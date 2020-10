Xiaomi Mi 10T smartphone serie met 5G en 144Hz scherm Xiaomi brengt drie Mi 10T smartphone modellen uit met 5G ondersteuning. Twee modellen hebben een 6,7" scherm met een ultrahoge 144Hz refresh-rate.

Toon pagina inhoud

Chinese fabrikanten zijn goed op dreef met het introduceren van nieuwe smartphone modellen. Eerder deze week was het de beurt aan Vivo, en ook Oppo heeft met de Reno4 Serie drie spraakmakende 5G telefoons aangekondigd. Gelijktijdig heeft concurrent Xiaomi ook drie nieuwe 5G telefoons onthuld. De Xiaomi Mi 10T Lite is het goedkoopste model, daarnaast zijn de Mi 10T en de Mi 10T Pro aangekondigd. Laatstgenoemde is -zoals de benaming al doet vermoeden- het meest geavanceerde model. Desalniettemin toont dit toestel bijzonder veel overeenkomsten met de standaard 10T.

Alle genoemde smartphones worden in november dit jaar uitgebracht in Nederland. Vanaf halverwege oktober wordt het al mogelijk om een preorder bestelling te plaatsen. De smartphones worden verkocht via BelSimpel, MediaMarkt en de webshop van Xiaomi zelf.

Wat mag je van de nieuwe Xiaomi smartphones verwachten en hoe verschillen deze modellen van elkaar? In deze publicatie gaan we dieper in op de specificaties en features van de drietal Mi 10T toestellen.

Xiaomi Mi 10T Pro smartphone met 144Hz scherm

De Xiaomi Mi 10T Pro is de opvolger van de halverwege vorig jaar uitgebrachte Mi 9T Pro. Het nieuwe model wordt voorzien van een 6,67-inch LCD Full HD+ display. Bijzonder is de hoge verversingssnelheid van maar liefst 144 Hertz. Hierdoor kun je uiterst soepel scrollen en ook bij het gamen komt deze hoge refresh-rate goed tot z’n recht. In de linker bovenhoek is een klein gaatje gemaakt voor de selfiecamera, deze biedt een resolutie van 20 megapixels. De smartphone heeft een plat display met smalle schermranden.

Onder de motorkap wordt de Qualcomm Snapdragon 865 chipset geplaatst met 8GB LPDDR5 werkgeheugen. Consumenten worden de keuze geboden uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. De vingerafdruksensor is bij dit model aan de zijkant geplaatst.

De achterzijde van de Mi 10T Pro wordt gedomineerd door een groot camerasysteem bestaande uit een triple camera. Er is een 108 megapixel groothoekcamera met OIS (optische beeldstabilisatie) beschikbaar, evenals een 13 megapixel ultragroothoek camera en een 5 megapixel macro camera. Een telecamera ontbreekt dus. Verder wordt de Xiaomi Mi 10T Pro uitgerust met een grote capaciteit batterij. De 5.000 mAh accu biedt ondersteuning voor 33 Watt snelladen.

Voor het 128GB model is de prijs vastgesteld op €600. De 256GB Mi 10T Pro kost €650. Beide modellen zijn vanaf 2 oktober te bestellen als preorder via de Mi Store. Vanaf 15 oktober is de telefoon ook vooruit te bestellen via eerder genoemde webshops.

Xiaomi Mi 10T biedt goede prijs/kwaliteit verhouding

De Mi 10T toont opmerkelijk veel overeenkomsten met het Pro model. Zo is de displaygrootte en resolutie gelijk. Zelfs de 144Hz refresh-rate wordt ondersteunt door de Mi 10T. Ook wordt dezelfde chipset ingezet. Qua geheugen zijn er wel enkele verschillen, zo is er 6GB werkgeheugen voorhanden en 128GB opslaggeheugen.

De 20 megapixel front-camera is qua resolutie identiek, opvallend genoeg heeft Xiaomi er bij dit model echter voor gekozen om de hole-punch camera centraal in het midden te plaatsen – in plaats van in de linker bovenhoek, zoals bij de andere twee Mi 10T modellen het geval is.

Verder zijn er enkele verschillen aangebracht rondom het camerasysteem aan de achterzijde. Zo is de Xiaomi Mi 10T uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera, de ultragroothoek- en macro camera’s zijn wel identiek aan die van de 10T Pro. Ook de accucapaciteit is voor beide modellen gelijk. De prijs van deze Xiaomi 5G telefoon ligt wel beduidend stuk lager, namelijk €450 (6GB/128GB).

Xiaomi Mi 10T Lite goedkope 5G telefoon

Het Lite model wordt tevens binnen de Mi 10T serie geplaatst. Deze 5G smartphone is eveneens uitgerust met een 6,67-inch LCD display. De refresh-rate is met 120 Hertz nog altijd bovengemiddeld hoog. Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 750G chipset, welke wordt ondersteunt door 6GB RAM geheugen. Er worden twee geheugenvarianten aangeboden, het goedkoopste model beschikt over 64GB opslaggeheugen, het duurdere model heeft 128GB geheugen.

Er is een 16 megapixel selfiecamera voorhanden en op de achterzijde is een quad-camera gesitueerd. Deze bestaat uit een 64 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en ten slotte een 2 megapixel dieptesensor.

De accucapaciteit van 4.820 mAh is nog altijd ruim voldoende om de dag door te komen. Ook de Mi 10T Lite biedt ondersteuning voor 33 Watt snelladen. Dit model wordt eveneens in november beschikbaar gesteld. Voor de 64GB variant is de prijs vastgesteld op €280. Voor het model met 128GB geheugen betaal je €330.