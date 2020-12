Samsung Galaxy A72 5G telefoon met quad-camera Binnenkort zal Samsung de Galaxy A72 aankondigen, een nieuwe 5G telefoon met quad-camera systeem. Qua design heeft de A72 5G veel weg van de A71.

Verwacht wordt dat Samsung binnen nu en drie weken een tweetal Galaxy A-serie smartphones zal aankondigen. Het gaat om de opvolgers van de Galaxy A51 en de A71. Inmiddels zijn de eerste renders online verschenen van de verwachte Galaxy A52 en A72. Beide modellen lijken bijzonder veel gelijkenissen te hebben met hun voorgangers. In deze publicatie beperken we ons tot de Galaxy A72. Hier vind je meer informatie over de Galaxy A52. Daarnaast wordt binnenkort ook nog de goedkope Galaxy A32 verwacht, alle drie de nieuwe Samsung telefoons zullen 5G ondersteuning bieden.

De Samsung A72 5G wordt het grootste toestel van de genoemde A-serie telefoons. Deze smartphone krijgt vermoedelijk een 6,7-inch plat display met Full HD+ resolutie en een hole-punch selfiecamera die bovenin in het midden wordt geplaatst. Samsung zal kiezen voor een glasstic achterpaneel (kunststof dat eruit ziet als glas) en een aluminium frame, zo wist Steve Hemmerstoffer te melden op social media platform Voice.

Specs en prijs van de Samsung A72 5G

Overige technische specificaties van het toestel blijven helaas nog schaars. Wel is duidelijk dat de Galaxy A72 over een quad camera zal beschikken. Vermoedelijk gaat het om een geüpgradede variant van het 48MP quad-camerasysteem die in de A71 is terug te vinden. Daarnaast ligt het voor de hand dat het nieuwe model uit de Galaxy A-Serie zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 690 mobiele processor met geïntegreerde 5G modem.



Verder zal de Samsung Galaxy A72 over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken. Net als afgelopen jaar kiest Samsung voor een vingerafdruksensor die onder het scherm wordt geplaatst. Het toestel krijgt de volgende afmetingen: 165 x 77,4 x 8.1mm.

Over de prijs is nog geen informatie bekend. De Samsung A71 kreeg afgelopen jaar te maken met een behoorlijke prijsverhoging. Verwacht wordt dat de prijs komend jaar minimaal omhoog gaat, ondanks de ondersteuning voor 5G mobiel internet. Vermoedelijk zal de Samsung Galaxy A72 5G in Nederland een adviesprijs krijgen van zo’n €500.

De Galaxy A51 en A71 behoren tot de best verkochte Samsung smartphones, zo worden deze A-serie smartphones vaker verkocht dan de high-end Galaxy S-serie modellen. Nog voor de introductie van de langverwachte Galaxy S21 serie zal Samsung de nieuwe A-serie modellen aankondigen.