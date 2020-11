Oppo Nederland sponsor van The voice of Holland 2020 / 2021 Oppo creëert grotere naamsbekendheid in Nederland door een sponsor samenwerking aan te gaan met RTL 4 tv-programma The voice of Holland.

Oppo Nederland heeft officieel bekend gemaakt een sponsor samenwerking te starten met The voice of Holland. De samenwerking omvat het gebruik van Oppo break bumpers, backstage gebruiksmomenten en TV commercials rondom de uitzending. Ook zal er exclusieve online content rondom het tv programma worden gemaakt, deze content wordt vastgelegd met de nieuwste Oppo smartphones. De overeenkomst is vastgesteld voor het nieuwe seizoen van The voice of Holland 2020/2021. De eerste aflevering van het 11e seizoen begint op 20 november 2020 en wordt uitgezonden op RTL 4.

The Voice of Holland is een talentenjacht die in 2010 voor het eerst werd uitgezonden in Nederland. Het programma is bedacht door de bekende Nederlandse TV-producent John de Mol en Roel van Velzen. Het TV programma wordt jaarlijks rond de jaarwisseling uitgezonden. Sinds de allereerste aflevering van The voice of Holland werd het concept zo’n grote hit dat het sindsdien ook in veel andere landen is uitgerold.

Oppo sponsorpartnerschap met The Voice of Holland

Smartphone- en smart device fabrikant Oppo is inmiddels actief in meer dan 45 landen, Nederland was in 2018 een van de eerste markten in Europa waar Oppo een kantoor opende. Door een sponsorpartnerschap aan te gaan met The voice of Holland wil het bedrijf een grotere naamsbekendheid creëren bij een brede doelgroep. Naast programmasponsoring en gezamenlijk gecreëerde inhoud, zal Oppo in november ook een sociale mediacampagne starten om kijkers buiten de uitzendingen aan te trekken.

Omar Al Azami, Communicatie & PR Manager bij OPPO Nederland: Wij zijn ontzettend enthousiast over onze samenwerking met The voice of Holland, een van de meest creatieve en tot de verbeelding sprekende formats op de Nederlandse televisie. Onze smartphones zijn erop gericht om gebruikers te inspireren hun meest creatieve zelf te zijn, en dat sluit naadloos aan op de ambitie van The voice of Holland. Deze samenwerking is voor ons een logische volgende stap in de ambitie om ons bereik en brand awareness te vergroten. Wij kijken ernaar uit om met onze innovatieve oplossingen op het gebied van fotografie en video de interactieve kijkervaring samen met het team van The voice of Holland naar een nog hoger niveau te tillen.

Oppo vierde onlangs zijn 16e verjaardag en is een van de Top 5 grootste smartphonemerken ter wereld. Ook in Nederland heeft Oppo met verschillende innovatieve productlanceringen in korte tijd een sterke fan-base opgebouwd. Populaire smartphone series zoals de premium Find X range en de creatieve Reno lijn weten met baanbrekende fotografie en video-specs een groeiende, overwegend jonge doelgroep te overtuigen in een zeer competitieve markt. Ook op het gebied van connectiviteit positioneert het merk zich sterk: in Nederland was Oppo het eerste smartphonemerk met een 5G-ready toestel.

Internationaal werkt Oppo samen met toonaangevende partners zoals FC Barcelona, Wimbledon, Lamborghini en National Geographic. In Nederland is Oppo al twee jaar sponsor van de National Geographic Fotowedstrijd en onlangs werd een succesvolle samenwerking met het Amsterdamse Moco Museum gelanceerd rondom de productintroductie van de Reno4 smartphone serie. Ook ging de smartphonefabrikant dit jaar een sponsor overeenkomst aan met FC Utrecht.

Marco Gijsen, Director Strategy, Creativity & Production bij Ad Alliance: The voice of Holland heeft door de jaren heen een sterke betrokkenheid bij haar publiek opgebouwd. Hierbij staan kwaliteit en creativiteit voorop. Oppo inspireert gebruikers om creativiteit vast te leggen met hun smartphones. Deze creatieve overlap levert een geweldige match tussen het TV format en Oppo. Binnen het programma wordt Oppo onze preferred hardware partij en alle social content op onze kanalen is geschoten met de allernieuwste Oppo devices. Het merk is sinds twee jaar actief in Nederland. Graag dragen wij met een krachtig bereiks-platform als The voice of Holland bij aan het creëren van maximale awareness voor Oppo.

Wil jij meer weten over het merk Oppo? Aankomende dinsdag zal er een online evenement plaatsvinden, genaamd Oppo INNO Day 2020. Binnen het thema ‘Leap into the future’ zal Oppo tijdens het event een blik werpen in de toekomst en meer onthullen over de nieuwste technologische doorbraken. Oppo INNO Day 2020 is via een livestream te volgen en gaat dinsdag 17 november om 09:00 Nederlandse tijd van start.