Xiaomi smartphone met slide-display verbergt selfie-camera

Xiaomi weet met regelmaat innovatieve smartphone modellen te presenteren. De Mi Mix Alpha met z’n surround display was ongetwijfeld de meest opvallende en innovatieve verschijning. Ook de opvouwbare smartphone met dubbele vouwlijn maakte veel indruk. Xiaomi experimenteert graag met de toepassing van een flexibele display. Hierdoor ontstaan nieuwe bedieningsmogelijkheden, wat een totaal andere gebruikerservaring met zich meebrengt.

Ditmaal onderzoekt de Chinese telefoonfabrikant de mogelijkheid om een smartphone te ontwikkelen met een flexibel display, dat werkt middels een slide-mechanisme waar ook de selfie-camera achter schuilgaat.

Xiaomi smartphone met oprolbaar display

Beijing Xiaomi Mobile Software heeft een octrooi aangevraagd voor een ‘Electronic device’, dat op 29 oktober 2020 werd gepubliceerd door de WIPO (World Intellectual Property Office) en de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Het gaat om een Xiaomi telefoon met een groot oprolbaar slide-display. Het scherm bedekt zowel de gehele voorzijde, de onderzijde en een groot deel van de achterzijde. Zodoende heeft deze smartphone een unieke en stijlvolle uitstraling.

De gehele voorzijde van de gepatenteerde Xiaomi smartphone bestaat uit schermoppervlak. De schermranden zijn zeer minimaal gehouden, waardoor de gebruiker een relatief groot beeldscherm tot z’n beschikking heeft. Er is op het eerste gezicht ook geen front-camera en/of receiver zichtbaar.

Middels een slide-beweging kan het flexibele display vanuit de voorzijde 2 centimeter naar beneden schuiven. Door het oprolbare display uit te schuiven wordt het front-camerasysteem zichtbaar. Tegelijkertijd wordt het toestel aan de onderzijde langer, om zo ruimte te bieden voor het flexibele display.

Om dit alles mogelijk te maken is het scherm in een bracket geplaatst, welke over een slide-rail beweegt. Dit railsysteem is in de onderste helft van de behuizing aangebracht en zorgt ervoor dat het flexibele display kan bewegen. Tevens zorgt dit railsysteem ervoor dat de telefoon vanuit de onderzijde verlengt wordt in uitgetrokken stand.

Om de gepatenteerde technologie te visualiseren heeft industrieel designer Sarang Sheth in samenwerking met LetsGoDigital een serie product renders ontworpen op basis van het octrooi van Xiaomi. Sarang is hoofdredacteur bij Yanko Design, een gerespecteerd online magazine over moderne, industriële designs. Op de 3D product afbeeldingen is de gepatenteerde Xiaomi smartphone zichtbaar in de meest compacte stand en in uitgeschoven stand.

Slide-display bedienen middels spraak commando’s

Het schuifmechanisme kan op verschillende wijze in werking worden gesteld. De gebruiker kan op het scherm tikken, waarna het flexibele display in de gewenste richting begint te bewegen. Daarnaast kan de slide functionaliteit middels spraak commando’s bediend worden, zo staat in de uitgebreide documentatie vermeld.

Zodra het display is uitgeschoven wordt het camerasysteem zichtbaar. Hier is de selfie-camera in verwerkt, evenals een omgevingslichtsensor, een afstandssensor en een dot projector. Ook de receiver zit achter het slide-display verscholen.

Middels een tweetal (elektro)magneten wordt het beeldscherm op z’n plek gehouden, zodat deze niet ongewenst kan terugschieten tijdens het fotograferen. De positionering van de magneten zorgt ervoor dat het scherm automatisch tot een bepaald punt open- en dicht kan schuiven. Een half open stand is dan ook niet mogelijk; het is open of dicht.

Xiaomi Mi Mix smartphone met tweede scherm aan achterzijde

Het scherm aan de achterzijde is iets kleiner dan het front-display. Zodoende blijft er aan de bovenzijde nog voldoende ruimte over om een camerasysteem te implementeren. Voor het vormgeven van de renders zijn we uitgegaan van een quad-camera, gelijk aan die van de Mi 10T (Pro). Xiaomi kan hier echter elk willekeurig camerasysteem voor gebruiken.

Door ook de achterzijde te voorzien van schermoppervlak is het in theorie overbodig om ook een selfie-camera te implementeren. Ten slotte kun je met de hoofdcamera ook selfies maken, waarbij het scherm aan de achterzijde dienst doet als viewfinder. De technologie die Xiaomi heeft vastgelegd lijkt zodoende een behoorlijk gecompliceerde en kostbare oplossing te zijn. Bovendien zal zo’n railsysteem behoorlijk wat ruimte opeisen in de toch al zo compacte behuizing.

Desalniettemin is het wel een bijzondere innovatie. Je zou het kunnen beschouwen als doorontwikkelde variant van de Xiaomi Mi Mix 3. Deze smartphone werd voorzien van een magnetisch slider-mechanisme, waar de front-camera achter verborgen zit. Bij dit model ging het echter niet om een flexibel display, maar om twee telefoondelen die je als het ware over elkaar heen schuift.

Vooralsnog is er bijzonder weinig bekend over de opvolger van de in 2018/2019 geïntroduceerde Mi Mix 3 (5G). Verwacht wordt dat de Xiaomi Mi Mix 4 later dit jaar zal worden aangekondigd. Dit zal ongetwijfeld weer een innovatief telefoonmodel worden, details hieromtrent zijn echter nog niet bekend.

Mogelijk wordt de Mi Mix 4 de allereerste Xiaomi smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt geplaatst. Halverwege 2020 maakt het bedrijf bekend inmiddels te werken aan de 3de generatie under-screen camera technologie. Verwacht wordt dat de massaproductie hiervan in de tweede helft van 2021 zal starten.

In het patent wordt ook nog een tweede variant beschreven. Ditmaal is het flexibele scherm niet naar beneden, maar naar rechts te verschuiven. Zodoende is er gekozen voor een verticaal camerasysteem. Deze toepassing lijkt een soort variant te zijn op de Mi Mix Alpha. Het scherm loopt in dit geval via de rechterzijde door en beslaat zo’n 75% van de achterzijde.

Dat het bedrijf twee design varianten laat vastleggen, waarbij soortgelijke technologie wordt toegepast, is vrij gebruikelijk. Dit was bijvoorbeeld ook het geval bij de Xiaomi opvouwbare smartphones waar we eerder deze maand over rapporteerde.

Of Xiaomi de gepatenteerde technologie zal toepassen in een eindproduct is vooralsnog onbekend. Mocht dit het geval zijn, dan zou dit toestel waarschijnlijk binnen de Mi Mix line-up geplaatst worden. Hoe dan ook, we verwachten nog heel wat innovatieve producten te zien van Xiaomi dit jaar. Zo lijkt de Chinese fabrikant in 2021 maar liefst 3 opvouwbare smartphone modellen uit te willen brengen.

Binnenkort zal ook de Xiaomi Mi 11 wereldwijd worden gelanceerd. Eind december werd dit vlaggenschip al aangekondigd voor de Chinese markt, als allereerste smartphone dat wordt aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888 chipset.

Daarnaast wordt er ook nog een Mi 11 Pro verwacht, deze smartphone zou over een gigantisch 120x zoombereik beschikken. Ook zou het Pro model ondersteuning bieden voor 120 Watt bedraad opladen – hierdoor kun je het toestel ongekend snel opladen. Ter vergelijking, de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy S21 Ultra biedt slechts ondersteuning voor 25W snelladen. De iPhone 12 Pro Max is met 18W nog langzamer in het bijladen van de batterij.

Nr. 3 smartphone fabrikant ter wereld

Hoewel het bedrijf innovatieve vlaggenschip smartphones weet te presenteren, behaalt Xiaomi nog betere verkoopprestaties met haar budget- en mid-range line-up. De afgelopen twee jaar heeft de onderneming haar wereldwijde marktaandeel binnen de smartphonemarkt weten te verdubbelen.

Inmiddels is Xiaomi goed voor een wereldwijd marktaandeel van ruim 13%, waarmee het momenteel de Nr. 3 smartphonefabrikant ter wereld is. De Nr. 1 en Nr. 2 zijn nog altijd Samsung en Huawei, maar Apple is inmiddels al gepasseerd.

Xiaomi heeft goed weten te profiteren van het verloren marktaandeel van Huawei. Sinds de invoering van het Amerikaanse handelsverbod heeft Huawei te maken met sterk teruglopende verkoopcijfers in Europa en andere markten buiten China. Het succes van Xiaomi is ook de Amerikaanse president Donald Trump niet onopgemerkt gebleven.

Hoewel Trump inmiddels is opgevolgd door Joe Biden, besloot Trump tien dagen geleden nog om ook Xiaomi op de zwarte lijst te zetten. Het gaat hier weliswaar om een militaire zwarte lijst, met minder zware consequenties. Xiaomi heeft geen handelsverbod opgelegd gekregen, zoals Huawei. Maar Amerikaanse investeerders mogen vanaf november niet langer een belang hebben in het bedrijf, dat volgens Trump banden zou hebben met het Chinese leger.

Naast smartphones produceert het Chinese merk ook andere type connected devices. Zo werd onlangs de Xiaomi Mi Smart Clock aangekondigd, een slimme wekkerradio met geïntegreerd display. Ook produceert Xiaomi TV’s, smart bands en zelfs elektrische scooters behoren tot het assortiment.

Bekijk hier het patent van Xiaomi.

Note to editors: The 3D product renders presented in this article are made in collaboration with Sarang Sheth, Industrial Designer and Editor in Chief at Yanko Design. The design is based on the patent images of Beijing Xiaomi Mobile Software. The images are for illustrative purposes only, this product is not for sale. If you want to use the product renders on your own website, please include a clickable source link into your publication. Thank you very much.