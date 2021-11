Samsung Galaxy A03 goedkope smartphone met 48MP camera Samsung introduceert een nieuwe 4G budget telefoon. De Galaxy A03 heeft een 6,5” display, een dubbele camera met 48MP en een grote 5.000 mAh batterij.

Samsung heeft stilletjes een nieuwe budget telefoon geïntroduceerd. De Galaxy A03 is de opvolger van de Galaxy A02. Het nieuwe model behoort tot de goedkoopste telefoons die Samsung in 2021 zal uitbrengen. Het toestel is uitgerust met een groot display en een grote accu, waardoor je extra lang kunt genieten van je mobieltje. Vooralsnog is deze smartphone niet aangekondigd voor de Nederlandse markt, wel kun je hier de gelijknamige Galaxy A03s kopen.

Hoewel de benaming nagenoeg identiek is, zijn er toch behoorlijk wat verschillen qua specs. De nieuwe Samsung A03 is voorzien van een hogere resolutie camera. Daar staat echter tegenover dat er een minder krachtige chipset is ingebouwd. Een ander nadeel ten opzichte van het ‘s’ model; deze Samsung telefoon heeft geen vingerafdruksensor. De display en batterij is voor beide modellen identiek.

Samsung A03 specs & kenmerken

Samsung voorziet de Galaxy A03 (SM-A032F) van een 6,5-inch Infinity-V display. Oftewel, er is een v-vormige inkeping gemaakt in het scherm waar de selfiecamera achter schuilgaat. Het LCD scherm heeft een HD+ display resolutie (1560 × 720 pixels) en een refresh-rate van 60Hz. De front-camera herbergt een 5 megapixel beeldsensor met een f/2.2 lens.

Op de achterzijde is een dubbele camera geplaatst. Het camerasysteem ziet er misschien minder indrukwekkend uit als het triple-camera systeem van de Galaxy A03s. Desondanks biedt deze wel een hogere resolutie, in plaats van een 13MP hoofdcamera is de A03 uitgerust met een 48MP hoofdcamera met een f/1.8 groothoeklens. Daarnaast is er een 2MP dieptecamera ingebouwd voor het maken van bokeh effecten – waarbij de achtergrond wordt vervaagd, zodat het onderwerp er beter uitspringt.

De nieuwe budget smartphone van Samsung wordt aangedreven door een octa-core chipset, vermoedelijk gaat het om een Unisoc SC9863A SoC. Standaard wordt er 3GB werkgeheugen ingebouwd en 32GB opslaggeheugen. Daarnaast wordt er een extra krachtige variant uitgebracht met 4GB RAM / 64GB ROM en 4GB / 128GB. Voor alle drie de varianten geldt dat het geheugen uitbreidbaar is middels een geheugenkaartje, tot maximaal 1TB.

De Android 11 smartphone wordt voorzien van de Samsung One UI interface. Het betreft een dual sim telefoon. Ook is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikbaar, waardoor gebruikers ook bedraad naar hun favouriete muziek kunnen luisteren. De Samsung Galaxy A03 biedt tevens ondersteuning voor Dolby Atmos, dat bijdraagt aan een extra rijke geluidservaring. Het toestel weeg 206 gram en heeft de volgende afmetingen: 164.2 x 75.9 x 9.1mm.

De Samsung A03 beschikt over een 5.000 mAh batterij, waardoor je zonder problemen meerdere dagen vooruit kunt met dit mobieltje – alvorens je het toestel aan de oplader dient te leggen. Deze Samsung telefoon wordt uitgebracht in drie kleuren: zwart, blauw en rood.

Over de adviesprijs en verkrijgbaarheid van de nieuwe 4G telefoon heeft Samsung vooralsnog geen informatie bekend gemaakt. Om een idee te krijgen, de Galaxy A03s is in Nederland verkrijgbaar voor €150. Vermoedelijk zal het nieuwe model voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop gaan. Onduidelijk blijft echter of dit toestel ook naar Nederland komt. De kans daarop lijkt overigens klein.

Goedkope Android telefoon kopen

Zoek je een goedkope smartphone onder de €200? Dan zijn er verschillende alternatieven voorhanden. Eerder genoemde A03s kan een goede keuze zijn. Ook de Galaxy A12 kan een geschikte kandidaat zijn. In verhouding met de A03(s) beschikt dit model over een krachtigere processor en een betere camera. Voor de A12 betaal je op het moment van schrijven zo’n € 165.

Hoeft het niet per se een Samsung telefoon te zijn, overweeg dan de Motorola Moto G20 (€150) of de Nokia G20 (€150). Ook zijn er verschillende Chinese alternatieven voorhanden, denk bijvoorbeeld aan de Oppo A53 (€140) of de Xiaomi Redmi Note 10 (€180).

Dit zijn overigens allemaal 4G modellen. Kies je liever voor een 5G telefoon, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de Galaxy A22 5G. Dit model is sinds juli dit jaar verkrijgbaar. Momenteel betaal je voor deze mobiele telefoon zo’n € 230.

Heb je nog wat meer geduld, binnenkort wordt ook de Galaxy A13 verwacht – als opvolger van de A12. Met dit model beschik je niet alleen ook over de nieuwste software. Het wordt tevens de goedkoopste 5G telefoon van Samsung in 2022. Mogelijkerwijs wordt dit model komende maand al officieel geïntroduceerd.