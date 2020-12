Samsung Galaxy A52 5G smartphone Een nieuwe Samsung A-serie smartphone op komst. De Galaxy A52 wordt een betaalbare 5G telefoon met quad-camera, die begin 2021 wordt uitgebracht.

De Galaxy A51 behoort tot de best verkochte Samsung smartphones van 2020. Binnenkort zal zijn opvolger worden aangekondigd, het nieuwe model zal tevens 5G ondersteuning bieden. Inmiddels is het 5G netwerk ook in Nederland geactiveerd door KPN, T-Mobile en Vodafone. In combinatie met een 5G telefoonabonnement kun je inmiddels in een groot deel van Nederland gebruik maken van het snelle mobiele netwerk dat 5G te bieden heeft. Maar wat mag je verder verwachten van de Samsung Galaxy A52 5G?

De Samsung A52 wordt vermoedelijk deze maand nog officieel aangekondigd, waarna het toestel in januari 2021 wordt uitgebracht. Gelijktijdig wordt ook z’n grote broer, de Galaxy A72 5G verwacht. Daarnaast zit er ook nog een goedkope Galaxy A32 5G in de pijplijn.

Samsung A52 5G specificaties en prijs indicatie

Het nieuwe Galaxy A-serie model zal op veel punten vergelijkbaar zijn met het 2020 model. Zo lijkt de Samsung A52 5G net als zijn voorganger te beschikken over een 6,5-inch Full HD+ Super AMOLED display. De punch-hole camera die centraal in het midden is gepositioneerd wordt tevens gehandhaafd, zo blijkt uit nieuwe CAD renders van het toestel.

Daarnaast zal de vingerafdruksensor opnieuw onder het display geplaatst worden, waardoor je de telefoon eenvoudig en snel kunt vergrendelen door je vinger op het scherm te leggen. Er wordt gekozen voor een glanzend kunststof achterpaneel, ook wel 3D Glasstic genoemd door Samsung.

Het quad-camera systeem wordt in stand gehouden, hoewel het nog onduidelijk is of ook de configuratie identiek zal zijn. Verder lijkt Samsung kans te zien om de Galaxy A52 5G opnieuw te voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting. De A52 zal 159.9 x 75.1 x 8.4 mm groot zijn.

Je mag er vanuit gaan dat het nieuwe model direct bij lancering op het nieuwe Android 11 OS draait. Hier zal Samsung haar eigen One UI 3 interface overheen plaatsen. Het voorgaande model werd aangedreven door de Exynos 9611. Aangezien de Galaxy A52 over 5G ondersteuning zal beschikken zal er ook een nieuwe chipset toegepast moeten worden, met een geïntegreerde 5G modem. Onlangs toonde een Geekbench test aan dat de A52 5G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G – en dus niet de Exynos 1080, die in oktober dit jaar werd aangekondigd door Samsung.

Over de verkoopprijs van het nieuwe Galaxy A-serie model is vooralsnog geen informatie bekend. Afgelopen jaar werd de Samsung A51 voor €370 in de markt gezet. Dit was echter geen 5G telefoon. Zodoende mag je er vanuit gaan dat het nieuwe model iets duurder wordt, vermoedelijk krijgt de Samsung Galaxy A52 5G een vanaf prijs van zo’n €400 – €450. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement. Dit smartphone model zal door alle Nederlandse telecomproviders worden aangeboden, waarbij je doorgaans korting kunt krijgen op de toestelprijs door de telefoon met abonnement te kopen.