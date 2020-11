Samsung Galaxy A12 en A02s de budget modellen voor 2021 Samsung kondigt twee goedkope telefoons aan, de Galaxy A12 en A02s kun je begin 2021 kopen in Nederland. Wat hebben de nieuwe modellen te bieden?

Toon pagina inhoud

Samsung heeft een tweetal nieuwe Galaxy telefoons aangekondigd om de budget line-up te versterken. De Samsung Galaxy A12 en de Galaxy A02s worden beide voorzien van een 6,5-inch HD+ display. Het gaat om twee goedkope Samsung telefoons die vanaf begin 2021 beschikbaar zullen zijn in Nederland. Hoewel Samsung vooralsnog geen prijs bekend heeft gemaakt, mag je er vanuit gaan dat je de nieuwe modellen straks kunt kopen voor pak en beet €150. De A02s zal zelfs nog iets goedkoper zijn, dit toestel krijgt vermoedelijk een adviesprijs van zo’n €125. Wat mag je hiervoor verwachten?

Samsung heeft beide Android smartphones voorzien van meerdere camera’s en een groot scherm. Ook zijn de nieuwe modellen uitgerust met een extra grote accu, om minimaal twee dagen vooruit te kunnen. We lopen beide Galaxy telefoons één voor één door.

Samsung Galaxy A12 goedkope telefoon met 48MP quad-camera

De Galaxy A12 is de opvolger van de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy A11. Het nieuwe model is op verschillende fronten verbeterd. Zo wordt het toestel uitgerust met een groot 6,5-inch TFT display met een HD resolutie. Er is een V-vormige inkeping aangebracht aan de bovenzijde van het scherm om de 8 megapixel selfiecamera te herbergen. Aan de zijkant van het toestel is een vingerafdruksensor ingebouwd.

De Samsung A12 wordt aangedreven door een 2.3Ghz + 1.8Ghz octa-core processor met 4GB werkgeheugen en keuze uit twee opslagvarianten: 64GB of 128GB. Daarnaast is er een microSD geheugenkaartslot beschikbaar om het geheugen uit te kunnen breiden met nog eens maximaal 1TB.

Op de achterzijde heeft Samsung ditmaal extra veel camera’s geplaatst. Er is gekozen voor een quad-camera, waarvan de hoofdcamera een 48 megapixel beeldsensor met groothoeklens bevat. Daarnaast is er een 5 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd voor het maken van weidse landschap opnames. Dankzij de 2 megapixel macro lens kun je ook close-up opnames maken, ten slotte is er een 2 megapixel dieptecamera beschikbaar om mooie onscherpe achtergrond effecten te kunnen creëren.

Het toestel heeft een kunststof behuizing met een matte finish, wat moet bijdragen aan een extra goede handligging. De 5.000 mAh ingebouwde batterij is voldoende krachtig om twee hele dagen door te komen, zonder het toestel tussentijds aan de oplader te hoeven leggen. Dankzij ondersteuning voor 15 Watt snelladen is de batterij ook sneller op te laden dan voorheen.

De Samsung Galaxy A12 zal verkrijgbaar zijn in drie kleuren: zwart, wit en blauw. Het nieuwe smartphone model zal in januari 2021 in de verkoop gaan in Nederland. Afgaande op de adviesprijs van de A11 en de A10 lijkt het aannemelijk dat Samsung een verkoopprijs zal hanteren van zo’n €150.

Samsung Galaxy A02s de goedkoopste telefoon in 2021

De A02 wordt nog onder de A12 geplaatst, het is de opvolger van de A01. Laatstgenoemde model is de goedkoopste Samsung telefoon die je momenteel kunt kopen in Nederland. De A02s zal het goedkoopste 2021 model worden van Samsung Nederland.

De benaming Galaxy A02s klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar met de toevoeging van ‘s’ wil Samsung aanduiden dat het om een geavanceerde variant gaat van de A02. Laatstgenoemde is overigens nog niet eens officieel aangekondigd, dit toestel zal hoogstwaarschijnlijk komende week onthuld worden. De kans is echter groot dat Samsung Nederland alleen de A02s zal voeren.

Het display van de Samsung A02s komt overeen met die van de A12. Er is gekozen voor een 6,5” HD+ TFT display. De selfiecamera biedt een resolutie van 5 megapixels. Daarnaast is er een drievoudige camera beschikbaar via de achterzijde van het toestel. Deze bestaat uit een 13 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera.

Qua processorkracht moet de A02s iets inleveren ten opzichte van de A12. Deze smartphone wordt namelijk aangedreven door een 1.8Ghz octa-core processor met 3GB RAM en 32GB ROM. Het flash geheugen is tevens uit te breiden met behulp van een microSD geheugenkaart.

Verder heeft Samsung de Galaxy A02s voorzien van een vingerafdrukscanner die aan de zijkant van het toestel, in de power-knop is geïntegreerd. Dankzij de 5.000 mAh batterij zal de accu relatief lang meegaan en ook deze budget telefoon biedt ondersteuning voor 15 Watt snelladen.

Consumenten kunnen de Samsung Galaxy A02s kopen vanaf februari 2021 in de kleuren zwart en wit. Vermoedelijk zal deze telefoon een adviesprijs krijgen van om en nabij de €125.

Ben jij op zoek naar een goedkope telefoon? Afgelopen week werd ook de Oppo A15 gelanceerd in Nederland, deze smartphone heeft een adviesprijs van €150. Dit toestel is qua specs vergelijkbaar met de Galaxy A12. Op dit moment is er echter een Black Friday aanbieding gaande waardoor je deze Oppo telefoon voor slechts €100 kunt bemachtigen. Hiervoor biedt deze smartphone erg veel waar voor je geld.