Oppo INNO Day 2020 event live te volgen Het innovatieve Oppo zal aankomende dinsdag tijdens het INNO Day 2020 evenement meer onthullen over de nieuwste technologische doorbraken!

Het jaarlijkse event Oppo INNO Day zal aankomende dinsdag, 17 november 2020, plaatsvinden. Tijdens het digitale evenement, dat in het thema staat van ‘Leap into the future’, zal Oppo haar nieuwste technologische doorbraken onthullen. Daarnaast wordt er een blik geworpen op de toekomst, als het gaat om human-tech interacties. Ook jij kan de onthullingen live volgen!

Het event Oppo INNO Day 2020 zal via een livestream uitgezonden worden en gaat om 09:00 Nederlandse tijd van start met een keynote speech van Tony Chen, de oprichter en CEO van Oppo. Een half uur later wordt het woord gegeven aan Levin Liu, de Vice President en Head of Research Institute bij Oppo. Dhr. Liu zal tijdens zijn speech aandacht besteden aan toekomstige human-tech interacties.

Oppo INNO Day jaarlijks terugkerend evenement

Voorheen was INNO Day een terugkerend Chinees event, ditmaal zal het internationale publiek echter ook kunnen meegenieten. Door het event te volgen kom je meer te weten over de richting die Oppo het komende jaar / jaren zal inslaan.

Zo werd tijdens INNO Day 2019 aangekondigd dat Oppo een AR-bril in ontwikkeling heeft. Ook werd er aandacht besteed aan de in ontwikkeling zijnde in-display selfie camera technologie – de eerste Oppo telefoons met deze vernieuwde selfiecamera worden komend jaar verwacht.

Daarnaast werd tijdens INNO DAY 2019 bekend gemaakt dat er een Oppo smartwatch, een koptelefoon en een 5G CPE router in de pijplijn zit. Inmiddels zijn de Oppo Watch en de Enco X draadloze oordopjes officieel aangekondigd, deze nieuwe producten zijn vanaf aankomende maandag ook verkrijgbaar in Nederland. Je kunt al een pre-order plaatsen voor zowel de 41mm als de 46mm Oppo Watch, via de eStore.

Wat mag je verwachten tijdens INNO Day 2020?

Welke technologie Oppo ditmaal zal tonen is nog onbekend, hoewel er online al wel volop gespeculeerd wordt. Zo wist een Chinese Twitteraar, onder de naam Digital Chat Station, te melden dat Oppo waarschijnlijk haar nieuwe 125 Watt bedraad en 65 Watt wireless oplaadtechnologie zal tonen. Deze bijzonder snelle opladers werden in juli dit jaar al officieel aangekondigd, vermoedelijk zal deze snellaad-technologie ditmaal voor het eerst aan bod komen in combinatie met een Oppo smartphone.

Daarnaast lijkt Oppo haar in-display selfie camera technologie verder door-ontwikkeld te hebben. Dit zou ook gelden voor de hybrid zoom periscopische lens technologie. Eerder dit jaar werd de Oppo Find X2 Pro voorzien van een 10x Hybrid Zoom functie, ook de één jaar oudere Oppo Reno 10x Zoom werd al voorzien van zo’n groot zoombereik – zonder verlies van beeldkwaliteit. We zijn dan ook erg benieuwd wat de nieuwe generatie periscopische lens als extra’s te bieden heeft, mogelijk gaat het om een variabele periscopische zoom functie.

Dezelfde tipgever wist ook te melden dat er een Oppo opvouwbare telefoon in ontwikkeling is met een binnenwaarts vouwbaar display – dit in tegenstelling tot de opvouwbare smartphone dat Oppo begin vorig jaar demonstreerde. Of deze bijzondere telefoon ook getoond zal worden tijdens het digitale event zullen we moeten afwachten.

Zet komende dinsdag vast in je agenda, om 09:00 gaat de INNO Day 2020 livestream van start – deze zal onder andere via de website van Oppo en via onderstaande YouTube video te volgen zijn.

Thanks to our colleagues at AndroidWorld Italy for providing us the lead image used for this publication. This picture was taken at Oppo INNO Day 2019.