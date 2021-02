Samsung Galaxy A52 en A72 veelbelovende A-serie telefoons Twee nieuwe Samsung A-serie smartphones op komst. De Galaxy A72 en A52 bieden beide 5G ondersteuning, een quad-camera en een 3.5mm aansluiting.

Samsung zal binnenkort twee nieuwe A-serie smartphones introduceren. De eerste reeks 2021 modellen zijn inmiddels officieel uitgebracht. Het begon met de Galaxy A42 en afgelopen maand werd daar ook de Galaxy A32 aan toegevoegd. Tussentijds werden er ook nog twee budget modellen aangekondigd, in de vorm van een A12 en A02s. Het is nu wachten op hun duurdere broertjes. Binnenkort worden zowel de Samsung Galaxy A52 als de A72 verwacht, als opvolgers van de A51 en A71.

De Samsung A modellenreeks is een immens populaire mid-range telefoon serie. Zo was de Samsung A51 afgelopen jaar de best verkochte smartphone in Europa en in de wereld. Hiermee nam de A51 het stokje over van zijn voorganger, de Galaxy A50. De verwachtingen omtrent de A52 zijn dan ook hooggespannen. Wordt dit weer een succesnummer voor Samsung? En hoe zit het met de nog geavanceerdere Galaxy A72, wat heeft dit toestel te bieden?

Samsung Galaxy A52 opvolger van Best verkochte Android telefoon 2020

Door de tijd heen is er meermaals nieuws online verschenen omtrent de tweetal verwachte telefoons. We beginnen met het goedkoopste model. De Samsung Galaxy A52 wordt een betaalbare 5G telefoon met een viervoudige camera. Qua design zal het toestel niet veel afwijken van z’n voorganger, zo blijkt ook uit recent gepubliceerde beelden van Evan Blass op het social mediaplatform Voice.

Er wordt een 6,5-inch Full HD+ AMOLED display geïntegreerd. De vingerafdruksensor zal opnieuw onder het scherm verwerkt worden. Ook de centraal geplaatst punch-hole camera blijft gehandhaafd. Deze had een resolutie van 32 megapixels, vermoedelijk blijft dit gelijk. De volume knoppen en de power-knop worden aan de rechter zijkant gepositioneerd, zoals bij de meeste moderne Samsung smartphones.

Ook de quad-camera op de achterzijde wordt in stand gehouden, hoewel het nog onduidelijk is of ook de configuratie identiek zal zijn. Audioliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen, want ook de vertrouwde 3.5mm koptelefoon aansluiting zal weer aanwezig zijn bij de Samsung A52. Wat betreft de materialen, vermoedelijk wordt er gekozen voor een metalen frame en een kunststof achterzijde – net zoals het geval is bij de onlangs uitgebrachte Samsung Galaxy S21.

Samsung zal ongetwijfeld ook de hardware en software vernieuwen. Vermoedelijk zal de A52 5G worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G processor. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat de nieuwe Galaxy smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem, waar Samsung de One UI 3.1 interface overheen plaatst. Over de accucapaciteit is vooralsnog geen informatie bekend, het voorgaande model werd uitgerust met een 4.000 mAh batterij dat ondersteuning bood voor 15W Fast Charging.

De Samsung A52 zal tijdens de lancering hoogstwaarschijnlijk worden uitgebracht in vier kleuren met de kenmerkende benaming: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, and Awesome Blue. Deze Awesome smartphone zal hoogstwaarschijnlijk nog voor het eind van deze maand officieel worden aangekondigd.

Aangaande de verkoopprijs, afgelopen jaar koos Samsung voor een adviesprijs van €370. Het nieuwe model zal ook 5G ondersteuning bieden, zodoende verwachten we een verkoopprijs van zo’n €400.

Is 5G geen vereiste voor jou? Dan kun je natuurlijk ook overwegen om de Samsung A51 te kopen. Deze smartphone is momenteel in de aanbieding via de website van de fabrikant; €270 betaal je voor ’s werelds best verkochte Android smartphone – zoals Samsung dit model beschrijft op haar site.

Samsung Galaxy A72 een groter en geavanceerder alternatief

De Samsung A72 wordt de grote broer van de A52, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit model krijgt een groter scherm, een krachtigere accu en een betere camera. Hiervoor betaal je dan ook ruwweg €100 extra.

De Galaxy A72 wordt naar verwachting voorzien van een 6,7-inch plat Full HD+ display. Ook deze smartphone krijgt een punch-hole camera die bovenin, in het midden gepositioneerd wordt. Daarnaast zal de vingerafdruksensor opnieuw onder het scherm geplaatst worden. Onder de motorkap wordt de Snapdragon 750G geplaatst, deze mid-range SoC zal garant staan voor krachtige prestaties en een soepele gebruikerservaring.

Het toestel wordt voorzien van een aluminium frame en een kunststof achterzijde. Ook de A72 kan rekenen op de oude vertrouwde 3.5mm aansluiting. Verder blijkt uit de eerste afbeeldingen dat ook het 2021 model wordt uitgerust met een quad-camera. Details hieromtrent ontbreken vooralsnog. Datzelfde geldt voor de accucapaciteit, z’n voorganger beschikt over een 4.500 mAh batterij die 25W snelladen ondersteunt.

De Samsung Galaxy A72 wordt verwacht in dezelfde vier kleurvarianten als z’n kleinere broertje. Wat betreft de verkoopprijs, afgelopen jaar werd de A71 voor €470 uitgebracht. Vermoedelijk zal het nieuwe 5G model rond de €500 gaan kosten.

Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement. Doorgaans kun je korting krijgen op de toestelprijs door de Samsung A52 / A72 met abonnement te kopen. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders zullen de A-serie 2021 modellen aanbieden. Houdt er hierbij rekening mee, om gebruik te maken van het 5G netwerk dien je ook over een 5G abonnement te beschikken. Heb je dit nog niet? Providers zoals KPN, T-Mobile en Vodafone bieden een 5G add-on voor zo’n €2 per maand.