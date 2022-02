Consumenten in Europa kopen geen Xiaomi smartphone meer Samsung en Apple breiden leiderschapspositie in Europa uit. Verkoopaantallen van Xiaomi smartphones zijn hard gekelderd in het vierde kwartaal van 2021.

Al jaren zijn Samsung en Apple marktleider op het gebied van smartphones. Vorig jaar maakte Xiaomi echter een enorme opmars. Halverwege 2021 mocht het bedrijf zich zelfs de grootste smartphone fabrikant ter wereld noemen. Eerst wist het concurrent Apple te verslaan, een maand later wist het zelfs hogere verkoopaantallen te realiseren dan Samsung. Deze euforie lijkt echter van korte duur te zijn geweest.

Het marktaandeel van Xiaomi smartphones in Europa is in het vierde kwartaal van 2021 gedaald met maar liefst 17%, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze gegevens zijn afkomstig van het onderzoeksbureau Counter Point Research, die periodiek rapporten opstelt over de smartphone markt in Europa en wereldwijd.

Marktaandeel Xiaomi keldert hard in Europa

Ondanks de tegenvallende verkoopresultaten presteert Xiaomi nog altijd beduidend beter dan andere Chinese merken. Zo heeft het bedrijf in Q4 2021 dubbel zoveel toestellen weten te verkopen in Europa als Oppo en OnePlus samen. Desondanks komt het niet meer in de buurt van Samsung en Apple, die in dezelfde periode goed waren voor een marktaandeel van respectievelijk 33% en 32%. Blijkbaar hebben Europese consumenten steeds minder vertrouwen in Chinese telefoonmodellen.

Terwijl Xiaomi in eerste instantie juist maximaal leek te profiteren van de teloorgang van Huawei. De verkoop van Huawei smartphones daalde in 2021 met bijna 90% in Europa, waardoor het nu een marktaandeel heeft van minder dan 1%.

Apple weet goede verkoopresultaten te behalen met z’n 5G iPhone modellen. Het begon met de iPhone 12 serie, die in september 2021 is opgevolgd door de iPhone 13 serie. Beide bestaan uit vier modellen, waarmee Apple indrukwekkende verkoopaantallen weet te realiseren.

Samsung begon het jaar goed met de lancering van de Galaxy S21 serie. In eerste instantie steeg de verkoop met maar liefst 25%. Vanaf mei kreeg het bedrijf echter te maken met serieuze leveringsproblemen als gevolg van een door COVID-19 gerelateerde fabriekssluiting in Vietnam. Dit lijkt tevens de belangrijkste reden geweest te zijn dat Xiaomi in juni 2021 voor het eerst nummer één in Europa kon worden – geholpen door een sterke groei in Rusland, Spanje en Italië.

Samsung Galaxy A-serie smartphones erg populair

Deze groei was echter van korte duur. Samsung kon vanaf juli 2021 profiteren van een sterke verkoop van de nieuwe A-serie modellen – waaronder de Galaxy A52s. Ook dit jaar worden er weer een hele reeks mid-range A-serie toestellen verwacht. Rond maart zal de Galaxy A33 en A53 verschijnen. Een maand later worden de Galaxy A13 en de Galaxy A73 verwacht. Vervolgens lijkt de Galaxy A23 voor mei in de planning te staan. Het goedkoopste model, de Galaxy A03 is reeds officieel geïntroduceerd. Al deze modellen vallen binnen de prijsklasse €150 – €500.

Na de succesvolle introductie van de A-serie modellen halverwege 2021, heeft Samsung z’n voorsprong weten uit te bouwen met de populaire opvouwbare Galaxy Z smartphones – de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Deze toestellen zullen halverwege 2022 worden opgevolgd door de Z Fold 4 en de Z Flip 4.

Rond diezelfde periode is juist Xiaomi zwaar getroffen door tekorten aan componenten. De gevolgen hiervan zijn in bovenstaande grafiek te zien. Ondanks de moeilijkheden in de tweede helft van het jaar, sloot Xiaomi 2021 af met de hoogste jaarlijkse smartphone verkoop ooit in Europa.

Xiaomi 12 smartphones komen naar Nederland

Ondertussen zijn er afgelopen maand een reeks high-end Xiaomi smartphones geïntroduceerd in China. Verwacht wordt dat de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro rond maart ook in Europa zullen arriveren. Mogelijk zal ook de Xiaomi 12 Ultra in Europa gevoerd gaan worden. Deze smartphones zullen het op gaan nemen tegen de topmodellen die Samsung over precies één week zal aankondigen: de Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra.

Apple heeft dit jaar ook een extra model op de planning staan. Voordat de iPhone 14 serie rond september zal arriveren, wordt er eerst nog een iPhone SE 2022 verwacht – dit wordt de goedkoopste 5G telefoon die het bedrijf ooit heeft uitgebracht.

Daarnaast lijken ook merken als Motorola, Nokia en Honor bezig met een opmars in Europa. Hoewel deze bedrijven vooralsnog geen noemenswaardig marktaandeel in Europa hebben weten te vergaren, is er wel sprake van een duidelijke toename in het aantal smartphone verkopen gedurende de afgelopen maanden. Counter Point Research concludeert dan ook dat we in 2022 wel eens de meest intensieve concurrentiestrijd ooit in Europa kunnen verwachten op smartphone gebied.