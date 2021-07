Xiaomi Mi 11 review De Xiaomi Mi 11 is een eigenaardig topmodel, met een aantal duidelijke voordelen, maar ook nadelen. Je leest er alles over in onze Xiaomi review!

De Xiaomi Mi 11 is een supersnelle en stijlvolle smartphone met een 108 megapixel primaire camera. Toch laat dit toestel ook een aantal cruciale steekjes vallen.

Enkele jaren geleden had praktisch niemand in Europa nog van Xiaomi gehoord. Inmiddels is de Chinese fabrikant uitgegroeid tot het op één na best verkochte smartphonemerk ter wereld. Alleen Samsung wist in het eerste kwartaal van 2021 meer telefoons te verkopen. Xiaomi heeft veel naamsbekendheid weten op te bouwen met haar goedkoop geprijsde budget telefoons, maar inmiddels brengt het bedrijf ook interessante high-end toestellen op de Europese markt. De Xiaomi Mi 11 is de nieuwste high-end modellenreeks. In deze review gaan we dieper in op de prestaties van het basismodel.

De Mi 11 serie bestaat uit vijf modellen, waarvan je er vier in Nederland kunt kopen. Naast de Mi 11 Lite, de Mi 11i en de Mi 11 Ultra is er ook een standaard Mi 11 uitgebracht, die direct onder het Ultra model is gepositioneerd. Alleen de Mi 11 Pro is niet uitgebracht in Europa.

De Xiaomi Mi 11 5G werd in februari dit jaar aangekondigd voor de wereldwijde markt. Sinds maart 2021 kun je het toestel in Nederland kopen, in de kleuren zwart en blauw en voor een adviesprijs van €850 (8GB/256GB). Een behoorlijke prijs, waarmee Xiaomi de directe concurrentie aangaat met de Samsung Galaxy S21.

Op papier weet de Mi 11 op verschillende punten beter te scoren dan de Samsung S21, denk aan een hoger resolutie curved display, een glazen achterpaneel, een hogere resolutie primaire camera en er wordt standaard een 55W oplader inbegrepen.

Nadelen zijn er echter ook, zo heeft de Mi 11 geen officiële IP-rating. Maar hoe presteert deze mobiele telefoon in de praktijk, kan dit toestel zich staande houden in de high-end markt tussen andere topmodellen zoals de Samsung Galaxy S21, de iPhone 12 en de OnePlus 9? Dat zochten we uit voor de volgende Xiaomi review.

Xiaomi Mi 11 design

De Mi 11 is een elegante smartphone om te zien. Nagenoeg de gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak, de schermranden zijn minimaal gehouden en het display is aan vier zijdes afgerond, wat bijdraagt aan een extra stijlvol karakter. De achterzijde is gemaakt van matglas, daarnaast is er een aluminium frame ingezet. Dit alles zorgt ervoor dat de telefoon hoogwaardig aanvoelt. Ook de triple-camera aan de achterzijde is helemaal van deze tijd en weet zich met z’n unieke design te onderscheiden van andere modellen.

Het toestel beschikt over een 6,81-inch AMOLED display met een WQHD+ resolutie (3200×1440 pixels) met 515 ppi, een 20:9 beeldschermverhouding en een adaptieve 120Hz refresh-rate. Deze hoge vernieuwingsfrequentie dien je overigens wel zelf te activeren in het menu. Om het scherm te beschermen tegen krassen en stoten is een Gorilla Glass Victus screen protector aangebracht. Voor de glazen achterzijde is Gorilla Glass 5 gebruikt.

Het scherm is uiterst helder en biedt een goed contrast. Daarnaast is de smartphone in staat om ruim 1 miljard kleuren te tonen, waardoor beelden er prachtig kleurrijk uitzien. Het is overigens mogelijk om de beeldscherm instellingen geheel naar wens aan te passen via het instellingen-menu. De display van de Mi 11 kan zeker concurreren met andere vlaggenschip modellen van deze tijd.

Het 6,81” displayformaat is behoorlijk wat forser dan het 6,67-inch display van z’n voorganger, de Mi 10. Hier moet je van houden, voor mij persoonlijk is 6,7” toch wel het maximale voor een goede handligging. Een toestel als de Mi 11 zal je dan ook voornamelijk met twee handen bedienen. Het voordeel is natuurlijk wel dat zo’n groot formaat scherm ook meer content kan tonen. Ideaal voor het kijken naar video’s en foto’s.

De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst, deze werkt echter minder soepel dan die van de concurrentie. Soms heeft het toestel -om onbekende reden- moeite met het ontgrendelen, dit kan op den duur best frustrerend zijn. Het gaat om een optische vingerafdruksensor, zoals ook in de OnePlus 9 is toegepast.

Samsung maakt gebruik van een extra geavanceerde ultrasone sensor, die minder gevoelig is voor vieze en/of natte vingers en tevens een groter oppervlak ondersteunt – waardoor je minder nauwkeurig te werk hoeft te gaan met het plaatsen van je vinger op het scherm. Als alternatief kun je bij de Mi 11 ook kiezen voor gezichtsherkenning. Hoewel deze functie minder veilig is, werkt de gezichtsdetectie wel accuraat.

Een handige en innovatieve toevoeging is dan wel weer dat Xiaomi het mogelijk heeft gemaakt om je hartslag te meten met behulp van de vingerafdrukscanner. Door je vinger op het scherm te plaatsen is het toestel in staat om je hartslag te monitoren. Het professionele SGS laboratorium heeft verschillende testen uitgevoerd die hebben uitgewezen dat deze nieuwe oplossing van Xiaomi minstens net zo accuraat is als die van hedendaagse smartwatches – zoals de Xiaomi Mi Watch.

Het matglazen achterpaneel ziet er luxe uit en is ook niet erg gevoelig voor vingerafdrukken. Standaard levert Xiaomi ook een transparant hoesje mee in de verkoopverpakking. Zo kun je blijven genieten van het ontwerp, terwijl je de telefoon toch goed beschermt houdt tegen vallen en stoten.

Het valt uiteraard alleen maar te prijzen dat een prijsvechter zoals Xiaomi toch standaard zoveel extra’s meelevert in de verkoopverpakking. Want ja, ook een oplader wordt nog gewoon standaard meegeleverd. Voordat we daar dieper op ingaan bespreken we eerst de prestaties van Xiaomi’s high-end telefoon.

Prestaties van de Mi 11

De Xiaomi Mi 11 was de allereerste smartphone die wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Deze SoC is inmiddels in meer vlaggenschip modellen terug te vinden.

De Snapdragon 888 is gebakken volgens het 5nm procedé en levert beduidend betere prestaties dan de Snapdragon 865, die onder andere in de Mi 10 werd toegepast. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een Adreno 660 GPU met de 6de generatie Qualcomm AI Engine en een X60 modem, die tevens 5G ondersteuning mogelijk maakt.

Standaard voorziet Xiaomi de Mi 11 van 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Het gaat om verbeterde 3.200 MHz LPDDR5 RAM en UFS 3.1 opslag, waardoor extra hoge dataoverdracht snelheden gerealiseerd kunnen worden.

De nieuwe processor is immens krachtig, het toestel weet alle taken dan ook probleemloos uit te voeren. Althans probleemloos, qua snelheid zeker, toch is er wel iets anders aan de hand (geweest). Hoewel Xiaomi haar nieuwe vlaggenschip heeft voorzien van een LiquidCool warmteafvoersysteem kan het toestel behoorlijk warm worden, zeker wanneer je gedurende een langere tijd veel vraagt van je toestel – zoals bij intensieve gaming sessies.

Xiaomi is op de hoogte van deze warmte-issues. De MIUI 12.5.8.0 update die Xiaomi in juni dit jaar uitrolde had hier verbetering in moeten aanbrengen. Echter, naderhand bleek dat Xiaomi niet de hitte problemen heeft aangepakt, maar simpelweg de prestaties van de SoC naar beneden heeft bij geschroefd. Zodoende dat deze oplossing weinig soelaas biedt en voor veel teleurgestelde Mi Fans heeft gezorgd. Zes dagen geleden heeft het bedrijf opnieuw een update beschikbaar gesteld, ditmaal lijken de problemen wel te zijn opgelost.

Het lijkt een beetje typerend te zijn voor Xiaomi als het gaat om software-updates. Geen enkele andere fabrikant heeft zo vaak te maken met bugs en andere taferelen die het gebruikersgenot drastisch beïnvloeden. Dit is en blijft dan ook het belangrijkste nadeel als het gaat om Xiaomi telefoons – ongeacht welk model je prefereert. Toch bijzonder als je je bedenkt dat Xiaomi van origine een softwarebedrijf is.

Software en updatebeleid

De Mi 11 van Xiaomi draait op het Android 11 besturingssysteem waar de MIUI 12 softwareschil overheen is geplaatst. De interface ziet er gebruiksvriendelijker uit dan voorheen, ook wordt de gebruiker vrijer gelaten in welke apps hij/zij wel of niet wil gebruiken. Voorgeïnstalleerde apps kon je voorheen alleen uitschakelen, maar nu ook echt verwijderen. Dat scheelt weer opslagruimte en zorgt tegelijkertijd voor een opgeruimde telefoon.

Datzelfde geldt overigens ook voor de advertenties, hoewel je deze nog wel per sectie moet uitschakelen – wat enigszins omslachtig werkt. Xiaomi toont advertenties in verschillende van haar apps, onder andere in de Mi browser en de Muziek app. Dit doet het bedrijf om extra inkomsten te kunnen verdienen, op de mobiele telefoons zit namelijk een relatief lage winstmarge.

Zoals zojuist reeds aangegeven stellen we meer onze vraagtekens bij het updatebeleid van Xiaomi. In het verleden is het meermaals voorgevallen dat Xiaomi een software-update beschikbaar stelde die onvoldoende was getest, waardoor deze verschillende hardnekkige bugs vertoonden. Als Xiaomi daadwerkelijk de marktleider wil worden op het gebied van smartphones, dan zal het dit euvel zeker moeten beetpakken.

In principe zal de Mi 11 twee jaar OS updates en 2 jaar beveiligingsupdates krijgen. Ook dat is aan de magere kant als je je bedenkt dat Samsung haar topmodellen inmiddels standaard voorziet van 3 jaar software updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Apple doet het met 5 jaar iOS updates nog een stuk beter.

Uiteraard zitten dit soort extra’s in de verkoopprijs verwerkt, hier dien je feitelijk al direct bij aanschaf van je telefoon voor te betalen, maar het zorgt er wel voor dat je telefoon ook door de jaren heen up-to-date blijft. Ook als je jouw smartphone tweedehands wilt aanbieden op Marktplaats zijn dit soort zaken vaak doorslaggevend voor de prijs die consumenten bereid zijn ervoor te betalen.

108 megapixel triple-camera

In de linker bovenhoek is een kleine punch-hole selfie-camera geplaatst, waar een 20 megapixel beeldsensor achter schuilgaat. Videogesprekken kun je met deze camera in Full HD resolutie @ 60fps voeren. Mede doordat de schermrand in de ronding wat breed is vormgegeven, oogt de locatie van de selfie-camera ietwat asymmetrisch. Heel erg storend is dit overigens niet, maar hier had Xiaomi wel wat meer aandacht mogen besteden aan de afwerking.

Over de selfiecamera zijn we gematigd tevreden, mede door de f/2.2 lens. Zodra er sprake is van enige vorm van tegenlicht zorgt dit voor fletse selfies. Desalniettemin verwacht ik niet dat de doelgroep van de Mi 11 veel gebruik zal maken van de front-camera. Het maken van selfies is toch met name populair onder jongeren, voor wie dit toestel al snel te duur is.

Op de achterzijde van de Xiaomi Mi 11 is een drievoudige digitale camera geplaatst. Het gaat om een 108 megapixel groothoekcamera met een f/1.7-diafragma lens, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 5 megapixel tele-macro camera.

Het triple-camerasysteem levert doorgaans een goede beeldkwaliteit, kleuren ogen helder en de foto’s tonen veel contrast met een groot dynamisch bereik. Soms laat de witbalans nog wel wat te wensen over, hoewel dit naderhand nog wel aan te passen is. Ook in de avond weet het camerasysteem redelijk veel details vast te leggen, uiteraard heeft de camera dan wel beduidend meer moeite om bewegende onderwerpen scherp te registreren.

De tele-macrocamera is een leuke toevoeging, maar niet bijzonder. De 5MP resolutie is beperkt, wel kun je met deze camera zowel 2x optisch inzoomen als macro foto’s van dichtbij nemen. Persoonlijk had ik echter liever 5x zoom gezien zoals bij de iPhone 12, of in ieder geval minimaal 3x zoom – zoals bij de Galaxy S21 en OnePlus 9 het geval is. Het ontbreken van een degelijke telefotocamera heb ik wel als een gemis ervaren.

Met dit camerasysteem kun je ook 8K video’s @ 30fps opnemen. In veruit de meeste gevallen zal 4K @ 60fps echter ook volstaan. Verder zijn er verschillende creatieve effecten beschikbaar, door Xiaomi worden dit ook wel AI Bioscoop functies genoemd – zoals Freeze Frame, Magic Zoom en Parallel World. Het zijn grappige toevoegingen, hoewel de meeste gebruikers deze functie waarschijnlijk een keer uitproberen om vervolgens nooit meer te gebruiken. Een echte toegevoegde waarde leveren ze in mijn optiek in ieder geval niet.

Wel van hoge kwaliteit zijn de dubbele speakers, die aan de boven- en onderzijde van het toestel zijn geplaatst. Om Mi 11 gebruikers te voorzien van een rijke audio-ervaring is Xiaomi een samenwerking aangegaan met de bekende audioproducent Harman Kardon – dat sinds 2016 onderdeel is van Samsung. Deze samenwerking heeft goed uitgepakt. De geluidstechnologie, getuned is door Harman Kardon, zorgt ervoor dat muziek en films goed klinken.

Zoals bij veel high-end modellen is deze smartphone niet voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting – dit in tegenstelling tot z’n twee goedkopere broertjes, de Mi 11i en de Mi 11 Lite. Uiteraard is het wel mogelijk om draadloze Bluetooth oordopjes te gebruiken.

Xiaomi heeft bijvoorbeeld de True Wireless Earphones 2 in de aanbieding, deze oordopjes werden al in 2020 aangekondigd maar ze leveren wel een goede prijs/kwaliteit verhouding. Op het moment van schrijven kun je al setje kopen voor slechts €32. Uiteraard krijg je voor dit bedrag geen moderne functies zoals Active Noise Cancelling (ANC).

Batterij en snelladen

Een smartphone kan nog zo goed zijn, als het toestel continue aan de oplader gelegd moet worden kan dit de pret behoorlijk drukken. Gelukkig levert de Xiaomi Mi 11 een redelijke accuduur, hoewel dit sterk afhankelijk is van het gebruik en de beeldscherm instellingen.

De mobiele telefoon is uitgerust met een 4.600 mAh accu die een gemiddelde batterijduur levert van zo’n 12 uur. Voldoende om de dag door te komen. Zet je het scherm echter voortdurend op de hoogste resolutie, in combinatie met de maximale refresh-rate, en maak je daarnaast ook gebruik van de Always On Display (AOD)-functies, dan zal dit een significante uitwerking hebben op de accuduur. Opladen gaat via de USB-C aansluiting aan de onderzijde.

Een groot voordeel is wel, Xiaomi levert nog gewoon een oplader mee in de verkoopverpakking. En dan hebben we het niet over een eenvoudige lader. Er wordt een 55 Watt snellader meegeleverd die in staat is om het toestel in minder dan een uur volledig op te laden. Dit werkt echt ideaal en komt de algehele gebruikerservaring zeker ten goede.

Dit is duidelijk een punt waar veel Chinese fabrikanten beter in scoren dan traditionele merken zoals Samsung en Apple. Dit lijkt komend jaar overigens wel rechtgetrokken te worden door Samsung, volgens de geruchten zal de Galaxy S22 serie namelijk ondersteuning gaan bieden voor 65W opladen.

De Xiaomi Mi 11 kan niet alleen bedraad in hoog tempo worden opgeladen, het toestel biedt ook ondersteuning voor 50 Watt draadloos opladen en 10 Watt omgekeerd draadloos opladen. Reverse wireless charging stelt gebruikers in staat om bijvoorbeeld hun oordopjes of smartwatch op te laden via de batterij van je telefoon.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Xiaomi Mi 11 met 8GB/256GB geheugen heeft een adviesprijs van €850. Inmiddels is het toestel alweer drie maanden verkrijgbaar en dat betekent dat je online al verschillende aantrekkelijke acties en deals kunt vinden. Zo kun je de Mi 11 inmiddels in de aanbieding kopen voor €750 – dat komt de prijs/kwaliteit verhouding zeker ten goede. Genoemde prijzen zijn overigens voor een simlockvrij, los toestel.

Uiteraard kun je deze telefoon ook met abonnement kopen waarbij je korting kunt krijgen op de toestelprijs. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden dit model met abonnement aan, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Ben. Los kun je deze telefoon onder andere kopen bij Coolblue, BCC, Bol, Wehkamp, Belsimpel en Mobiel.nl.

Via de website van Xiaomi wordt er ook nog een exclusief 8GB/128GB model aangeboden. Deze variant kreeg in maart 2021 een adviesprijs van €800, maar kun je op het moment van schrijven met €100 korting kopen. Mocht je deze optie overwegen, besef je dan wel dat een microSD geheugenkaart niet wordt ondersteunt – zoals helaas bij steeds meer vlaggenschip smartphones het geval is.

De Xiaomi Mi 11 behoort in Nederland sowieso tot de goedkoopste smartphones met een Snapdragon 888 chipset en dat zal voorlopig ook wel zo blijven.

Xiaomi Mi 11 review conclusie

De Xiaomi Mi 11 is op veel vlakken een erg goede smartphone. Het toestel heeft een fantastisch scherm, een supersnelle processor, voldoende geheugen, een 108MP primaire camera, goede luidsprekers en ook op het gebied van opladen presteert dit telefoonmodel boven gemiddeld goed. Eén voor één punten waarmee het zich kan meten met de concurrentie.

Toch zijn er ook een aantal eigenaardigheden op te merken, waardoor dit toestel minder high-end aanvoelt als de technische specificatiesheet doet geloven. Het gaat dan met name over het fragiele updatebeleid, een vingerafdruksensor die soms wel en soms niet werkt, een sterk variërende accuduur, het ontbreken van een telefotocamera en het ontbreken van een officiële IP-rating.

Laatstgenoemde is overigens nog van ondergeschikt belang, want hoewel een IP-normering ontbreek heeft Xiaomi wel degelijk aandacht besteed aan de waterbestendigheid – zo is er bijvoorbeeld een rubberen seal rondom het sim-kaartslot aangebracht.

Al met al laat de Mi 11 nog voldoende ruimte over voor verbetering. De Xiaomi Mi 12 serie laat echter nog even op zich wachten. Vermoedelijk wordt deze line-up eind dit jaar aangekondigd in China, waarna de nieuwe modellen rond februari 2022 zullen worden aangekondigd voor de wereldwijde markt.