overigens nog wel mee. De meeste uitschuifbare camera’s die tot op heden zijn toegepast, zijn getest om ten minste 200.000x mee te gaan. Dat betekent dat je gedurende 5 jaar maar liefst 100x per dag gebruik kunt maken van de selfie-camera. Een ander nadeel is de waterdichtheid, door de bewegende onderdelen en de uitsparing die nodig is bovenin het frame, is het lastig om de smartphone stof- en waterdicht te maken.

Toch is het een heel ander probleem waar ontwikkelaars tegen aanlopen. Het implementeren van een pop-up camera vergt namelijk relatief veel aanpassingen in de behuizing. Zo’n camerasysteem eist ook simpelweg veel meer ruimte op, terwijl de behuizing toch al zo klein is om alle benodigde componenten in te kunnen verwerken.

Bovendien worden andere onderdelen ook steeds beter, wat vaak gepaard gaat met grotere onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan de batterij, de hedendaagse 5G telefoons vergen een extra grote accucapaciteit. Hetzelfde geldt ook voor de warmteafvoer, er worden steeds betere en complexere systemen ontwikkelt voor een goede warmteafvoer. Ook deze onderdelen nemen de nodige ruimte in beslag.

Daarnaast moet de flexibele printplaat kunnen meebewegen, wat hem extra kwetsbaar maakt. Concurrent Xiaomi heeft hier onlangs nog iets ingenieus op bedacht: een smartphone met pop-up camera waarbij gebruikt werd gemaakt van een reflecterende spiegel.

Door een spiegel toe te passen hoeft de flexibele printplaat niet aan het camerasysteem vast gemaakt te worden, waarmee zowel kosten als ruimte in de behuizing bespaard kan worden. Bovendien was het ook bij deze oplossing mogelijk om de camera twee kanten op te gebruiken.

Al met al is het zeker niet uitgesloten dat er in de toekomst opnieuw pop-up camera smartphones geïntroduceerd zullen worden. Niet voor niets worden er nog steeds patenten aangevraagd voor dergelijke technologie. Bovendien lijkt het simpelweg de beste selfie-camera oplossing die tot op heden verkrijgbaar is.

Op de achtergrond werken fabrikanten aan de ontwikkeling van een under-display camera, dit gaat naar verwachting voor de volgende selfiecamera trend zorgen. Logischerwijs zullen echter niet direct alle smartphone modellen over een camera onder het scherm beschikken.

Mogelijk dat deze pop-up camera zodoende een goed alternatief kan bieden, temeer omdat fabrikanten al langer met het idee spelen om één camerasysteem te gebruiken, waarmee je zowel selfies als reguliere foto- en video opnames kunt maken. Zodoende kan er op het aantal camera’s bespaard worden, hiermee kan zowel op de kosten als de ruimte bespaard worden, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

We verwachten overigens niet dat Samsung voor een dergelijke oplossing zal kiezen voor haar nieuwe vlaggenschip toestellen. Daarentegen zou het wel een mooie toevoeging kunnen zijn voor de Galaxy A-serie. Binnen deze serie worden de budget en middenklasse smartphones van het bedrijf ondergebracht.

Samsung A-serie 2021 modellen

De A-serie is de beste verkochte smartphone serie van Samsung. De Galaxy A51 en A71 werden exact een jaar geleden geïntroduceerd en behoorde tot de beste verkochte telefoons in Europa. Binnenkort worden zowel de Samsung Galaxy A52 als de Galaxy A72 verwacht. Beide 5G telefoons zullen over een kleine punch-hole camera beschikken die bovenin, centraal in het midden wordt geplaatst.

Eerder deze maand werd de Galaxy A32 al officieel aangekondigd. Bij deze Samsung smartphone is er gekozen voor een v-vormige notch. Net zoals de A42 ook over een notch beschikt. De nog goedkopere A22 en A12 zullen waarschijnlijk ook geen pop-up camera krijgen.

Zodoende gaat onze gedachte al snel uit naar de duurdere modellen binnen de Galaxy A-serie. Later dit jaar wordt de Samsung A82 verwacht, dit zou een uiterst geschikte kandidaat zijn om zo’n camerasysteem bij toe te passen. Net zoals zijn voorganger, de Samsung A80, ook al over een roterende camera beschikte. Bij dat model betaalde je overigens betrekkelijk veel voor het camerasysteem, mogelijk dat de nieuwe oplossing iets betaalbaarder wordt.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy smartphone met roterende pop-up camera.

Note to editors: The concept renders and product video presented in this publication are made in collaboration with Jermaine Smit (aka Concept Creator). This product is not officially announced by Samsung. You are allowed to use the high-resolution images for free if you include a clickable source link into your publication. Thank you very much for understanding.