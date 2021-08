Samsung A-Serie: Galaxy A03s met triple camera Samsung India introduceert goedkope A-serie smartphone. De Galaxy A03s beschikt over een grote batterij, een triple-camera en een vingerafdruksensor.

Nadat Samsung Nederland gisteren de veelbelovende Galaxy A52s heeft aangekondigd, is het nu de beurt aan India om een nieuwe Samsung A-serie smartphone te introduceren. Het gaat om een nieuw budget model, de Galaxy A03s is de opvolger van de A02s – laatstgenoemde model is sinds november 2020 verkrijgbaar in Nederland, met een adviesprijs van €125 is dit de goedkoopste Samsung telefoon die je kunt kopen. Het is zeker niet ondenkbaar dat de A03s binnenkort ook in ons land verkrijgbaar zal zijn.

De Samsung A03s wordt uitgerust met een 6,5-inch TFT display met een HD+ resolutie. Het betreft een zogenaamd Infinity-V display. Oftewel, er is een V-vormige inkeping aangebracht aan de bovenzijde van het scherm, hierin is een 5 megapixel selfiecamera verwerkt. Daarnaast is er een Night mode ingebouwd, zodat je ook ’s avonds kunt genieten van een comfortabele kijkervaring.

Samsung A03s met grote batterij en vingerafdruksensor

Het nieuwe budgetmodel wordt aangedreven door de MediaTek Helio P35 processor. Deze SoC wordt ook toegepast voor de Galaxy A12. Er worden in India twee geheugenvarianten uitgebracht, het goedkoopste model beschikt over 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen. Daarnaast wordt er een variant uitgebracht met 4GB RAM en 64GB ROM. Bij beide modellen is het mogelijk om gebruik te maken van een microSD geheugenkaart, om het opslaggeheugen verder uit te breiden.

Het kunststof achterpaneel heeft een matte afwerking, waardoor deze niet gevoelig is voor vingerafdrukken. Er is tevens een vingerafdruksensor ingebouwd, deze is in de power-knop verwerkt aan de rechter zijkant van het toestel. Over gezichtsdetectie technologie beschikt dit toestel overigens niet.

Op de achterzijde van deze A-serie smartphone is een drievoudige camera geplaatst, deze bestaat uit een 13 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel macro-camera en een 2 megapixel diepte-camera. Uiteraard zijn er ook tal van mogelijkheden om je foto’s te verfraaien, bijvoorbeeld met Live Stickers. Verder heeft Samsung een reeks apps voorgeïnstalleerd, waaronder Samsung Health, Samsung Members en Smart Switch.

De Android 11 smartphone wordt verder voorzien van een krachtige 5.000 mAh batterij, waardoor je moeiteloos twee dagen vooruit kunt voordat je de mobiele telefoon weer aan de oplader dient te leggen. Opladen gaat met een maximale laadsnelheid van 15W.

De Samsung Galaxy A03s wordt in India uitgebracht in drie kleuren: zwart, blauw en wit. Het instapmodel kost INR 11.500, omgerekend ruim €130 (3GB+32GB). De prijs voor 4GB/64GB is vastgesteld op INR 12.500, omgerekend zo’n €145. Mogelijkerwijs dat Samsung deze smartphone binnen nu en een maand ook in Nederland zal uitbrengen.

Veelgestelde vragen

• Is de Samsung Galaxy A03s verkrijgbaar in Nederland?

Op het moment van schrijven is de A03s uitsluitend in India aangekondigd. Mogelijkerwijs komt het toestel binnenkort ook naar Nederland. Zijn voorganger, de Galaxy A02s, is wel verkrijgbaar in ons land.

• Is de Samsung Galaxy A03s goed?

Het betreft een budget telefoon, waar je mee kunt bellen, internetten, berichtjes versturen en meer. Uiteraard is deze goedkope Android smartphone niet zo geavanceerd als andere Samsung smartphones, om te gamen of veelvuldig video’s te bekijken zijn er bijvoorbeeld betere alternatieven voorhanden. Gebruik je het toestel echter soms tot zelden, dan is dit een prima mobiele telefoon.

• Wat kost de Samsung A03s?

De A03s is niet verkrijgbaar in Nederland, de A02s kun je wel kopen voor €125. Als het nieuwe model ook in ons land wordt uitgebracht dan mag je er vanuit gaan dat het toestel een enigszins vergelijkbare prijs zal krijgen als z’n voorganger – mogelijk wordt het toestel een tientje duurder.

• Heeft de Samsung A03s gezichtsherkenning?

Nee, het is niet mogelijk om het toestel te ontgrendelen middels gezichtsherkenning. Wel is er een vingerafdruksensor ingebouwd in de aan/uit-knop, aan de zijkant van het apparaat. Daarnaast behoort ook het instellen van een wachtwoord of patroon tot de beveiligingsopties.

• Wat is de goedkoopste Samsung telefoon die je in Nederland kunt kopen?

De Galaxy A02s is op het moment van schrijven de goedkoopste Samsung smartphone, gevolgd door de Galaxy A12. Deze toestellen hebben een adviesprijs van respectievelijk €125 en €150. Kijkende naar de verschillen, de A12 beschikt over een betere camera en een krachtige processor, ook is deze smartphone voorzien van een vingerafdruksensor – dat is bij de A02s niet het geval.

• Beschikken alle Samsung mobiele telefoons over een OLED display?

De allergoedkoopste A-serie modellen worden uitgerust met een LCD TFT display. De goedkoopste Samsung smartphone met een AMOLED scherm is de Galaxy A32 4G, dit toestel beschikt over een 6,4” Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie en kost €270.

• Wat is de nieuwste Samsung smartphone?

Samsung introduceert bijna maandelijks een of meerdere nieuwe smartphones. Binnen de A-serie worden de budget en mid-range toestellen geplaatst. Tot op heden heeft Samsung in Nederland de volgende A-serie 2021 modellen aangekondigd, op volgorde van introductiedatum: Galaxy A42 5G, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A32 4G / 5G, Galaxy A52 4G / 5G, Galaxy A72 4G, Galaxy A22 5G en de Galaxy A52s.

• Wat is de beste Samsung smartphone?

De Galaxy S21 Ultra is de duurste en tevens beste Samsung smartphone die je kunt kopen. Deze Android smartphone heeft een adviesprijs van €1.250. Daarnaast heeft het bedrijf ook verschillende opvouwbare smartphones in het assortiment. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is met een vanaf prijs van €1.800 de duurste en beste opvouwbare smartphone van het merk.