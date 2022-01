Xiaomi MIUI 13 update Vanaf Q1 2022 zal Xiaomi de nieuwe MIUI 13 software uitrollen, op basis van Android 12. Bekijk hier de lijst met Xiaomi telefoons die een update krijgen.

Gelijktijdig met de geavanceerde Xiaomi 12x, de Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro smartphones heeft de Chinese fabrikant ook haar nieuwe gebruikersinterface onthuld. De Xiaomi MIUI 13 interface is gebaseerd op Android 12 en geschikt voor telefoons, tablets, slimme apparaten en TV’s. Het bedrijf heeft een overzicht samengesteld waarop exact vermeld staat welke Xiaomi telefoons een update naar MIUI 13 mogen verwachten. Onderstaand vind je de gehele lijst, hierbij moet opgemerkt worden dat niet alle telefoonmodellen verkrijgbaar zijn in Nederland.

De MIUI 13 update wordt vanaf het eerste kwartaal van 2021 uitgerold. De interface wordt gekenmerkt door een vernieuwd design, met nieuwe widgets, achtergronden en een nieuw Mi Sans-lettertype. De MIUI interface werkt sneller en stabieler dan ooit tevoren, aldus de fabrikant. Ook op het gebied van beveiliging zijn er verschillende nieuwe features voorhanden, waaronder verbeterde beveiliging met elektronische fraudebescherming en nieuwe privacy-controle mogelijkheden.

MIUI 13 update telefoon overzicht

De volgende Xiaomi telefoons krijgen vanaf Q1 2022 een update naar MIUI 13:

• Xiaomi Mi 11

• Xiaomi Mi 11 Ultra

• Xiaomi Mi 11i

• Xiaomi Mi 11X Pro

• Xiaomi Mi 11X

• Xiaomi 11T Pro

• Xiaomi 11T

• Xiaomi Mi 11 Lite

• Xiaomi Mi 11 Lite 5G

• Xiaomi 11 Lite 5G NE

• Xiaomi 11 Lite NE

• Xiaomi Pad 5

• Xiaomi Redmi 10

• Xiaomi Redmi 10 Prime

• Xiaomi Redmi Note 8 (2021)

• Xiaomi Redmi Note 10 Pro

• Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

• Xiaomi Redmi Note 10

• Xiaomi Redmi Note 10 JE

Staat jouw Xiaomi smartphone er niet bij? Niet getreurd, vooralsnog heeft Xiaomi alleen laten weten dat deze telefoons vanaf het eerste kwartaal van 2022 een update mogen verwachten. Het is goed mogelijk dat de lijst op een later moment nog wordt aangevuld. Is jouw Xiaomi telefoon ouder dan twee jaar? Dan is er een reële kans dat deze geen nieuwe Android update meer mag verwachten.

Voor de tablets heeft Xiaomi een speciale interface uitgebracht genaamd MIUI 13 Pad. Deze software is speciaal ontworpen voor apparaten met een groot display. Volgens de fabrikant zijn de 3.000 belangrijkste Android apps geoptimaliseerd, waardoor de nieuwe UI een fijnere gebruikerservaring zal leveren. Bovendien heeft MIUI 13 maar liefst 23% minder last van framedrops als z’n voorganger.

Download: Wallpaper 1 – Wallpaper 2 – Wallpaper 3 – Wallpaper 4

Download: Wallpaper 5 – Wallpaper 6 – Wallpaper 7 – Wallpaper 8

Download: Wallpaper 9 – Wallpaper 10 – Wallpaper 11 – Wallpaper 12

Xiaomi wallpaper downloaden

Xiaomi heeft ook een serie nieuwe wallpapers voor de Xiaomi 12 serie uitgebracht. Bovenstaand wordt een selectie van de 12 mooiste achtergronden getoond. Uiteraard zijn de wallpapers ook te downloaden om op een ander telefoonmodel te gebruiken. Met deze beelden kun je zowel het startscherm als het vergrendelscherm van je telefoon verrijken.

De Xiaomi walpapers zijn verkrijgbaar in een reeks verschillende kleuren en stijlen, zo is er voor iedere gebruiker een geschikte achtergrond te vinden. Het gaat om zogenaamde still wallpapers (statistische achtergronden).

Daarnaast heeft het bedrijf ook verschillende dynamische achtergronden, ook wel live wallpapers (bewegende achtergronden) genoemd, ontworpen voor haar nieuwe smartphone line-up. Deze staan voorgeïnstalleerd op de nieuwe 12-serie devices. Hoewel deze modellen vooralsnog uitsluitend in China verkrijgbaar zijn, wordt verwacht wordt dat de Europese release van de Xiaomi 12 in maart 2022 zal plaatsvinden. Ook zit er nog een Xiaomi 12 Ultra in de pijplijn, met een bijzonder geavanceerde camera en zonder tweede display ditmaal.