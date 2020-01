Galaxy A01 is een erg goedkope Samsung telefoon De A01 is de goedkoopste Samsung Galaxy smartphone in 2020. Wat heeft dit toestel te bieden en kun je deze mobiele telefoon ook in Nederland kopen?

Samsung heeft stilletjes een nieuwe budget telefoon geïntroduceerd, de Galaxy A01. Het nieuwe mobieltje staat ineens op de internationale Samsung website vermeld, een persbericht is voor dit model nooit verstuurd. Dat wordt overigens wel vaker gedaan met goedkope producten, door de kosten voor de marketing zo laag mogelijk te houden, kan een lage verkoopprijs gegarandeerd worden. De lancering vindt plaats in maart 2020, verwacht wordt dat het toestel een prijs krijgt van minder dan €100. Daarmee is het de goedkoopste Samsung telefoon in 2020.

Meestal worden dit soort mobiele telefoons uitsluitend in emerging markets uitgebracht, zoals India. Ditmaal heeft de Koreaanse fabrikant er echter voor gekozen om het toestel ook in Europa uit te brengen, hoewel het vooralsnog onbekend is of de nieuwe telefoon ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Persoonlijk verwacht ik niet dat dit toestel in de Benelux wordt uitgebracht.

Wil je een goedkope Samsung telefoon kopen in Nederland? Dan biedt de Galaxy A10 een goed alternatief. Dit is eveneens een budget model, die sinds mei 2019 verkrijgbaar is in Nederland. Dit toestel kreeg een adviesprijs van €150 voor een simlockvrij los toestel. Op internet hoef je echter niet lang te zoeken om nog wat korting te bemachtigen, verschillende Nederlandse retailers bieden het toestel momenteel aan voor zo’n €135. Wil je deze telefoon met abonnement kopen, dan ben je beduidend goedkoper uit. Als voorbeeld; kies je voor een 2-jarig abonnement bij Tele2 dan betaal je slechts €75 voor dit mobieltje.

Samsung Galaxy A01 Android smartphone

Terug naar de A01, dit is een eenvoudige smartphone met een 5,7-inch HD display. Het is een uiterst compacte telefoon met afmetingen van 146.3 x 70.86 x 8.34mm. Er is een V-vormige inkeping aangebracht waar een 5 megapixel selfie-camera in verwerkt is.

Zelfs de meest goedkope telefoons worden anno 2020 voorzien van een dual camera, zo ook de Galaxy A01. De achterzijde beschikt over een 13 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel dieptecamera. Dankzij deze dieptecamera kun je portretfoto’s maken met een onscherpe achtergrond, dit zorgt voor een extra professionele uitstraling.

Het mobieltje wordt aangedreven door een octa-core processor met 2GB RAM en 16GB opslaggeheugen. Samsung heeft niet gespecificeerd om welke chipset het hier precies gaat, maar het zal zeker niet de snelste Galaxy smartphone zijn. Ook qua geheugen houdt het niet over, het is dan ook niet voor niets de goedkoopste Samsung telefoon. Gelukkig is het wel mogelijk om een microSD geheugenkaartje te gebruiken, tot 512GB. Zo kun je toch alle foto’s, video’s, muziek en andere bestanden op je telefoon opslaan – zonder dat je direct afhankelijk bent van online cloud services.

De Samsung Galaxy A01 is een dual sim telefoon, er kunnen twee nano SIM-kaarten ingegeven worden, handig als je voor privé een ander telefoonnummer gebruikt als voor het werk. Ook is er een FM radio ingebouwd, waar je dankzij de 3.000 mAh batterij uren van kunt genieten Het is een behoorlijk krachtige accu voor zo’n kleine, eenvoudige telefoon. Met zo’n batterijcapaciteit moet je zeker de dag door kunnen komen.

Waar kun je deze Galaxy telefoon kopen?

Consumenten kunnen deze goedkope Samsung telefoon kopen in drie verschillende kleuren: zwart, blauw en rood. In India wordt er gesproken over een adviesprijs van omgerekend net geen €100. Waarschijnlijk zal de prijs in Europa iets duurder uitvallen, desalniettemin ligt het voor de hand dat het toestel goedkoper wordt dan de Galaxy A10. Of de A01 ook naar Nederland komt blijft dus nog even afwachten. Wel wordt rond april alweer een opvolger verwacht van de A10, tegen die tijd zal het 2019 model nog voordeliger worden.