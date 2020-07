Oppo Find X2 Pro Lamborghini Limited Edition telefoon Oppo lanceert de Find X2 Pro Automobili Lamborghini Editie. Snel, krachtig, sportief en luxe zijn de sleutelwoorden van deze Limited Edition telefoon.

Toon pagina inhoud

Oppo Nederland heeft een unieke Limited Edition aangekondigd van haar meest geavanceerde vlaggenschip smartphone tot nu toe. De Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition is geïnspireerd op de Aventador SVJ Roadster van Lamborghini en is in samenwerking met de Italiaanse sportautofabrikant tot stand gekomen. De sportieve en luxe Lamborghini Edition set is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland, exclusief bij T-Mobile voor een prijs van €1.600.

De Lamborghini roadster staat bekend om zijn hoogwaardige prestaties en prachtige lijnenspel, dat tevens terug te vinden is in het smartphone ontwerp van Oppo’s Limited Edition. Om de aerodynamische lijnen, het 3D-licht en de schaduw van de sportwagen te construeren, is er voor het eerst binnen de sector gebruik gemaakt van technologie voor het heet smeden van glas. Door het hete smeedproces kunnen er lijnen in het vlakke glasoppervlak gevormd worden, waardoor prachtige licht- en schaduweffecten gecreëerd worden. Ook de gestroomlijnde vormen en de Lamborghini verlichtingselementen zijn duidelijk herkenbaar in het telefoon ontwerp.

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

Achterop het toestel is zowel het logo van Oppo als van Automobili Lamborghini terug te vinden. De smartphone straalt dezelfde kracht en snelheid uit als een Lamborghini sportwagen. Ook de bijgeleverde accessoires zijn volledig her-ontworpen. Zo wordt er een hoogwaardige microfiber lederen case bijgeleverd met een prachtig tweekleurig ontwerp: bruin / blauw. Verder wordt er bij de Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition standaard een 65 Watt oplader, USB-kabel, auto-oplader en draadloze oortjes geleverd – alle accessoires zijn in Lamborghini-stijl opgetrokken.

Zelfs de verpakkingsdoos is ontworpen om te worden geopend en gesloten zoals de deur van de sportwagen, met de kenmerkende zeshoekige en Y-vormige koplampen van Lamborghini erop. Om het plaatje helemaal af te maken heeft Oppo haar ColorOS 7.1 interface aangepast en voorzien van bijpassende sportauto thema’s.

De Oppo Find X2 Pro Limited Edition beschikt over alle hoogstaande functies die je ook in de standaard Find X2 Pro terugvindt. De 5G telefoon is voorzien van een hoogwaardig 6,7-inch QHD+ AMOLED display met een 120 Hertz refresh-rate, een geavanceerde triple-camera met 10x Hybrid zoom, razendsnelle 65 Watt snellaadtechnologie en de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. In onze Oppo Find X2 Pro review concludeerde we dat dit dé meest geavanceerde smartphone van dit moment is.

Oppo Limited Edition telefoon in samenwerking met Lamborghini

Het is overigens niet voor het eerst dat Oppo de samenwerking opzoekt met Lamborghini. Twee jaar geleden werd er ook een Lamborghini Limited Edition uitgebracht van de Find X, de voorloper van de Find X2 Pro. Deze Special Edition is echter nooit in Nederland verkrijgbaar geweest.

In de tussentijd heeft Oppo hard gewerkt aan haar bekendheid binnen Europa, wat tevens terug te zien is in de toenemende populariteit van Oppo telefoons binnen Europa. Oppo smartphones zijn niet alleen bijzonder innovatief, de toestellen zijn ook zeer degelijk gebouwd met een hoge mate van afwerking en detail. De nieuwe Limited Edition smartphone is hier natuurlijk het ultieme voorbeeld van.

De Oppo Find X2 Pro Lamborghini Limited Edition is vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile voor een adviesprijs van €1.600. Het toestel beschikt over 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen. T-Mobile biedt de keuze uit een 1 of 2-jarig abonnement, daarnaast zijn er verschillende bel- en databundels beschikbaar.



Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition verkoopverpakking