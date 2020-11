Oppo A15 de goedkoopste telefoon van 2020 De Oppo A15 is een nieuwe budget topper. Deze Android 10 smartphone met triple AI-camera kun je tijdens Black Friday met flinke korting kopen!

Toon pagina inhoud

Oppo lanceert een nieuwe smartphone binnen de budget A-serie. De Oppo A15 is de goedkoopste toevoeging binnen het 2020 leveringsprogramma. Deze budget telefoon draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de ColorOS interface van Oppo zelf. De drievoudige AI-camera is afkomstig uit de duurdere Oppo A53 / A53s. Het is dan ook een ideale smartphone voor diegene die niet al te veel geld wil uitgeven aan z’n nieuwe telefoon, maar toch leuke foto en video opnames wil kunnen maken.

De Oppo A15 heeft namelijk een adviesprijs van €150. Daar komt bij, dat komende week de Oppo Happy Deals plaatsvinden. Tijdens deze Black Friday actieperiode ontvang je maar liefst €50 op dit telefoonmodel, wat de uiteindelijk verkoopprijs slechts €100 maakt. Dit model behoort dan ook tot de goedkoopste telefoons van 2020.

Oppo A15 specificaties en kenmerken

De nieuwe budget telefoon van Oppo wordt voorzien van een 6,52-inch display met een HD+ resolutie. Er is een kleine druppelvormige inkeping gemaakt aan de bovenzijde, waar de 5 megapixel selfiecamera achter schuil gaat. Aan de achterzijde is een drievoudige camera ingebouwd met AI (Artifical Intelligence).

Dit camerasysteem bestaat uit een 13 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 2 megapixel dieptecamera. Er is onder andere een Pro mode beschikbaar, evenals een nachtmodus en een panorama modus. Ook is het mogelijk om time-lapse en slow-motion video’s vast te leggen.

De Oppo A15 wordt aangedreven door de Mediatek Helio P35 chipset. Er wordt 3GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen ingebouwd. Het geheugen is tevens uit te breiden met een microSD geheugenkaart tot maximaal 256GB.

Deze smartphone wordt uitgerust met een krachtige 4.100 mAh batterij, die het makkelijk een hele dag volhoudt. Standaard wordt er een USB-C kabel en een adapter bijgeleverd. Ook levert Oppo standaard een telefoonhoesje mee, zo kun je jouw toestel optimaal beschermen.

Wat kost de goedkoopste telefoon van Oppo?

De goedkoopste telefoon van Oppo is verkrijgbaar in twee kleurvarianten: Dynamic Black en Mystery Blue. Vanaf vandaag kun je de Oppo A15 kopen bij MediaMarkt en BelSimpel voor een adviesprijs van €150. De actiedeal tijdens Black Friday en Cyber Monday, waarbij je maar liefst €50 korting ontvangt op dit model, is van toepassing van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november 2020 en is geldig via eerder genoemde verkooppunten.