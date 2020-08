OPPO x National Geographic smartphone fotowedstrijd 2020 Doe mee aan de smartphone fotocompetitie van National Geographic en Oppo. Stuur je beste foto in en maak kans op de nieuwste Oppo camera smartphone!

Toon pagina inhoud

Sinds 2006 organiseert National Geographic jaarlijks een internationale foto competitie, waar ruim 18 landen aan participeren. Ook dit jaar kan iedereen met een passie voor fotografie weer meedoen. (Amateur-)fotografen kunnen tot 1 oktober 2020 hun foto’s inzenden. Net als vorig jaar is Oppo ook dit jaar weer hoofdsponsor van de National Geographic fotowedstrijd in Nederland en België. Oppo zorgt ook voor de hoofdprijs, de winnaar van de fotocompetitie wordt namelijk beloond met de nieuwste Oppo smartphone!

Oppo hecht als telefoonfabrikant veel waarde aan hoogwaardige smartphone-fotografie. Het maken van foto’s stelt mensen in staat om waardevolle herinneringen vast te leggen voor het leven. Deze gedachtegang heeft ertoe geleid dat Oppo samen met National Geographic dit jaar voor het eerst een smartphone challenge heeft opgezet, naast de algemene fotowedstrijd. Ook jij kan hieraan meedoen!

Maak een prachtige foto met je telefoon van een inspirerende plek en stuur deze vóór 7 november 2020 in via Instagram onder vermelding van #mysmartlense #OPPONatGeo #natgeonl. Vergeet er niet bij te vermelden hoe de foto tot stand is gekomen en wat je inspireerde om tot dat beeld te komen.

Het maakt natuurlijk niet uit wanneer je de foto maakt. Dus heb je toevallig al een waanzinnige foto op je telefoon staan –die je uiteraard ook met een smartphone hebt geschoten- dan kun je die natuurlijk ook inzenden. Ook ben je helemaal vrij in het onderwerp en de locatie die je kiest.

De winnaar ontvangt de nieuwste Oppo camera smartphone

Je inzending wordt beoordeeld door een onafhankelijke vakjury bestaande uit vijf fotografen. De jury kiest de beste foto uit en de winner wordt bekend gemaakt tijdens de finale van de fotowedstrijd.

De winnaar van de spin-off challenge wint enorm gave prijzen, namelijk Oppo’s nieuwste smartphone met premium camera’s, een professionele fotoshoot met een celebrity-fotograaf of influencer en een publicatie van de winnende foto in het decembernummer van het National Geographic magazine.

Welke Oppo telefoon je kunt winnen blijft nog even geheim. Het gaat in ieder geval om een model dat nog geïntroduceerd moet gaan worden, dus nieuwer dan nieuw en boordenvol fotografie mogelijkheden natuurlijk. Wil jij meedoen aan de competitie? Vergeet dan niet de website van de National Geographic Fotowedstrijd te bezoeken, daar vind je tal van tips om de meest indrukwekkende smartphone opnames te kunnen maken. Succes met de challenge!