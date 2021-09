Xiaomi 11T en 11T Pro 5G smartphones Drie nieuwe Xiaomi smartphones aangekondigd. De 11T en 11T Pro hebben een lange accuduur en snelle oplader. De Mi 11 Lite 5G NE is extra betaalbaar.

Een dag na de introductie van de Apple iPhone 13 serie onthulde Xiaomi de nieuwe 11T line-up. Er zijn twee modellen aangekondigd, naast een basismodel werd er ook een 11T Pro onthuld. Het nieuwe duo zal vanaf halverwege oktober verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig werd ook de Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE aangekondigd, die op 1 november wordt uitgebracht. Met het nieuwe trio zet Xiaomi een serie veelzijdige 5G smartphones in de markt met een lange accuduur, goede camera’s en een mooi plat scherm.

Om te beginnen met de nieuwe 11T line-up. Xiaomi heeft de benamingen enigszins herzien. Kenners van het merk zijn ongetwijfeld gewend geraakt aan de ‘Mi’-benaming. De Chinese fabrikant heeft echter besloten om deze serienaam voortaan achterwege te laten. Zodoende dat de nieuwe toestellen over een extra korte modelnaam beschikken.

Het gaat overigens niet om de opvolgers van de eerder dit jaar gelanceerde Xiaomi Mi 11 serie. Het nieuwe duo valt qua specs en prijs onder de Mi 11, maar boven de Mi 11 Lite. De verkoopprijzen lopen uiteen van €500 voor de Xiaomi 11T (8GB/128GB) tot €650 voor de 11T Pro (8GB/128GB).

Xiaomi 11T Pro met 120W oplader

Xiaomi heeft het tweetal voorzien van een plat scherm – in tegenstelling tot de Mi 11. De smartphone is uitgerust met een 6,67-inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. De hoge verversingsfrequentie draagt bij aan een extra soepele bediening. Het scherm biedt een fijne kijkervaring, met een hoog contrast en een groot kleurbereik. Verder is er Corning Gorilla Glass Victus toegepast om het scherm extra kras- en stootbestendig te maken. De vingerafdruksensor is aan de zijkant, in de power-knop geïntegreerd.

De 11T Pro wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 met geïntegreerde 5G modem. Er wordt meerdere geheugenvarianten uitgebracht. Naast een basismodel met 8GB/128GB geheugen verschijnt er ook een 8GB/256GB en een 12GB/256GB model. Mocht je overwegen om deze telefoon te kopen, houdt er dan rekening mee dat er geen geheugenkaartslot aanwezig is.

Het toestel draait op Android 11 in combinatie met de MIUI 12.5 gebruikersinterface. Xiaomi heeft haar updatebeleid onlangs herzien. De 11T serie zijn de eerste modellen van het merk die maar liefst 4 jaar Android OS updates zullen ontvangen. Zo kun je extra lang profiteren van de nieuwste functies. Ook worden de smartphones voorzien van 4 jaar beveiligingsupdates.

Aangaande de foto- en video-mogelijkheden, voor de front-camera heeft Xiaomi gekozen om een punch-hole camera toe te passen. Deze bevat een 16 megapixel beeldsensor en een f/2.5 lens. Met de selfiecamera kun je video’s in Full HD resolutie @ 30fps vastleggen.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geïntegreerd. Naast een 108 megapixel hoofdcamera (f/1.8) beschikt de Xiaomi 11T Pro over een 8 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 5 megapixel telefoto macro camera (f/2.4). Video’s kunnen met het triple-camerasysteem in een indrukwekkende 8K resolutie @ 30fps worden vastgelegd.

Verder beschikt de telefoon over stereo speakers, die door Harman Kardon zijn afgesteld. Een 3.5mm aansluiting ontbreekt helaas. Uiteraard is het wel mogelijk om de 11T Pro te verbinden met draadloze Bluetooth oordopjes. Ten slotte is de behuizing IP53 gecertificeerd, wat inhoudt dat de telefoon spatwaterdicht is.

Waar deze Xiaomi smartphone in uitblinkt is de accuduur en de snellaad mogelijkheden. De Xiaomi 11T Pro is voorzien van een 5.000 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 120W bedraad opladen. Opladen gaat via de USB-C aansluiting, Xiaomi levert ook standaard een 120 Watt oplader mee. Met deze lader kun je de 5.000 mAh accu in slechts 17 minuten tijd volledig opladen, van 0-100%.

Xiaomi 11T met 108MP camera

Het basismodel toont veel overeenkomsten met het Pro model. De smartphones ogen identiek, het scherm is gelijk, evenals het camerasysteem en de accu capaciteit. Verschillen zijn te vinden in de toegepaste chipset en de oplaadmogelijkheden.

De 11T wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 1200 5G SoC. Dit is de meest geavanceerde chip van MediaTek, desondanks biedt deze iets minder goede prestaties dan de Snapdragon 888 van Qualcomm. Aangaande het opladen, de Xiaomi 11T biedt een maximaal laadvermogen van 67W. Dat is alsnog sneller dan de concurrentie biedt. Deze oplader doet er 36 minuten over om de 5.000 mAh batterij volledig op te laden.

De tweetal nieuwe Xiaomi 11T smartphones worden uitgebracht in de kleuren Meteorite Gray (grijs), Moonlight White (wit) en Celestial Blue (blauw). De toestellen zijn verkrijgbaar vanaf 15 oktober 2021. De verkoop adviesprijzen zijn als volgt vastgesteld:

• Xiaomi 11T 8GB/128GB prijs: €500

• Xiaomi 11T 8GB/256GB prijs: €550

• Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB prijs: €650

• Xiaomi 11T Pro 8GB/256GB prijs: €700

• Xiaomi 11T Pro 12GB/256GB prijs: €750

Xiaomi 11 Lite 5G NE

De Xiaomi 11 Lite 5G NE zal twee weken later dan de 11T verschijnen. Deze smartphone heeft een vanaf prijs van €370 en beschikt over een handzaam en helder 6,55” AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 90Hz refresh-rate.

Het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778 met 5G ondersteuning. Er worden drie geheugenvarianten aangeboden: 6GB/128GB, 8GB/128GB en 8GB/256GB. Dit model biedt overigens wel ondersteuning voor een microSD geheugenkaart.

De 11 Lite 5G beschikt over een 20 megapixel selfiecamera, evenals een triple-camera aan de achterzijde. Deze bestaat uit een 64 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 8 megapixel ultragrootcamera (f/2.2) en een 5 megapixel telefoto macro camera (f/2.4). Video’s legt deze Xiaomi smartphone vast in een maximale resolutie van 4K@30fps.

De Xiaomi 11 Lite 5G NE wordt uitgerust met een 4.250 mAh batterij met ondersteuning voor 33W snelladen. Er worden vier kleurvarianten uitgebracht: Truffle Black (zwart), Snowflake White (wit), Bubblegum Blue (blauw/paars) en Peach Pink (oranje/roze).