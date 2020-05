Xiaomi Mi 10 5G smartphone met hoge resolutie camera De Xiaomi Mi 10 is binnenkort verkrijgbaar in Nederland. Deze 5G telefoon heeft een 90 Hz OLED scherm, een quad-camera en ondersteunt draadloos opladen.

Eind maart werden de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro aangekondigd voor de Europese markt. Het zijn de opvolgers van de één jaar oude Mi 9 en Mi 9 Pro. Opvallend is de prijsstijging, waar Xiaomi de toestellen vorig jaar voor een bijzonder competitieve prijs in de markt zette, zijn de Mi 10 (Pro) aanzienlijk steviger geprijsd. In ruil hiervoor zijn beide mobiele telefoons voorzien van de meest krachtige (en dure) chipset van dit moment; de Qualcomm Snapdragon 865. Ook bieden de smartphones 5G ondersteuning.

De Xiaomi Mi 10 is een high-end smartphone die binnenkort in de verkoop gaat in Nederland. De Android smartphone is uitgerust met een 6,7-inch afgerond display. Het OLED display biedt een Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90 Hertz.

5G smartphone met hoge resolutie camera

Deze Xiaomi smartphone is niet spatwaterdicht en dat is toch een tegenvaller voor een toestel in deze prijsklasse. Zeker ook omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een pop-up camera – waardoor het qua design wel mogelijk is om een IP-normering mee te geven. Voor de ontgrendeling zijn er verschillende mogelijkheden voorhanden, zo is er een in-display vingerafdruksensor ingebouwd evenals Face-ID.

In de linkerbovenhoek is een gat in het scherm gemaakt voor de selfiecamera. Deze biedt een resolutie van 20 megapixels. De achterzijde wordt gedomineerd door een quad-camera. De hoofdcamera biedt een bijzonder hoge resolutie van 108 megapixels, deze beeldsensor is afkomstig van Samsung beeldsensor. Daarnaast is er een 13 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 3D ToF camera geïntegreerd. Video’s kan de Xiaomi Mi 10 in 8K resolutie vastleggen @ 24fps.

Een hoge resolutie camera zegt echter niet alles over de beeldkwaliteit. Expert reviews in het buitenland wijzen uit dat Xiaomi op het gebied van camerasoftware nog veel te winnen heeft. De beeldkwaliteit is daardoor niet zo goed als die van eerder genoemde concurrerende modellen.

De Mi 10 wordt aangedreven door de octa-core Snapdragon 865 processor. Er zijn twee geheugenvarianten verkrijgbaar. Het goedkoopste model beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Dit toestel heeft een adviesprijs van €750. Het duurdere model beschikt over 12GB RAM en 256GB ROM geheugen. Voor deze 5G telefoon is de prijs vastgesteld op €800.

Het geheugen is niet uitbreidbaar, voor een prijsverschil van €50 zou ik dan ook willen aanraden om de duurdere variant te kiezen. Door de hoge resolutie camera en de 8K video functie (en de daarmee gepaard gaande grote bestanden) kun je met de 128GB variant na verloop van tijd tegen opslagproblemen aanlopen. Tekort aan opslag kan de prestaties van je toestel serieus beïnvloeden.

De 4.780 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen. Ook wordt snelladen ondersteunt met een maximaal laadvermogen van 30 Watt. Met dezelfde snelheid is het ook mogelijk om de telefoon draadloos op te laden. Ook wordt 10 Watt omgekeerd draadloos opladen ondersteund.

Waar kun je Xiaomi Mi 10 kopen

In Nederland kun je de Xiaomi Mi 10 kopen in de kleuren zwart, grijs en groen. Voor een los toestel is de vanaf prijs vastgesteld op €750 (8GB / 128GB). De 5G smartphone wordt nu al aangeboden door BelSimpel, Mobiel, Coolblue en Kijkshop. Laatstgenoemde retailer hanteert overigens wel een iets hogere verkoopprijs. Je kunt nu al een preorder bestelling plaatsen, wees je er echter van bewust dat de bijbehorende preorder acties verschillen per retailer.

Zo geven sommige retailers momenteel een extra accessoire cadeau. Bij BelSimpel ontvang je bij aankoop van de Xiaomi Mi 10 tijdelijk een Mi Wireless Fast Charging Pad 20 Watt (ter waarde van €35) cadeau. Coolblue heeft ook een leuke aanbieding, deze verkoper geeft namelijk een Xiaomi Mi Box S EU multimediaspeler (ter waarde van €80) cadeau. Zodra de smartphone later deze maand verkrijgbaar is kun je de Xiaomi Mi 10 ook met abonnement kopen via BelSimpel en Mobiel.