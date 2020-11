Black Friday 2020 deals voor geselecteerde Oppo telefoons De Oppo Happy Deals actieweek gaat van start. Op deze 7 Oppo telefoons kun je een hoge korting krijgen, het goedkoopste model kost tijdelijk slechts €100.

Toon pagina inhoud

Black Friday en Cyber Monday staan weer voor de deur. Deze van oorsprong Amerikaanse feestdagen zijn inmiddels ook in Nederland een breed begrip geworden – net als Halloween. Black Friday, ook wel zwarte vrijdag genoemd is de vrijdag die volgt op ThanksGiving Day en vindt dit jaar plaats op 27 november. Met Black Friday wordt het December shopping seizoen ingeluid. Tal van fabrikanten en winkeliers doen mee aan het shopping festival, waarbij producten tegen interessante kortingen worden aangeboden.

Ben jij op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan heeft smartphonefabrikant Oppo een reeks interessante telefoon modellen voor je in de aanbieding. Tijdens de Oppo Happy Days, die plaats vindt van 23 tot en met 30 november 2020, kun je flinke korting krijgen op zowel premium als budget toestellen.

Smartphonefabrikant Oppo

Oppo is inmiddels twee jaar actief op de Nederlandse markt. LetsGoDigital heeft de afgelopen twee jaar verschillende Oppo smartphone reviews gepubliceerd en is onder de indruk van de kwaliteit van de toestellen. Oppo weet doorgaans een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden, bovendien worden de telefoons voorzien van de nieuwste innovaties wat het gebruikersgemak ten goede komt.

De Chinese fabrikant behoort al tot de Top 5 smartphonefabrikanten ter wereld en is met een duidelijke opmars bezig in zowel Europa als Nederland. Zo kondigde Oppo afgelopen week aan een sponsor overeenkomst aan te gaan met The voice of Holland 2020 / 2021, om zo een grotere naamsbekendheid in Nederland te creëren.

Wil jij ook kennis maken met dit relatief nieuwe, veelbelovende merk? Dan zijn de Oppo Happy Deals hét moment. We lopen alle aanbiedingen één voor één na. Het gaat om drie Reno modellen met 5G ondersteuning en vier A-serie modellen, waarvan het goedkoopste model tijdens de actieperiode slechts €100 kost.

Oppo Reno4 Pro 5G smartphone

Vorige maand ging de Reno4 serie in de verkoop, met de Reno4 Pro als topmodel – lees hier onze review. Deze 5G telefoon is bijzonder slank en heeft een prachtig en duurzaam design. Het toestel beschikt over een 6,5” Full HD+ afgerond display met een 90Hz refresh-rate.

De Reno 4 Pro is ook voorzien van een geavanceerde camera. Er is een 48 megapixel triple-camera ingebouwd met 5x Hybrid zoom functionaliteit – zo kun je elk onderwerp eenvoudig dichterbij halen zonder verlies van beeldkwaliteit. Dit model beschikt ook over fantastische video mogelijkheden met Ultra Steady 3.0 technologie en een geavanceerde Night mode. Bijzonder is ook de supersnelle 65 Watt oplaadtechnologie, waarmee je de 4.000 mAh accu in ruim een half uurtje volledig kunt opladen..

De Oppo Reno4 Pro heeft een adviesprijs van €800 (12GB RAM / 256GB ROM) en is verkrijgbaar in de kleur Space Black en Galactic Blue. Tijdens de Black Friday en Cyber Monday actieperiode ontvang je op dit model een korting van €60. Je kunt deze Oppo telefoon kopen bij MediaMarkt, Coolblue, BelSimpel, T-Mobile, Mobile.nl en via de Oppo eShop.

Oppo Reno4 5G telefoon

De Oppo Reno 4 is €200 goedkoper dan de Pro variant en ook op dit model wordt tijdens de Oppo Happy Deals €60 korting gegeven. De Reno4 beschikt over een 6,4” Full HD+ display met een 90 Hertz refresh-rate. In tegenstelling tot de Pro betreft het geen afgerond scherm, wel is er een dubbele selfie-camera ingebouwd met een resolutie van 32 en 2 megapixels – een ideale telefoon voor selfieliefhebbers.

Op de achterzijde is een drievoudige camera beschikbaar, de 48 megapixel hoofdcamera wordt ondersteunt door een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel mono camera. De vingerafdruksensor is overigens bij alle Reno4 modellen onder het scherm geplaatst.

Je kunt de Oppo Reno4 kopen bij MediaMarkt, Belsimpel, T-Mobile, Vodafone, Mobile.nl en in de Oppo e-shop. De adviesprijs is €600 (8GB RAM / 128GB ROM), gedurende de actieperiode van 23 tot en met 30 november 2020 ontvang je 10% korting op dit telefoonmodel. Ook deze smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Space Black en Galactic Blue.

Oppo Reno4 Z 5G model

De Oppo Reno4 Z is het goedkoopste model binnen de nieuwe Reno line-up. Deze 5G telefoon is voorzien van een prachtig 6,6-inch Full HD+ display met een extra hoge 120Hz refresh-rate, dat het kijkcomfort ten goede komt. Ook dit model is uitgerust met een dubbele selfie-camera, waarvoor een 16 megapixel en een 2 megapixel beeldsensor is ingezet. Op de achterzijde is een viervoudige camera te vinden, waarvan de hoofdcamera 48 megapixel resolutie beelden schiet.

Deze Android 10 smartphone kreeg afgelopen maand een verkoopadviesprijs van €400 (8GB RAM / 128GB ROM) en is verkrijgbaar in de kleur Ink Black. Voor deze prijs levert het toestel al een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding, tijdens de Oppo Happy Deals week ontvang je nog eens €60 extra korting. Daarmee ben je nog eens 15% voordeliger uit.

Dankzij de ondersteuning voor het 5G mobiele netwerk kun je met de Reno4 modellen nog jaren vooruit. T-Mobile, KPN en Vodafone hebben inmiddels hun 5G netwerk geactiveerd in Nederland. In combinatie met een 5G abonnement kun je dan ook al gebruik maken van het supersnelle internet dat 5G te bieden heeft.

Oppo A91

De Oppo A91 is het meest geavanceerde model binnen de budget A-serie. Deze smartphone werd in april dit jaar aangekondigd en is zowel ultrasnel als ultralicht. Het toestel beschikt over een 6,4” AMOLED display en een in-display vingerafdruksensor om de smartphone eenvoudig te kunnen ontgrendelen via het scherm.

Er is een 16 megapixel selfie-camera ingebouwd evenals een quad-camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel mono-lens en een 2 megapixel portretlens. De 4.025 mAh batterij biedt ondersteuning voor VOOC Flash Charge 3.0 technologie, waardoor je de accu in een rap tempo kunt bijladen.

De Oppo A91 heeft een adviesprijs van €300 (8GB RAM / 128GB ROM) en is verkrijgbaar in de kleuren Lightening Black en Blazing Blue. Deze Oppo smartphone kun je kopen bij MediaMarkt, Coolblue, BelSimpel, Vodafone en de Oppo eShop. Tijdens de Black Friday actieweek wordt er €50 korting gegeven op dit model.

Oppo A72

De Oppo A72 is een interessante budget telefoon dat draait op het Android 10 OS in combinatie met de ColorOS interface van Oppo zelf. Het toestel is uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ LCD display . De vingerafdruksensor is bij dit model aan de zijkant geïntegreerd, ook beschikt de A72 over gezichtsdetectie.

Voor het maken van zelfportretten is een 16 megapixel front-camera beschikbaar. Daarnaast is er een viervoudige camera ingebouwd aan de achterzijde. Dit quad-camera systeem komt overeen met die van z’n duurdere broer, de A91. Video’s kunnen in 4K resolutie worden opgenomen. Er is een 5.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 18 Watt snelladen.

De Oppo A72 ging in mei 2020 in de verkoop voor een adviesprijs van €270 (4GB RAM / 128GB ROM). Dit model wordt aangeboden in de kleuren Twilight Black en Aurora Purple via MediaMarkt, Coolblue en BelSimpel. Tijdens de Oppo Happy Deals actieweek ontvang je €50 korting op dit model.

Oppo A53s

De Oppo A53s ging afgelopen maand in de verkoop. Deze smartphone beschikt over een 6,5-inch HD+ display met een 90 Hertz refresh-rate. Er is een 8 megapixel front-camera ingebouwd voor het maken van selfies. Uiteraard kun je via deze camera ook videogesprekken voeren.

Daarnaast is er een drievoudige AI-camera ingebouwd, bestaande uit een 13 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptelens. Op de achterzijde vind je ook de vingerafdruksensor terug. Deze telefoon wordt uitgerust met een extra grote 5.000 mAh batterij die 18 Watt snelladen ondersteunt.

De Oppo A53s is verkrijgbaar in twee kleuren: Electric Black en Fancy Blue. Dit telefoonmodel kun je kopen voor een adviesprijs van €200 (4GB RAM / 128GB ROM) via de MediaMarkt, Ben en de Oppo eShop. Op deze smartphone kun je komende week €30 korting krijgen.

Oppo A15

De Oppo A15 is een volledig nieuwe telefoon die vanaf deze week verkrijgbaar is. Met een adviesprijs van €150 is dit de goedkoopste toevoeging binnen het 2020 leveringsprogramma van Oppo. Tijdens de actieweek ontvang je maar liefst 33% korting op dit telefoonmodel. Oftewel, in plaats van €150 betaal je nu tijdelijk slechts €100! Daarvoor koop je een zeer complete smartphone.

De Oppo A15 beschikt over een groot 6,52-inch scherm met een 3D Curved Design. Er is een 5 megapixel selfiecamera beschikbaar. Daarnaast wordt er aan de achterkant een AI Triple-camera ingebouwd met een flitser – dit camerasysteem is vergelijkbaar met die van de A53s. Ook de vingerafdruksensor is op de achterzijde te vinden.

Verder wordt er een 4.230 mAh batterij ingebouwd. Deze smartphone is ook ideaal voor het streamen van content, zoals YouTube video’s. Ten slotte wordt er 3GB RAM en 32GB ROM ingebouwd, het geheugen is tevens uitbreidbaar via een microSD geheugenkaartje. Dit telefoonmodel is verkrijgbaar in twee kleuren: Mystery Blue en Dynamic Black en kun je kopen bij MediaMarkt en BelSimpel.