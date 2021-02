Samsung A52 telefoon met 5 camera’s De veelbelovende Galaxy A52 wordt binnenkort verwacht als 4G en 5G model. Voor het eerst wordt deze A-serie smartphone stof- en waterdicht gemaakt.

Toon pagina inhoud

Na de release van de high-end Samsung Galaxy S21 serie is het nu wachten op een reeks nieuwe mid-range A-serie modellen. De Galaxy A42 en A32 zijn al aangekondigd, binnen nu en een maand worden er nog twee toestellen verwacht, de Samsung Galaxy A72 en de goedkopere Galaxy A52. In deze publicatie beperken we ons tot laatstgenoemde model, de opvolger van de A51. Er worden twee varianten verwacht, een 4G en een 5G variant.

De Samsung A51 was in Europa de meest populaire smartphone van 2020. Zodoende is de interesse in zijn opvolger ook groot. Door de tijd heen zijn er al veel details over de A52 online verschenen, ook zijn er al verschillende officiële persafbeeldingen gelekt.

Samsung Galaxy A52 met IP67 certificering

Inmiddels heeft WinFuture zo’n beetje alle missende informatie weten te vergaren. De Duitse tech-site heeft verschillende productbeelden gepubliceerd in alle vier de verwachte kleuren: zwart, wit, blauw en paars. Ook weet de website nagenoeg alle specs te vermelden.

Het 4G en 5G model zijn in grote mate identiek, hoewel de chipset varieert. De Galaxy A52 5G zal worden aangedreven door de Snapdragon 750G met geïntegreerde 5G modem. Voor het 4G model wordt een Snapdragon 720G ingezet. Beide modellen zullen in twee geheugenvarianten worden aangeboden: 6GB/128GB of 8GB/256GB geheugen. Ongeacht welk model je kiest, het geheugen is uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

De Samsung A52 wordt uitgerust met een 6,5-inch plat display met een Full HD resolutie (2400 x 1080 pixels). Het betreft een SuperAMOLED display met een in-display vingerafdruksensor. Mogelijk ziet Samsung ook kans om de verversingsnelheid te verhogen naar 90Hz.

Wat betreft de camera, er wordt een gaatje in het scherm gemaakt voor de 32 megapixel selfie-camera. Op de achterzijde worden vier camera’s geplaatst. Het cameraeiland krijgt dezelfde kleur als de behuizing. Er wordt een 64 megapixel groothoekcamera en een 8 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd. Daarnaast wordt er een 5 megapixel en een 2 megapixel camera ingebouwd, vermoedelijk gaat het om een macro-camera en een diepte-camera.

De 4.500 mAh batterij moet garant staan voor een lange accuduur. Via de USB-C aansluiting aan de onderzijde kun je gemaakt maken van de 25 Watt snellaad-mogelijkheid. Draadloos opladen wordt niet ondersteunt. Wel biedt de Samsung Galaxy A52 Bluetooth, NFC, WLAN en Dual SIM ondersteuning.

De nieuwe A-serie smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Daarnaast lijkt Samsung zowel de Galaxy A52 als A72 te willen voorzien van een IP67 certificering, wat inhoudt dat beide modellen ditmaal stof- en waterdicht zullen zijn.

Samsung A52 prijs & verkrijgbaarheid

Verwacht wordt dat Samsung zowel de A52 als de A72 binnen nu en één maand officieel zal aankondigen. Waarschijnlijk zijn beide modellen vanaf halverwege maart leverbaar. Er worden vier kleuren verwacht, die hoogstwaarschijnlijk ook alle vier verkrijgbaar zullen zijn in Nederland: zwart, wit, paars en blauw.

De vanaf prijs van de Samsung A52 4G zal worden vastgesteld op €350, de A52 5G krijgt een adviesprijs van €430. Het is nog onbekend of beide geheugenuitvoeringen (6GB/128GB en 8GB/256GB) in Nederland worden aangeboden. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement.

Vanzelfsprekend zal deze Samsung smartphone ook verkrijgbaar zijn in combinatie met een abonnement. Alle Nederlandse telecomproviders zullen dit model aanbieden, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Zoek je een goedkopere 5G telefoon van Samsung? Ook de recent geïntroduceerde Galaxy A32 en A42 zijn verkrijgbaar als 5G model.