Xiaomi 12x de goedkoopste 5G telefoon binnen de 12-serie

Xiaomi heeft de eerste drie modellen binnen de high-end 12-serie aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi 12x, de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro. De drietal smartphones zijn vooralsnog uitsluitend in China geïntroduceerd. Rond maart zullen de nieuwe toestellen ook internationaal worden gepresenteerd. Het basismodel wordt in ieder geval in Nederland verwacht, mogelijk zal ook het Pro en/of het x-model in ons land gevoerd worden. Daarnaast wordt er ook nog een Xiaomi 12 Ultra verwacht.

De 12x is in grote mate gelijk aan het basismodel. Het belangrijkste verschil is te vinden onder de motorkap. De Xiaomi 12 is namelijk uitgerust met de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. De Xiaomi 12x moet het doen met de iets minder krachtige Qualcomm Snapdragon 870 5G. Laatstgenoemde chip werd begin 2021 geïntroduceerd als opvolger van de Snapdragon 865 en als goedkoop alternatief op de Snapdragon 888 – laatstgenoemde is in veel 2021 vlaggenschip toestellen toegepast.

Xiaomi 12x met Snapdragon 870 5G

De Snapdragon 870 5G is een octa-core processor, gebakken volgens het 7 nanometer procedé. Er is een Adreno 650 GPU ingezet en een Kryo 585 CPU als Prime Core @ 3,2Ghz. Deze chipset biedt krachtige prestaties en dankzij de geïntegreerde X55 modem is de telefoon ook compatibel met het 5G netwerk.

Er is ook een speciaal koelsysteem ingebouwd met een grafiet en grafeen laag om oververhitting tegen te gaan. Tenzij je voornemens bent om jouw mobiele telefoon héél zwaar te belasten, heb je meer dan genoeg aan deze SoC.

Er worden drie geheugenvarianten uitgebracht van de Xiaomi 12x. Standaard wordt er 8GB/128GB geheugen ingebouwd. Daarnaast is er een variant met 8GB/256GB en 12GB/256GB beschikbaar. Het gaat om LPDDR5 RAM geheugen en UFS 3.1 opslag, voor schrijfsnelheden tot 1450MB per seconde.

Overige specs zijn gelijk aan het basismodel. De smartphone is uitgerust met een 6,28-inch OLED display. Het scherm is lichtelijk afgerond en de displayafmeting is verkleind, waardoor het toestel makkelijker met één hand te bedienen zal zijn.

Mede door de smalle schermranden heeft de telefoon een bijzonder compact formaat. De smartphone is nog smaller dan de iPhone 13, die over een kleiner 6,1” scherm beschikt. Er is een Full HD+ display toegepast met ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate.

Ook wordt Dolby Vision en HDR10+ ondersteunt, die bijdragen aan een extra rijke kleurweergave. Het scherm heeft tevens een A+ certificering ontvangen van DisplayMate, vanwege een ‘perfecte kleurweergave en indrukwekkende helderheid’.

Geavanceerde camera’s

Voor de selfiecamera is er een ponsgat gemaakt, die bovenin centraal in het midden is geplaatst. De front-camera biedt een 32 megapixel resolutie om hoge resolutie selfies te kunnen maken. Uiteraard is deze camera ook inzetbaar voor het voeren van videogesprekken. Video’s met de front-camera in Full HD kwaliteit @ 60fps worden opgenomen. Ook wordt de panorama modus ondersteunt, evenals HDR.

Het camerasysteem op de achterzijde ziet er net zo indrukwekkend uit. Er is een triple-camera beschikbaar bestaande uit een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 13 megapixel ultra-groothoekcamera en een 5 megapixel telefoto zoomcamera met 2x optische zoom en macro-functionaliteit. Video’s kunnen in een indrukwekkende 8K kwaliteit worden opgenomen @ 24fps.

Xiaomi heeft de high-end 12x ook voorzien van een stereospeaker systeem dat is getuned door Harman Kardon, om tot een sublieme geluidservaring te komen. De telefoon biedt ondersteuning voor Dolby Atmos, voor een prachtig 3D surround sound effect. Ideaal bij het kijken naar een film of tijdens het gamen.

De nieuwe Xiaomi telefoon draait op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de nieuwe MIUI 13 gebruikersinterface. Gisteren heeft het bedrijf ook een lijst vrijgegeven van Xiaomi telefoons die vanaf het eerste kwartaal van 2022 een update mogen verwachten naar MIUI 13.

Verder biedt de Xiaomi 12x ondersteuning voor NFC en een IR-blaster. Zodoende kun je de telefoon eenvoudig met je TV verbinden, om je smartphone in te zetten als afstandsbediening. De smartphone weegt 176 gram en heeft de volgende afmetingen: 152.7 x 69.9 x 8.2 mm.

Het toestel is voorzien van een 4.500 mAh batterij dat ondersteuning biedt voor 67W snelladen. Met de bijgeleverde oplader zit een lege batterij in minder dan 40 minuten weer volledig vol. Dat betekent dat je de batterij in no-time weer kunt opladen. Althans, het kan nóg sneller. Zo biedt de Xiaomi 12 Pro ondersteuning voor maar liefst 120W snelladen. Xiaomi is duidelijk toonaangevend binnen de branche als het gaat om de oplaadsnelheden.

Wanneer kun je de Xiaomi 12x kopen?

De Xiaomi 12x heeft een glazen achterpaneel met een matte afwerking. De nieuwe smartphone kun je in China kopen in de kleuren zwart, paars/roze en blauw. De prijs is als volgt vastgesteld:

• 8GB/128GB : 3.200 CNY omgerekend zo’n € 540

• 8GB/256GB : 3.500 CNY omgerekend zo’n € 590

• 12GB/256GB : 3.800 CNY omgerekend zo’n € 640

Mocht Xiaomi besluiten om dit telefoonmodel ook in Europa uit te brengen, dan zullen de prijzen ongetwijfeld hoger uitvallen – mede door toeslagen en belastingen. Desondanks levert Xiaomi met dit model een bijzonder veelzijdige en krachtige smartphone voor een schappelijk bedrag.