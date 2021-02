Samsung A32 kopen in 4G of 5G uitvoering Na de Galaxy A32 5G introduceert Samsung nu ook de A32 4G. Het 5G model is krachtiger, maar het 4G model heeft een beter display en een betere camera.

Afgelopen maand werd de Galaxy A32 5G budget smartphone geïntroduceerd door Samsung. Deze week is daar de Galaxy A32 4G bij gekomen. Hoewel de processor doorgaans het enige verschil is tussen 4G en 5G modellen heeft Samsung er ditmaal voor gekozen om meer differentiatie aan te brengen, in het voordeel van het 4G model. Zo is de nieuwe variant voorzien van een hoger resolutie en een beter display. Ook is er een hogere resolutie camera toegepast. Het 5G model heeft natuurlijk als voordeel dat het compatibel is met het snelle 5G mobiele internet netwerk, dat de komende jaren 4G zal vervangen.

Sinds halverwege februari kun je de Samsung A32 5G in Nederland kopen voor €300 (4GB / 128GB). Het 4G model zal waarschijnlijk halverwege maart in de verkoop gaan. De prijs van de Samsung A32 4G is nog niet bekend gemaakt. Wel heeft Samsung alle specificaties onthuld, waardoor we inmiddels een goede vergelijking tussen beide modellen kunnen maken.

Verschillen tussen het 4G en 5G model van de Samsung A32

De Samsung Galaxy A32 4G beschikt over een 6,4-inch Full HD+ Super AMOLED display met een 90 Hertz refresh-rate, die zorg zal dragen voor een uitstekende kijkervaring. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. Ter vergelijking, het 5G model heeft een 6,5” HD+ TFT scherm met een 60Hz verversingssnelheid en een vingerafdrukscanner die aan de zijkant van het toestel, in de power-knop is verwerkt.

Ook is de vorm van de notch iets anders, bij het 4G model is er gekozen voor een U-vormige inkeping, bij de 5G variant is er een V-vormige inkeping gebruikt. Qua design is dit overigens ook het enige verschil tussen beide modellen. Afgezien van het feit dat de Samsung A32 5G iets groter en dikker is, mede doordat dit model ook een iets groter scherm heeft.

Er is een 20 megapixel selfie-camera (f/2.2) ingebouwd, wat een duidelijke upgrade is ten opzichte van de 13MP front-camera die in de A32 5G is toegepast. Daarnaast is er een viervoudige camera beschikbaar via de achterzijde. Ook hier is de resolutie van de hoofdcamera hoger bij het 4G model. Het betreft een 64 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 8 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2), een 5 megapixel dieptecamera (f/2.4) en ten slotte een 5 megapixel macro camera (f/2.4). Bij de 5G uitvoering is een 48 megapixel groothoekcamera toegepast, de overige camera’s zijn gelijk.

De Samsung A32 4G wordt aangedreven door een octa-core MediaTek Helio G80 processor, bij de 5G is er gekozen voor een krachtigere MediaTek Dimensity 720 5G. De beschikbare geheugenvarianten is voor beide modellen gelijk. Hetzelfde geldt voor de batterijcapaciteit, er is een 5.000 mAh accu ingebouwd die 15 Watt snelladen ondersteunt. Ongeacht welk model je wilt kopen, beide zullen een batterijduur leveren van zo’n 2 dagen. Mogelijkerwijs zal het 4G model een iets betere accuduur bieden, ten slotte vergt 5G veel van de batterij. Aan de andere kant kan de 90Hz refresh-rate ook een nadelig effect hebben op de batterijduur.

Prijs & verkrijgbaarheid

Zowel de Samsung Galaxy A32 4G als 5G zijn verkrijgbaar in vier kleuren: Awesome Black (zwart), Awesome White (wit), Awesome Blue (blauw) en Awesome Violet (lichtpaars). Komende maand zal Samsung Nederland de prijs en beschikbaarheid bekendmaken van het 4G model. De 5G variant is reeds verkrijgbaar voor €300 (4GB RAM / 128GB ROM), dit is de prijs voor een los toestel zonder abonnement.

Qua specificaties delft het 5G model op verschillende punten het onderspit ten opzichte van het 4G model. Zodoende is het aannemelijk dat het prijsverschil tussen 4G en 5G minimaal of zelfs nihil zal zijn. De keuze zal met name gebaseerd worden op de volgende afweging: Kies je voor een beter scherm en een hogere resolutie camera of geef je de voorkeur aan een net iets krachtigere smartphone met 5G ondersteuning.

Mocht je overigens de Samsung A32 kopen als 4G model, dan hoef je je geen zorgen te maken dat je over enkele jaren geen gebruik meer kunt maken van mobiel internet. 5G zal 4G wel vervangen, maar 4G blijft beschikbaar. Heb je (op den duur) een 5G abonnement en zit je in een 5G dekkingsgebied met een 4G telefoon, dan zal de internetsnelheid worden aangepast aan datgene wat jouw telefoon aankan.

Zoek je een iets geavanceerdere telefoon? Binnen nu en een maand wordt de Samsung Galaxy A52 verwacht. Een ander alternatief kan zijn de Galaxy A42, die in oktober vorig jaar werd aangekondigd. Beide zijn 5G telefoons, de A52 zal dit jaar voor het eerst stof- en waterdicht gemaakt worden.