Smartphonemerk Oppo sponsor van voetbalclub FC Utrecht Smartphonefabrikant Oppo heeft zich voor twee seizoenen gecommitteerd aan FC Utrecht als Official Partner van de Eredivisieclub in Nederland.

Toon pagina inhoud

Het Chinese smartphonemerk Oppo heeft zich in korte tijd op de kaart gezet binnen Europa. Oppo smartphones zijn niet alleen bijzonder innovatief, ze bieden ook een goede prijs/kwaliteit verhouding en zijn bovendien erg degelijk gebouwd. Om de naamsbekendheid verder te vergroten is Oppo verschillende samenwerkingen aangegaan met toonaangevende Europese bedrijven, waaronder FC Barcelona, Lamborghini en Roland Garros. Vanaf heden is Oppo ook Official Partner van voetbalclub FC Utrecht. De snel groeiende smartphonefabrikant heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan de Eredivisieclub uit de Domstad.

Het doel van de sponsorship is om Oppo producten onder de aandacht te brengen bij FC Utrecht supporters en voetballiefhebbers in het algemeen. Oppo-branding zal onder andere zichtbaar zijn in het FC Utrecht stadion tijdens de wedstrijden. Ook zullen er andere activiteiten ontplooid worden om Nederland op de hoogte te brengen van de kwaliteiten van Oppo.

Joost Broerse, Directeur Commercie van FC Utrecht: Na het binden van T-Mobile, Toto en LinkIt als nieuwe Partners zijn we ongelooflijk blij dat we nu ook Oppo mogen presenteren als Official Partner van FC Utrecht. Oppo is een toonaangevend merk dat de komende jaren een enorme groeidoelstelling heeft in Nederland en heeft, net zoals wij, de ambitie om zich definitief in de top van Nederland te vestigen. We zijn er trots op dat we Oppo, dat al vijf jaar een partnership heeft met FC Barcelona, nu ook als Official Partner aan FC Utrecht mogen verbinden.

De samenwerking met FC Utrecht is de eerste sportieve partnership van Oppo in Nederland. De Chinese smartphonefabrikant is sinds 2018 actief in Nederland en lanceerde dit jaar de eerste 5G smartphone op de Nederlandse markt; de Oppo Find X2 (Pro).

Wereldwijd behoort Oppo tot de top spelers op het gebied van smartphones en smart devices. Het bedrijf weet ook goede naamsbekendheid te maken met haar baanbrekende snellaad-technologieën, onlangs presenteerde Oppo nog een 125 Watt snellader.

Marc van den Dool, Commercieel Directeur Oppo Nederland: Als een van de snelst groeiende smart device merken in Nederland spreekt de winnaarsmentaliteit van FC Utrecht ons zeer aan. Wij zien veel overeenkomsten tussen de passie die de sporters hebben om te winnen en onze passie voor het maken van de beste producten. Voetbal brengt mensen bij elkaar in deze bijzondere tijden, iets waar Oppo op deze manier graag een bijdrage aan levert. Voor de supporters is voetbal meer dan een sport, en wij proberen met onze producten het verschil te maken in het dagelijks leven van onze gebruikers.